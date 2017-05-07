الدولار إلى الصعود مجددًا.. ومخاوف من موجة غلاء

عاد سعر الدولار إلى الصعود مجددا، ليسجل أمام الجنيه 18.03 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع، بعد ثبات طوال الشهر الماضي عند 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

صعود الدولار يعيد للأذهان ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال فترة التذبذب التي حدثت منذ تعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ومع اقتراب شهر رمضان وزيادة الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، تزيد المخاوف من الأسعار الجديدة.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن القاعدة التي يمكن ملاحظتها من خلال متابعة الدولار تكمن في فشل الحكومة وصندوق النقد الدولي في معالجة الأثار غير المتوقعة لاتفاقهما على تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكل ما تم الترويج له بانخفاض تدريجي لسعر الدولار لم يحدث.

وأضاف الشامي لـ«البديل» أن ما حدث هو بعض التذبذبات الطفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه، وكان يعود الدولار للارتفاع مرة أخرى بعد فترات هبوط نسبي قصيرة، والواضح أن ثبات سعر صرف الدولار مرتبط إلى حد كبير بالحصول على قروض خارجية جديدة، وهذا وضع بالغ الهشاشة، وينذر بالمزيد من الأخطار، خاصة أن ثبات أو هبوط سعر صرف الدولار لا يحدث إلا مع الحصول على شريحة جديدة من القرض.

وأوضح الخبير الاقتصادي: “خلال الفترة المقبلة، سنواجه ارتفاعا جديدا لسعر صرف الدولار، وانخفاض الجنيه، والزيادة الأخيرة كانت متوقعة، خاصة مع حلول شهر رمضان، وما يرتبط به من زيادة الاستهلاك والاستيراد وكذلك نشاط السياحة الدينية من عمرة وحج، حيث يتم البحث عن العملة الصعبة لحجز رحلات الحج والعمرة، وبالتالي تحدث الذبذبة والارتفاع الذي تشكل الصعود العام للدولار والمزيد من تراجع الجنيه”.

وأكد الشامي أن السياسة المالية المتبعة تحت أعين صندوق النقد الدولي والتقديرات الخاطئة التي اعترف بها الصندوق، للأسف الشديد لا تلوح في الأفق ملامح تحسن الوضع الاقتصادي في ظل السياسات الحكومية الحالية المستندة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولم يثبت للآن تحقيق تقدم ملموس في تحقيق أي نتائج إيجابية لهذا الاتفاق، وفقا لما معلن عنه، بما في ذلك خفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي.