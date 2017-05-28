الدوري الإسباني الأكثر عنفًا هذا الموسم

مع انتهاء منافسات الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز، رصد موقع «whoscored» العالمي بعض الأرقام والإحصائيات عن الموسم الرياضي 2016/2017، وحقق الدوري الإسباني وفريق ديبورتيفو ألافيس وصيف كأس إسبانيا، رقمًا قياسيًّا سلبيًّا خلال ذلك الموسم.

ووفقًا لما نشره الموقع المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن الدوري الإسباني تصدر قائمة الدوريات الأكثر عنفًا خلال الموسم المنقضي.

وتصدر ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا” قائمة أكثر الأندية عنفًا خلال الموسم المنقضي.

وجاء ألافيس الذي خسر، أمس السبت، لقب كأس إسبانيا لصالح فريق برشلونة، في صدارة الأندية الأكثر حصولًا على بطاقات، برصيد 121 بطاقة بواقع 116 بطاقة صفراء وخمس بطاقات حمراء.

وحصل فريق مالاجا الإسباني على المرتبة الثانية برصيد 115 بطاقة بواقع 108 بطاقات صفراء وسبع بطاقات حمراء، وواصلت أندية الليجا تصدرها لقائمة الأندية الأكثر عنفًا وحصولًا على بطاقات في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث حل فريق غرناطة في المرتبة الثالثة برصيد 115 بطاقة بواقع 109 بطاقات صفراء وست بطاقات حمراء.

وجاء في المركز الرابع سبورتينج خيخون الإسباني أيضًا برصيد 118 بطاقة بواقع 114 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء، وفي المركز الخامس فريق فالنسيا برصيد 114 بطاقة بواقع 108 بطاقات حمراء وست بطاقات صفراء.