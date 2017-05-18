«الصهيونية الجديدة».. كابوس آخر للفلسطينيين (مترجم)

مرر الكنيست الإسرائيلي على عجل مشروع قانون جديد يعرف إسرائيل على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”، ورغم أن الارتباط بين اليهودية وإسرائيل يعود إلى أساس الدولة، إلا أن القانون الجديد يحمل العديد من العناصر التمييزية الواضحة التي تستهدف العرب في البلاد، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص.

مشروع قانون الدولة القومية اليهودية، يعد الأحدث من قبل الأحزاب الصهيونية اليهودية اليمنية التي تهيمن على السياسة الإسرائيلية منذ سنوات، حيث تم تهميش اليسار، وبالتالي انضم بعض عناصره إلى اليمين المتطرف.

رغم أن إسرائيل تحاول تعزيز نفسها لعقود على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن الحقيقة أنها مثل باقي حكومات الشرق الأوسط، تستخدم الكلمات والعبارات الصحيحة، ونظامها السياسي ليس عادلا ولا يمثل جميع المواطنين، بصرف النظر عن العرق أو الدين.

تتصرف إسرائيل وكأن الفلسطينيين العرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أشخاص غير موجودين، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين من مواطني القدس الشرقية، أو الضفة الغربية أو غزة المحاصرة، فجميعهم بدرجات متفاوتة غير مرئيين عند النظام السياسي الإسرائيلي.

يتمتع بعض عرب 48 بالقليل من الحقوق، فقط لمحاولة إسرائيل إثبات مصداقيتها الديمقراطية، أما الفلسطينيون تطبق عليهم فقط قواعد الحرب والمبادئ التي تضعها المحاكم العسكرية وينفذها جنود الاحتلال.

يتعرض السكان الأصليون وهم الفلسطينيون لمجموعة من القوانين التمييزية والتي تجعل من الصعب حصولهم على حقوقهم الإنسانية والسياسية الأساسية.

تستعد إسرائيل الآن لإدخال قوانين تمييزية جديدة والخاصة بمشروع الدولة القومية اليهودية، الذي يلغي اللغة العربية كلغة رسمية.

بمجرد سن القانون سيطبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خلال ستين يوما، كما سيزيد هذا المشروع من سلطات “لجان القبول”، التي لها سلطة منع المواطنين الفلسطينيين من العيش في المجتمعات والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

في الواقع، ما تفعله إسرائيل ليس أمرا جديدا، حيث تم إنشاء إسرائيل كدولة لليهود، بصرف النظر عن مسقط رأسهم ومكان إقامتهم الحالي، بعد تدمير فلسطين والتطهير العرقي لسكانها.

لا يزال يعاني الفلسطينيون من أثار نكبة 1948، حيث لإنشاء إسرائيل تم تدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية، ودمرت الهوية العربية والمسلمة والمسيحية لهذه لقرى لتحل محلها الهوية اليهودية.

القانون المقترح يعد أحد الممارسات السابقة “مسح الهوية العربية”، باستخدام الديمقراطية كوسيلة لتهميش الفلسطينيين.

ليس لدى إسرائيل دستور، فقط تعتمد على القوانين الأساسية، واختارت عدم وضع دستور لأن مثل هذه الوثيقة تتطلب تعريفا واضحا لحدود البلد، لكن منذ إنشائها تتوسع إسرائيل في السيطرة على الأراضي، وبالتالي أرجأت مسألة الحدود إلى وقت لاحق.

القوانين عرّفت إسرائيل على أنها دولة يهودية، وعلى مدى السبعين عاما الماضية، استخدمت مختلف حكومات إسرائيل من اليمين واليسار أساليب التمييز ضد العرب والفلسطينيين، ومنعتهم من الوصول إلى معظم أراضي البلاد، وحددت معيشتهم في مجتمعات معينة، باعتبار أنهم خطر على الهوية اليهودية لإسرائيل، ودائما ما يعاملون كمواطنين من الدرجة الثالثة، ومع ذلك، في الفترة الأخيرة، تمارس إسرائيل مزيدا من التميز ضد المجتمع الفلسطيني.

وفي يوليو الماضي، صوتت أغلبية الكنيست لصالح مشروع قانون يحث على طرد أعضاء البرلمان الذين تخالفهم آرائهم للأغلبية، لكنه يهدف في الأساس إلى إسكات صوت الجمهور العربي الفلسطيني.

ورغم التركيز على المسألة الدينية، إلا أن كل القوانين الإسرائيلية تتعلق دائما بالعرق، والدليل أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، وديفيد بن غوريون، الأب المؤسس لإسرائيل، كانا ملحدين.

كانت الديانة اليهودية فقط وسيلة لتحفيز طاقة المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم للعودة إلى فلسطين، ولا تزال هذه الانتماءات العرقية والدينية تحدد موقف إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ومع ذلك، فإن سلالة جديدة من الصهيونية ظهرت في السنوات الأخيرة لتحل محل الصهيونية الوطنية لبن غوريون التي تستخدم الدين لتحقيق أهدافها السياسية فقط، الصهيونية الجديدة في إسرائيل مصممة لتحقيق الهيمنة الكاملة على العرب الفلسطينيين.

مشروع قانون الدولة القومية اليهودية خطير بدرجة كبيرة؛ لأنه يعبر جميع الخطوط السابقة، وباعتباره تأكيدا متجددا على يهودية إسرائيل، فإن القانون سيدفع أقليات البلاد إلى زاوية، وسيزيد من تطبيع العنصرية في إسرائيل ودعم نظام الفصل العنصري المتزايد.

تعريف إسرائيل الغريب للديمقراطية والمحاولات الدؤوبة للتوفيق بين الديمقراطية والتمييز العنصري نادرا ما يواجه نقدا بين حلفائها الأمريكيين والأوروبيين، أما الفلسطينيون، من ناحية أخرى، يتحملون وطأة العنصرية أكثر من أي وقت مضى، لأن حلم إسرائيل اليهودية أصبح كابوسهم الذي لا ينتهي أبدا.

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