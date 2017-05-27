الطائفية أداة الحكام لتعزيز سلطتهم (مترجم)

في خطابه الأخير عن الاتحاد في عام 2016، استعان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالتاريخ لشرح وضع الانهيار الحالي في الشرق الأوسط، وقال إن المنطقة تمر بحالة تحول قد تستمر لجيل كامل، حيث الصراعات التي تعود إلى آلاف السنين.

يقصد أوباما فكرة العداوة الطائفية القديمة ، حيث يقال إن المسلمين حبيسو صراع مليء بالكراهية منذ معركة كربلاء في القرن السابع.

يرى المعلقون أن هذه المقولة خاطئة، حيث يعتقدون أنه يتم استخدام الطائفية والدين من أجل الوصول إلى المناصب السياسية، كما هو الحال في البحرين وكذلك باكستان، حيث الحكومات التي تحظى بشعبية محدودة.

لم يكن العالم الإسلامي أرضًا خصبة لأعمال العنف التي ارتكبت باسم الهوية الطائفية، كما لم تكن الطوائف الإسلامية المختلفة متصارعة، ولم تظهر القوى الإسلامية السياسية على الساحة إلا في وقت قريب، والدليل على ذلك أن السوريين والعراقيين ذوي الهويات الطائفية المختلفة تعايشوا لعدة قرون دون إراقة دماء، فلماذا ظهرت هذه الفتنة الآن؟

يمكن القول إن وراء الاضطرابات الحالية خليطًا من الاستبداد، والسرقة والركود التنموي والتنافس الجيوسياسي والديناميكيات الطبقية، وقد خلق كل هذا خليطًا من الظروف التي سمحت باستغلال الطائفية وازدهارها.

يتم استخدام الطائفية لتقسيم البلاد وتحويل الانتباه عن الأعداء الأجانب والذين هم أصل إشعال الفتنة والصراع الطائفي، فهناك علاقة تكافلية بين كليهما، بجانب السعي للتلاعب بالعواطف وزراعة الكراهية.

يستخدم بعض القادة الطائفية لمحاولة الضغط على الشعوب المطالبة بحقوقها، حيث زيادة الإدماج والاعتراف بهم، ومن ثم ترفض الدول مشاركتهم أو التخلي عن السلطة بحجة أن المطالب طائفية.

ينطبق هذا على الصراع الطائفي الذي يغذيه التنافس الجيوسياسي بين السعودية وإيران، منذ فترة السبعينيات، حيث اداعاءات السيطرة على العالم الإسلامي، لكن الهدف الحقيقي هو استمرار السياسة بوسائل أخرى، وبالتالي يظهر أن الصراع الطائفي في الشرق الأوسط اليوم لإدامة الحكم السياسي عن طريق تعبئة الهوية القتالية.

تبدو العواقب جلية في سوريا اليوم، كما أن الإطاحة بالرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في عام 2003، غذت الطائفية، حيث أصبح تخريب العراق هو هدف السعودية والأردن، حيث الخشية من تحولها إلى دولة ديمقراطية مستقرة، ولذلك قاومت الرياض محاولات الولايات المتحدة تحقيق الاستقرار وإضفاء الطابع الديمقراطي على العراق، وفتحت حدودها للتكفيريين للدخول إلى العراق.

إن المعركة الجيوسياسية على العراق إلى جانب السياسة الطائفية كان لها تأثير مضاعف على المنطقة بأسرها.

يستخدم الحكام فكرة التلاعب بالدولة لتعزيز حكمهم، وهذا يعد تأكيدًا لفكرة الوكالة المحلية، حيث يتلاعب الوكلاء بالشعور الديني إزاء التحديات الشعبية لحكمهم، وينبغي ملاحظة أن هذه المشاعر كانت كامنة بالفعل ومفتوحة للتلاعب بها في الوقت المناسب.

من المهم أيضًا عدم التغاضي عن حقيقة أن بعض الانتفاضات نفسها شملت مشاعر طائفية متطورة سريعًا.

الكشف عن الكراهية القديمة لن يساعد في مواجهة المشكلة، ولكن الطائفية هي فكرة أولية مفيدة للكشف عن عقد التورط في الشرق الأوسط اليوم.

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