الجهاد الإسلامي: شعبنا بعافية إذا توحد وأحسن استخدام أدواته

قالت حركة الجهاد الإسلامي على لسان عضو مكتبها السياسي نافذ عزام، إن إنجاز الأسرى في الانتصار على إدارة السجون الإسرائيلية يحمل في طياته رسائل عديدة للأمة الإسلامية والعربية كافة، خاصة الشعب الفلسطيني. وأكد عزام أن الرسالة التي يجب على الشعب الفلسطيني أن يتعلمها من هذا الانتصار الذي حققه الأسرى، أن الشعب الفلسطيني بعافية إذا توحد وأحسن استخدام أدواته، مؤكدا أنه إذا ما توحدت العناوين والجهود، فإن الشعب الفلسطيني بكل تأكيد سيحصل على نتائج كبيرة كالتي حققها الأسرى، وهذه الرسالة أيضا للأمة الإسلامية والعربية، فهذا فخر لهم في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو انتصار الإرادة الفلسطينية على المحتل الصهيوني.

ونوه عزام إلى أن شهر رمضان حافل بالانتصارات التي حققها المسلمون على مر التاريخ، في إشارة إلى أن انتصار الأسرى على السجان، يسجل ضمن الانتصارات التاريخية، مؤكدا على ضرورة أن نستغل هذا الشهر، لمراجعة المواقف والسلوك.

ودعا عزام الفصائل المختصمة لحل نزاعاتها للمصلحة العامة، قائلا إنه لا يجوز أن نستقبل هذا الشهر في ظل المناكفة السياسية العقيمة، موضحا أن هذا الموسم استثنائيا للمسلم حتى يكفّر عن أخطائه، داعيا إلى نبذ الفرقة، ومذكرا بقول الله تعالى “إن هذه أمتكم أمة واحدة”.

وأكد عزام، أن التمزق والفرقة الداخلية التي يتبعها أطراف الانقسام الفلسطيني، تورث واقعا ملتهبا، وتعاسة للناس، منوها إلى أن ما يحدث هو واحد من أهم أسباب سقوط الأمم، مؤكدا أنه يجب تدارك الأمر بالوحدة وإنهاء حالة التشظي الفلسطينية، لمواجهة العدو الأوحد للأمة الإسلامية.

وأضاف عزام متسائلا، ماذا سيسجل التاريخ بعد 100 عام عن هذه الأمة التي ترى مسرى النبي يدنس طيلة هذه السنوات، في ظل حالة التفتت الواقعة بها، مشيرا إلى أن الإدانة حينها ستطال الجميع، إذا لم تتدارك هذه الأمة جمعاء ما يحدث اليوم، فالتاريخ سيكتب أسمائهم بحروف سوداء.

وكان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني، حتى تتحقق مطالبهم، وقد أعلن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس السبت عن رضوخ سلطات الاحتلال لمطالبهم بعد 41 يوما من الإضراب الجماعي للأسرى بقيادة مروان البرغوثي، بعد مفاوضات مع قيادة الإضراب وسلطات الاحتلال، نتج عنها موافقة سلطات الإحتلال على مطالب الأسرى، وأعلن حينها جميع الأسرى تعليقهم الإضراب.