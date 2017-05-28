السلطات البحرينية تُؤجج الأزمة السياسية بـ«الدفن القسري»

تتطور الأحداث وتتزايد تصعيدات السلطات البحرينية في مواجهة المعارضة، ويبدو أن نظام “آل خليفة” يرفض تمامًا تهدئة الأوضاع والتصرف بحكمة والتحلي بضبط النفس لتجنب جر البلاد إلى حافة الهاوية.

لم تنته الخلافات السياسية والمواجهات العنيفة التي اشتعلت قبل أيام عند اقتحام القوات الأمنية البحرينية ساحة اعتصام مدينة الدراز ومنزل المرجعية الديني، عيسى قاسم، وتفريق المتظاهرين هناك، ولم يتوقف التصعيد عند اعتقال مئات المتظاهرين وقتل خمسة آخرين، بل تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الأمنية البحرينية والمعارضين لممارسات النظام، وتتوسع المظاهرات لتشمل مناطق مجاورة، حيث انطلقت أمس السبت، الحشود الشعبية في مسيرات غاضبة في مناطق كرباباد السنابس والديه وأبو صيبع وسترة والمعامير والنويدرات، وطالب المتظاهرون بالتحقيق في جريمة قتل المواطنين ومحاكمة المتورطين، مؤكدين الاستمرار في الدفاع عن قاسم.

من جانبها، اختارت السلطات البحرينية التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي؛ من خلال اختطاف جثامين ضحايا هجوم الدراز ودفنها دون أي مراسيم وبدون حضور ذويهم، حيث ذكرت مصادر قريبة من السلطات الأمنية أنها دفنت الجمعة الماضية، ضحايا ساحة “الفداء” الخمس، وأوضحت المعلومات أن آسيويين حفروا قبور القتلى، وغسلهم بحرينيون كلّفتهم إدارة الأوقاف الجعفرية، فيما أدى رجل دين يُدعى، ملا صادق محمد غلوم، الصلاة عليهم، وهو ما خالف رغبة أهالي القتلى، الذين طالبوا بتسلم جثامين أبنائهم لتغسيلهم ودفنهم وفق معتقداتهم، إلا أن وزارة الداخلية رفضت وأمرت بدفنهم في المقابر التي تم تحديدها من قبلها.

وفي السياق، قالت عوائل ضحايا الدراز، في بيان صادر عنهم، إن “استمرار وزارة الداخلية في احتجاز الجثامين الطاهرة، أو التصرف فيها، يعتبر مخالفة للأحكام الشرعية التي قرّرها الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاك صارخ للأعراف والقيم الإنسانية وسلب لحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي والإنساني.. وهذا أمر نرفضه ونعترض عليه بقوة وإننا سوف نلجأ لكل الوسائل القانونية لاستعادة هذا الحق”.

إصرار السلطات البحرينية على عدم تسليم جثامين القتلى إلى ذويهم رأى فيه سياسيون محاولة لإخفاء تفاصيل الجريمة التي ارتكبها النظام وحتى لا يتعرف أحد على ما حل بأجساد القتلى، حيث حذر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، من أن هناك مخاوف جدية من أن تُقدم السلطات البحرينية على إخفاء الحقيقة حول ظروف مقتل الشهداء عبر دفنهم بالقوة وبدون مراسم تشييع وعدم تمكين العوائل من مواراة جثامينهم بحسب العادات والأعراف الدينية، كما أن هناك مخاوف حول أن السلطة تريد منع الكشف عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها الشهداء وتسببت في قتلهم.

الجمعيات والمنظمات البحرينية انتفضت لما وصفته بجرائم النظام البحريني، حيث طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” السلطات بسحب القوات الأمنية من الدراز، ووقف الانتهاكات ضد أهالي البلدة والإفراج عن المعتقلين، كما دعت إلى إجراء تحقيق شفاف في مقتل خمس مواطنين، والكشف عن مصير المصابين الآخرين، وقالت في بيان لها إن تطور الأحداث الخطيرة جراء مداهمة قوات الأمن قرية الدراز وفض الاعتصام السلمي من أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، أثار الذعر وترك جرحًا غائرًا في قلب كل مواطن غيور على وطنه وشعبه وفي قلوب كل أحرار العالم، نظرًا لفداحة الخسائر في الدماء والأرواح والممتلكات الناجمة عن عملية الاقتحام التي مورست فيها القوة المفرطة، وأدت إلى استشهاد خمسة من شباب الوطن، وإصابة العشرات الذين لا يعرف أهاليهم عنهم أية أنباء، ما يعد خرقًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا، فضلًا عن كونه مخالفة جسيمة لأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وأضافت الجمعية أن “ما زخرت به وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية من أفلام فيديو وصور فوتوغرافية وروايات مروعة عن عملية الاقتحام وطريقة الاعتقال بما فيها ترك المصابين ينزفون بسبب رصاص الشوزن المحرم دوليًا دون إنقاذهم، يتطلب التحقيق الفوري والمستقل والشفاف في ما جرى ويجري في منطقة الدراز، حيث يؤكد الأهالي تكثيف الحواجز الأمنية داخل أزقة القرية واستمرار مداهمات منازل المواطنين ومواصلة حملات الاعتقال”.

وأكد المدافع الدولي عن حقوق الإنسان، ميثم السلمان، أن حرمان عوائل ضحايا الفداء من حقهم في الدفن والتشييع وفقًا للمعتقدات الدينية والأعراف الشرعية، انتهاك فاضح للدستور والمواثيق والقوانين الدولية، وشدد على أن الذين يضغطون على عوائل الضحايا للقبول بالدفن القسري أو يشاركون فيه هم شركاء في الانتهاك والجريمة.