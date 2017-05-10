التفاوض مع بوكو حرام.. نهج جديد لحكومة بخاري في نيجيريا

دلائل عديدة تشير إلى أن الحكومة الاتحادية النيجيرية تجري محادثات مهمة بشأن كيفية إنهاء الهجمات الانتحارية التي تشنها جماعة بوكو حرام بقيادة أبو بكر شيكاو، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المجتمعات المحلية في الجزء الشمالي الشرقي من البلد، لا سيما بعد تحرير 82 فتاة من مدرسة تشيبوك التي كان قد اقتحمها عناصر من تنظيم بوكو حرام منذ عامين وقاموا بخطف الفتيات منها.

قال موقع فانجارد النيجيري، إن جزءا من محادثات الحكومة متعلق بتحرير المزيد من الفتيات اللاتي مازلن عالقات في يد الإرهاب. وتعزيز قوانين الرعاية الاجتماعية للضحايا، ورغم تردد أنباء، الأسبوع الماضي، بأن شيكاو، أصيب بجروح قاتلة فى هجوم من قبل الجيش ومقتل أحد قادته فإن مصدرا من بوكو حرام أكد أن شيكاو شارك في المداولات من أجل الإفراج عن بنات مدرسة تشيبوك.

وأضاف الموقع أن شيكاو شارك بالفعل بشكل كامل في جميع مراحل المداولات مع الحكومة النيجيرية، والتي لم تشمل دفع فدية كما كان يحدث من قبل، وأوضح أن سياسة الرئيس النيجيري الحالي محمد بخاري تخلف عن سابقه في مواجهة الإرهاب، حيث يرى بخاري أن المفاوضات والصفقات والتفاهمات هي أفضل وسيلة لدرء خطر الإرهاب، لأن المواجهة المسلحة لم تأت بنتائجها المرجوة.

وبناء على هذه السياسة لبخاري تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 5 من كبار قادة بوكو حرام مقابل 82 فتاة، وتؤكد الحكومة النيجيرية أنها كانت صفقة جيدة جدا، حيث أُخذ القادة الخمسة إلى موقع متفق عليه داخل الغابة وتمت عملية التبادل المباشرة مع الفتيات، يوم السبت، الماضي. ورغم أن المجتمع الدولي ينتقد تلك العملية ويرفض بشدة أي حوار مع قوى الإرهاب فإن القيادة النيجرية تراها عملية جريئة وليس لها بديل آخر في الوقت الحالي، وكشف الموقع أنه إلى جانب فتيات تشيبوك المختطفات، هناك آلاف من النساء النيجيريات مازلن محاصرات ويجب إنقاذهن.

واتفقت الحكومة الاتحادية وقيادة التنظيم على فتح مناقشات حول كيفية تحرير جميع الفتيات المحتجزات لدى بوكو حرام وإنهاء الفظائع والأعمال العدائية التي يرتكبها، وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية: “اتفقنا أيضا على بدء محادثات حول كيفية إنهاء العمليات الانتحارية من أجل ضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المجتمعات فى الجزء الشمالي الشرقي من البلاد”.

وأكد الموقع أنه رغم المخاوف من تبعات الصفقة والإفراج عن المشتبة بهم التابعين لبوكو حرام، فإن المنطقة تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بما يعني أن الهجمات الأخيرة التي نفذها الإرهابيون تمثل آخر ركلات الحصان الميت، وأن بوكو حرام تستنزف قواها، فيما رأى بعض قادة الفصائل أن المفاوضات نكسة في الحرب ضد الإرهاب، ووصف فصيل أحمد مكارفي، من الحزب الديمقراطي الشعبي صفقة التبادل بأنها نكسة لمكافحة التمرد، وأن إطلاق سراح قادة الإرهاب فرصة لهم لاستئناف الهجمات على المجتمع، وقال: بينما نرحب بالإفراج عن الفتيات، لا نعتقد أن مبادلتهن بالمجرمين المتشددين هو النهج الصحيح، إطلاق سراح الإرهابيين نكسة للحرب على التمرد، وإطلاق سراحهم هو بمثابة استئناف حربهم ضد المجتمع، وكثير منهم يمكن أن يجدوا طرقهم إلى المعسكرات بحيث يطلقوا العنان للإرهاب ضد البلاد.

بخاري ردّ بقوله إنه لا يمكن أن يدعي أن إدارته هزمت بوكو حرام دون إنقاذ فتيات تشيبوك، وأن هذه الحكومة سوف تفعل كل ما في وسعها لإعادة المخطوفات على قيد الحياة، وقال: إنقاذهن أحياء إذا تم ضمن مبادلة ببعض عناصر بوكو حرام فلم لا؟ الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة العظمى شاركت من قبل في مفاوضات مع طالبان وأعطتهم 5 مقاتلين من أجل الضابط بالجيش الأمريكي سغت بو برغدهل، في عام 2014.

وأوضح الموقع أن أسلوب الصفقات والمصالحة في حالة نيجيريا قد يبدو الاختيار الأصح، خاصة وأن الأزمة الإنسانية أبعد من خيال أي شخص، “فكل يوم يموت طفل بسبب الجوع، والأطفال خارج المدرسة، وهناك الملايين من المشردين، ولا تتحمل ولاية بورنو برمتها ميزانية الجمعية الوطنية، والحرب ضد الإرهاب في حد ذاتها مكلفة ومرهقة وتزيد الأمر سوءا”.