الحكومة تشتكي من قراراتها.. تحرير الصرف رفع تكلفة دعم المواد البترولية 92.2%

زادت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 نتيجة تحرير سعر الصرف، بعد أن كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 قد بلغ 41 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2%. جاء ذلك على لسان وزير البترول المصري طارق الملا وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العالمية رويترز.

بحسب تصريحات وزير المالية في مارس الماضي فإن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات، ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة إلغاء الدعم بحلول العام المالي 2018 / 2019، وذلك وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي التي تحصل بموجبه مصر على قروض بإجمالي 12 مليار دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار في انتظار الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.

دائمًا ما تشتكي الحكومة المصرية من قراراتها، فمنذ تحرير سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية في 2 نوفمبر الماضي، والجميع يلقي اللوم على هذا القرار الذي ضاعف الأسعار وهوى بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ورفع تكلفة كثير من الخدمات الزراعية والصناعية والبترولية وتكلفة الإنتاج، فأصبحت الحكومة والتجار والمنتجون والمستورون يتحججون بتحرير سعر الصرف، فلماذا تشتكي الحكومة من قراراتها؟ ومادام قد ثبت للجميع أن قرار تحرير سعر الصرف رفع أسعار تكلفة مجمل الخدمات التي تقدم للمواطن، لماذا لا يتم الاعتراف بالخطأ والتراجع عن هذا القرار؟

يقول الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن شكوى الحكومة من قراراتها يأتي في إطار أزمة مصر الحالية بعدم تقدير نكسات أي قرار قبل اتخاذه، حيث إن من يتخذ القرارات النقدية، ويضع السياسات الاقتصادية، لا ينسق مع باقي الوزارات في الحكومة، ولا يستطلع آراءهم في القرارات ومدى انعكاساتها عليهم.

وأضاف سليمان لـ«البديل»: ما يحدث الآن هو عدم وجود خطة مستقبلية لأي قرار قبل صدوره وتطبيقه، ولذلك وجدنا الحكومة تتراجع في أكثر من مرة عن قراراتها بعد تطبيقها، ولكن هذه المرة لا يمكن أن تتراجع عن قرار تعويم سعر الجنيه أمام الدولار؛ لأنه شرط أساسي من شروط صندوق النقد الدولي لصرف قرض الـ 12 مليار دولار لمصر على 3 سنوات.

وأوضح أن هذه الشكوى من وزير البترول بزيادة تكلفة دعم المواد البترولية هي تبرير مسبق لما سيحدث في خلال الأشهر القادمة في خطة الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات البترولية.