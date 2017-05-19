الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. دعم القاهرة لإثيوبيا.. وتصريحات البشير العدائية

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المرتبطة بسياسة مصر الخارجية، بدءًا من تأكيد مصر على دعم مرشح إثيوبيا لرئاسة منظمة الصحة العالمية، مرورًا بزيارة وزير الخارجية للأردن، وصولًا إلى الجدل المثار حول تصريحات الرئيس السوداني الهجومية المستمرة ضد مصر.

دعم مصر لإثيوبيا

أعيد ملف العلاقات المصرية الإثيوبية إلى الواجهة مرة أخرى في الفترة الأخيرة، بعد تأكيد مصر على دعم المرشح الإفريقي وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي وصفه آخرون بأنه غير مفهوم في وقت تتسارع فيه أديس أبابا لإنشاء سد النهضة، الذي قد يضر بأمن مصر المائي، ويعرضها لمخاطر مائية واسعة، إلا أن التوضيح الرسمي لهذا الدعم بأن المرشح الإثيوبي المتقدم للمنصب هو مرشح الكتلة الإفريقية التي يتوجب علي جميع أعضائها الوقوف بجانبه.

حيث أعلنت أديس أبابا الانتهاء من 70% من الإنشاءات فى موقع السد خلال احتفالات الذكرى الرابعة للسد مطلع إبريل الماضي، وبدا واضحًا في الاجتماعات الفنية الأخيرة والتي تضم مسؤولي مصر والسودان وإثيوبيا عدم التوافق الكامل بشأن الدراسات الخاصة بآثار السد، الأمر الذي فسره خبراء بأنه مماطلة من أديس ابابا لوضع القاهرة أمام الأمر الواقع.

وفي ضوء هذه المماطلة استغرب البعض من الدعم المصري للمرشح الإثيوبي، لكن وزير الصحة المصرية قال إن فوز إفريقيا بالمنصب سيكون مكسبًا لمصر وللقارة بأكملها، لافتًا إلى وقوف القارة متحدة خلف مرشحيها، مؤكدًا تكليف وزارة الخارجية للوفد المصري في جنيف بالتنسيق المكثف مع الوفود الإفريقية لدعم المرشح الذي يتميز بالخبرة والكفاءة.

ويعد المرشح الإثيوبي شخصية سياسية معروفة في إثيوبيا ومصر؛ كونه كان وزير الخارجية السابق، وأقام أغلب الجولات التفاوضية مع مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة، واستطرد وزير الصحة أن المرشح لديه خبرات سياسية سابقة وقنوات تواصل مفتوحة من خلال تقلده عددًا من المناصب.

وبالإضافة إلى الأسباب الرسمية، فسر المتابعون دعم مصر لهذا المرشح بتزامنه مع السعي لفوز مرشحة مصر في منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ليأتي ذلك في إطار الدعم المتبادل لدول القارة في المنظمات الدولية.

مشروع للسلام قبيل زيارة ترامب

قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للأردن، رسمت ملامح تصور عربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث عقدت قمة ثلاثية في العاصمة الأردنية عمان بين فلسطين والأردن ومصر؛ لإنشاء آلية تنسيق جديدة، تستهدف إحياء عملية السلام، بحسب بيان صادر عن الاجتماع الثلاثي.

وفي حين خرج البيان بلهجة خافتة تعبر عن رغبه في إحياء مفاوضات السلام المتوقفة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين منذ فترة، بسبب التعنت الإسرائيلي، تجاهل البيان الاعتداءات الصهيونية اليومية في حق الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة والانتهاكات الغريبة من قبل السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

ويبدو أن القمة الثلاثية في الأردن استهدفت التنسيق في الملف الفلسطيني وإحياء المبادرة العربية قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تشمل السعودية والأراضي المحتلة والضفة الغربية، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب بزعماء ورؤساء الدول العربية والإسلامية؛ لمناقشة القضية الفلسطينية، وقد تعيد هذه الدول مرة أخرى المبادرات العربية التي قدمتها العام الماضي؛ لاستمالة الكيان الصهيوني لإقامة مفاوضات مع الفلسطينيين، رغم تعنت الاحتلال الذي ضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، واستمر في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي المحتلة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن “الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس لواشنطن أسهمت في نقل الرؤية والشواغل العربية والفلسطينية المتعلقة بمستقبل عملية السلام إلى الإدارة الأمريكية الجديدة”، مؤكدًا أن وجود رئيس أمريكي جديد خلق قوة دفع إيجابية للقضية الفلسطينية، يجب استثمارها للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

تصريحات البشير العدائية

طرحت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير العدائية عن مصر الكثير من الأسئلة حول أهدافها وأسبابها، رغم زيارة وزير الخارجية سامح شكري للسودان قبل أسابيع قليلة؛ لإزالة سوء الفهم، والتي عقبها هدوء إعلامي واسع بين الجانين وخاصة المصري، لا سيما وأن الوزير المصري اتفق مع نظيره السوداني على إبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، لتجنب أي إساءات متبادلة، في محاولة لإزالة أي توتر بينهما.

وما أثار غضب الكثيرين أن التصريحات التي وجهها الرئيس السوداني لمصر، وقال فيها «إن السودان تصبر على مصر رغم احتلالها أراضٍ سوادنية»، في إشارة إلى منطقتي حلايب وشلاتين المصريتين، خرجت أثناء زيارة البشير لقطر، وكأنها رسالة عداء إلى الحكومة المصرية التي لديها خلافات عدة مع الدوحة.

وعلق الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية على تصريحات البشير، مؤكدًا أنها موظفة سياسيًّا، ولا تعني الأهتمام بقضية حلايب وشلاتين، مؤكدًا أن الهدف منها التصعيد تجاه الحكومة المصرية في تلك الفترة، والتي أعلن فيها الرئيس السوداني تحالفاته المتمثلة في إثيوبيا وقطر وتركيا.

وأضاف رسلان أن إطلاق تصريحات البشير عبر الجزيرة القطرية ومن أرض قطر تعبر عن أنه يدفع ثمن ما يحصل عليه من دعم هذا البلد، مؤكدًا أن الدوحة تستخدم الرئيس السوداني لإطلاق تصريحات عدائية ضد مصر.