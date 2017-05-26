الغزيون يستقبلون رمضان في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق

سنوات طويلة من الحصار وتفاقم أزمات الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة جعلت الوضع الاقتصادي بشكل عام أشبه بالمعدوم، ورغم أن هذه الأزمات المفتعلة من قبل الاحتلال والتي تهدف إلى خنق قطاع غزة، تزيد عاما بعد عام بشكل ملحوظ، إلا أن الخلافات الأخيرة بين حركة حماس في قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وما تبعها من أضرار على المواطن، أدت إلى تضخيم هذه المعاناة، خصوصا مع خصومات الرواتب المستمرة منذ شهرين لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما جعل المواطنين يشتكون وضعا اقتصاديا صعبا في استقبالهم للشهر الفضيل.

مسؤول الإعلام في الغرفة التجارية والصناعية بقطاع غزة ماهر الطباع، أكد أن شهر رمضان لهذا العام هو الأصعب على المواطنين منذ سنوات طويلة، إذ يأتي في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق، معللا أن استمرار الحصار على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني الداخلي، وما يترتب على الأمرين من عجز في الخدمات الأساسية للمواطنين، أوصل المواطن إلى أسوأ أحوال اقتصادية ومعيشية.

وبحسب الطباع، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعيشون دون توفر دخل يومي لديهم، بل يعتاشون على مساعدات إنسانية مقدمة من الأونروا وجهات محلية ودولية أخرى، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة تجاوزت 65% من معدل السكان.

ويسبب الوضع المتردي للمواطنين في غزة، هناك خسارات للتجار والمستوردين ورجال الأعمال، خاصة من يتعامل مع البضائع الموسمية مثل شهر رمضان.

التقت “البديل” بالمواطنة أم عصام في سوق الزاوية الشعبي بمدينة غزة، حيث ينهال المواطنين في كل عام على هذا السوق، للتبضع لشهر رمضان وشراء لوازم العائلة. تقول أم عصام إن هذا الشهر الكريم قد فقد رونقه للكثير من السكان بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، وتستذكر وهي في الأربعينات من عمرها، بقولها قبل ما يقارب عقدا من الزمان، كنا ندخل هذه الأسواق في مثل هذا الوقت، فنرى أنواعا هائلة من البضائع التي تستهويك في شهر رمضان، وكان الناس بخير على حد وصفها، وقادرين على شراء أنواع عديدة من أصناف مختلفة، لكنها تؤكد اليوم، أنها قامت بشراء نوعين من الأجبان، ومربى ونوعا من الحلاوة والتمر، وانتهت بذلك، مشيرة إلى أن وضعها الاقتصادي الآن لا يكفي لسد جميع احتياجات العائلة.

أما أبو شريف، فقد انتهى من جولة في السوق، حاملا بعض لوزام الشهر الفضيل، ويقول إنه اضطر لتقليص حاجات المنزل إلى الحد الأدنى، ولم يقم بشراء عددا مما طلبته منه زوجته بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويؤكد أبو شريف وهو موظف تابع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن خصومات الرواتب أثرت سلبا بشكل كبير، مشيرا إلى أن ما تم خصمه، كان يكفي لشراء جميع لوازم شهر رمضان، أما الآن بحسب تعبيره، فالمواطن يعيش حالة تقشف صعبة، ولا يعلم متى ستنتهي.