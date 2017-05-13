الجوع في إفريقيا.. أزمة تتصاعد

يتصاعد الجفاف الذي يواجه عدة بلدان إفريقية، حتى أصبح هناك 20 مليون شخص يحتاجون إلى معونات غذائية، والحالة مأساوية بشكل خاص في منطقتي صوماليلاند وبونتلاند في القرن الإفريقي.

قال موقع دويتش فيلة، إن أرض الصومال الغربية أصبحت قاحلة وجافة تمامًا، وتشير لجنة الجفاف المحلية إلى عشرات الماعز الميتة على الأرض، والتي بدأت في التعفن، مما زاد الأمر سوءًا وانتشارًا للأمراض.

وتابع الموقع: إذا لم تتم مساعدة شعب الصومال بصفة خاصة فإنهم سيموتون جوعًا، وصوماليلاند هي واحدة فقط من المناطق في القرن الإفريقي التي تعاني من المجاعة، ففي عام 1991 أعلنت المستعمرة البريطانية السابقة الاستقلال عن الصومال، لكن الدولة الصغيرة لا يزال غير معترف بها من قِبَل المجتمع الدولي، وتعتمد صوماليلاند على المال الذي تحصل عليه من الصوماليين المغتربين في أوروبا وغيرها من الدول الأخرى، وبدون هذا المال ربما تكون أزمة الجوع أسوأ من ذلك.

وأضاف الموقع أن الناس في الصومال يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبقارهم، يفتقرون إلى المياه والغذاء والمأوى والأدوية، وإذا لم يتمكن المجتمع الدولي من تزويدهم بهذه الضروريات قريبًا فإن عدد الضحايا سيرتفع.

وأوضح الموقع أن الخبراء يتنبأون بأن موجة المجاعة لن تكون قصيرة الأجل، بل عدم نزول الأمطار للسنة الثالثة على التوالي ينبيء بسنوات قادمة ستجتاح بها المجاعة مساحات أوسع، خاصة أن المعدل الطبيعي للجفاف في الصومال من المفترض حدوثة مرة واحدة، لكن يحدث الآن بشكل متكرر حتى أصبح الصوماليون في أزمة غذائية حقيقة ويحتاجون إلى دعم، كما وصلت علامات الجوع إلى العاصمة هرجيسا، وتوجد العشرات من النساء اللواتي لديهن اطفال في المراكز الصحية يواجهون الموت من سوء التغذية، كما تعاني أمهاتهم أيضًا من السوء المفرط في التغذية.

وتتم تغذية القليل من الكعك عالي الألياف، لكن هذا لم يعد كافيًا، فليس الأطفال وحدهم من يعانون من سوء التغذية فقط، لكن لا توجد إمدادات كافية للمساعدة في إطعام أفراد الأسر بشكل عام.

وأشار الموقع الى أن الوضع في بونتلاند لا يختلف كثيرًا، وهي منطقة انقسمت عن الصومال في عام 1998، وتقع على بعد 800 كيلو متر تقريبًا من شرق هرجيسا، ومن هناك تقع قرية أوسكور على بعد 40 كيلو مترًا، حيث فشلت مساعي أكثر من 200 أسرة بدوية في الحصول على مأوى، وعادة ما كانوا يجوبون المنطقة مع ماشيتهم، لكنهم الآن عالقون في وسط أي مكان، وهم يعتمدون على المساعدات لأن معظم مواشيهم قد ماتت، كما أنهم بنوا الأكواخ من فروع الأشجار، ولا توجد لديهم أغطية ولا مياة جارية أو كهرباء.

وقال موقع أوول أفريكا، إن شعوب القرن الإفريقي المتضرر فقدت الأمل في الإنقاذ من المجتمعات الغربية التي لا تفعل شيئًا سوى الضجيج، وأصبح أملهم الوحيد قاصرًا على انتظار المطر حتى يحصلون على الماء والغذاء ولو مرة كل شهر، وقسموا حصة كل شخص فيما بينهم من المياة 2.5 لتر من الماء شهريًّا!!.

وأكد الموقع أن موجة الجفاف تلك تعتبر الأسوأ منذ عقود، فهناك عشرات الآلاف من الأسر في حاجة إلى المساعدات، كما انتشر بينهم المرض بشكل وبائي وتفشت الكوليرا من جديد.

وقال كبار السن، إن هذا الجفاف هو أسوأ جفاف منذ 50 عامًا، وكان الجفاف الذي حدث في 2011، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص مقتصرًا على مناطق قليلة في الصومال، لكن الآن الصومال بالكامل تتأثر بالأزمة، ويعاني نصف سكان الصومال من الجوع.