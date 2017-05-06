التنس المصري يواصل تقدمه عالميا

ارتفعت أسهم رياضة التنس في مصر، وواصل اللاعبون المصريون صعودهم في التصنيف العالمي بفضل النتائج الجيدة التي حققوها في الآونة الأخيرة.

شهد التصنيف الأخير الذي أصدرته رابطة محترفي التنس تقدما ملحوظا للاعبين المصريين، حيث قفز محمد صفوت، إلى المرتبة 216 عالميًا بعد تحقيقه عدة نتائج جيدة هذا الموسم أبرزها الوصول لنصف نهائي تشالنجر استراليا.

شارك محمد صفوت، في العديد من البطولات الكبرى التي تنظمها رابطة محترفي التنس ATP، إلى جانب العديد من نجوم اللعبة وعلى رأسهم موراي، المصنف الأول عالميًا، بالإضافة إلى دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالميًا.

وتعد بطولة «دبي» التي شارك فيها المصنف الأول عالميا موراي، وبطل بطولة استراليا فيدرير، واحدة من أهم البطولات التي شارك بها اللاعب المصري وساهمت في القفزة التي حققها في تصنيف الرابطة.

وواجه اللاعب المصري في هذه البطولة الفرنسي مونفيس، وقدم مباراة رائعة أشاد بها الجميع، وأخيرا شارك صفوت، الأسبوع الماضي، في بطولة اسطنبول، وواجه الاسترالي توميتش، المصنف 40 عالميًا، وكان قريبا جدًا من الفوز بالمبارة.

اللاعب كريم محمد مأمون، احتل المركز 270 متقدما أكثر من 150 مركزا منذ بداية الموسم بعد فوزه بـ5 ألقاب في بطولات المستقبل الدولية المقامة بشرم الشيخ، وتحقيقه لأكثر عدد مرات فوز في الربع الأول من الموسم علي مستوى لاعبي العالم.

كما شهد التصنيف قفزة كبيرة ليوسف حسام، الذي بدأ الموسم خارج قائمة التوب 800 واستطاع بفضل نتائجه الجيدة أن يقفز إلى المركز 591 عالميًا.

وعلى صعيد السيدات تصدرت ساندرا سمير، تصنيف اللاعبات المصريات وحلت في المرتبة 440 عالميًا، بعد النتائج الجيدة التي حققتها في بطولات المستقبل الدولية للسيدات بمصر وتونس، وقيادتها لمنتخب مصر للفوز على لوكسمبورج وجنوب إفريقيا، لتصبح مصر الدولة الإفريقية الوحيدة التي ستواصل مشوارها في منافسات المجموعة الأفروأوربية الثانية في بطولة كاس الاتحاد الدولي “فيد كب”.