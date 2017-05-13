العالم يتراجع عن استخدام الفحم وإفريقيا تكثر منه

قال موقع واشنطن بوست: في الوقت الذي يتجه العالم فيه للطاقة النظيفة والمتقدمة، تستعد شركة كينية تعرف باسم آمو باور لإقامة محطة لطاقة الفحم تكلف 2 مليار دولار، لتكون المحطة الأولى من نوعها في شرق إفريقيا، وتمول الصين وجنوب إفريقيا هذا المصنع الذي سيبنى من قبل شركة الطاقة الصينية المملوكة للدولة؛ لتزيد الطاقة إلى 1050 ميجاوات من القدرة على الشبكة الوطنية الكينية وعمليات الطاقة لميناء المياه العميقة المجاورة. وكلاهما جزء من خطة حكومية طموحة لتحويل كينيا إلى بلد صناعي بحلول عام 2030.

وتابع الموقع أن هذا المشروع مثير للجدل، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المخاطر التي يشكلها على البيئة البحرية الحساسة في لامو، والتي من شأنها الضرر باثنتين من الصناعات الحيوية في المنطقة، هما الصيد والسياحة؛ بسبب استخدام الفحم، وهو الشكل الأكثر تلويثًا للطاقة، والذي لم يكن موجودًا حتى الآن بكميات كبيرة إلا في معظم البلدان الصناعية في جنوب إفريقيا.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة كوالزوارم، وهي هيئة مراقبة صناعية، فإن هناك أكثر من 100 وحدة مولدة للفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 42.5 جيجاوات في مراحل مختلفة من التخطيط أو التطوير في 11 بلدًا إفريقيًّا غير جنوب إفريقيا. وكلها تقريبًا مدعومة بالاستثمارات الأجنبية، ويتم تمويل نصفها تقريبًا من أكبر مورد للبترول في العالم: الصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه الصين والهند 86 % من التنمية العالمية للفحم. وخلال العقد الماضي كانت هناك مشاريع للفحم قيد الانتظار بمعدلات قياسية بسبب الطاقة المفرطة الحالية، وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة المتجددة، والتلوث الذي يعتقد أنه السبب في قتل أكثر من مليون شخص سنويًّا في حالة الصين وحدها. كما أن العديد من البلدان الأكثر تقدمًا في العالم تعمل على التخلص التدريجي من الفحم كمصدر للطاقة.

وأضاف الموقع أن وليد أحمد، عضو في منظمة “لام لامو”، وهي تحالف محلي يحاول وقف مشروع “آمو باور”قال “الكثير من الدول تقوم الآن بسحب الفحم بسبب انبعاثاته المدمرة للبيئة؛ فلماذا إذن يجب أن نجلبه إلينا، بل وتساعدنا الدول التي تحرمه على أراضيها في ذلك؟!”.

وأوضح الموقع إن احتضان إفريقيا للفحم في جزء منه نتيجة لفساد السلطة. وعلى الرغم من تضاعف حجم اقتصاد القارة منذ عام 2000، فإن أكثر من ثلثي سكان جنوب الصحراء لا يزالون يعيشون بدون كهرباء، ومعظم الدول تفتقر إلى القدرة على الحصول على الكهرباء لدفع التوسع في الصناعات التي تخلق الوظائف.

وذكر الموقع أن الوكالة الدولية للطاقة تهدف إلى زيادة الطلب على الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040، حيث يأتي ما يقرب من نصف الطاقة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك فإن المحطات التي تعمل بالفحم، والتي تولد 41 في المائة من الكهرباء في العالم اليوم لا تزال جذابة؛ لأن الفحم رخيص نسبيًّا، ولا يخضع لأهواء الطبيعة، خلافًا للطاقة الشمسية أو الرياح أو الطاقة المائية.

ففي كينيا، على سبيل المثال، أصبح هناك 800 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية في البلاد، أي ثلث طاقتها الإجمالية، غير موثوق بها على نحو متزايد؛ بسبب الجفاف المتكرر الذي جعلها غير قابلة للتشغيل تقريبًا في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أن البلاد لديها موارد الرياح والطاقة الحرارية الأرضية الواسعة، والتي بدأت في استغلالها، إلا أن كينيا تنظر للفحم على أنه سيعطيها فرصة موثوق بوجودها بخلاف الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

أما بالنسبة لأولئك الذين يمولون احتضان إفريقيا للفحم، فإن القارة توفر أيضًا فرصة لتوازن الفرص الاستثمارية في أماكن أخرى. وينطبق ذلك بشكل خاص على الصين التي شهدت تعليق 300 جيجاواط من مشاريع الفحم المحلية في عام 2016، ويرجع ذلك إلى حد كبير للطاقة المفرطة الحالية. وقد لعبت المؤسسات الصينية المملوكة للدولة التى تحرضها قروض منخفضة التكلفة من المؤسسات المالية المحلية دورًا رئيسيًا فى بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة والوقود الأحفوري منذ أن كشف الحزب الشيوعي عن استراتيجيته “الخارجية” في أوائل عام 2000. وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في سبتمبر 2015 أن البلاد سوف تحد من الاستثمار العام لمشاريع الكربون الكثيفة في الخارج، إلا أن المقرضين الصينيين يدفعون على نحو متزايد لاستخراج الفحم لسعره المنخفض على الحكومات الإفريقية من أجل دعم المقاولين الصينيين وتصنيع المعدات المحلية، وفي هذا الصدد قامت الصين ببناء عدد كبير من مصانع الفحم بشكل سريع، ويعتبر دفع الصين إلى سوق الفحم الإفريقي من المفارقات، التي تقف ضد الآثار المدمرة للتغير المناخي.