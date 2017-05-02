«التجمع» يتضامن مع إضراب الكرامة الفلسطيني

تضامنا مع إضراب الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الفلسطيني، في يومه السادس عشر، ينظم حزب التجمع، الثلاثاء، في مقر الحزب بوسط القاهرة، يوما للتضامن ودعم إضراب الكرامة، بمشاركة عدد من الأحزاب والشخصيات العامة.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، أمس، إن التضامن سيكون من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية للأسرى، وسيقوم وفد من التجمع بتقديم مذكرة لمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، والصليب الأحمر الدولي؛ للمطالبة بلجنة دولية لزيارة الأسرى والتحقق من المعاملة الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي.

وأوضح الدكتور محمد رفعت، القيادي بحزب التجمع لـ”البديل”: “في اليوم الذي يتحدث فيه العالم عن حقوق الإنسان، نجد الكيان الصهيوني يمارس أبشع أنواع الانتهاكات في سجون الاحتلال ضد الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، وتقف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان مكتوفة الأيدي”، مناشدا إنسانية العالم أجمع بأن تقف مع الأسرى الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم يوميا، في الوقت الذي تتحرك فيه أمريكا بابتزاز دول تحت مسمى حقوق الإنسان.

وقالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، أن اليوم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين من الأحزاب والشخصيات العامة في رسالة إلى الأشقاء بأن الشعب المصري يقف معهم في معركة الكرامة والصمود، موضحة أن هناك رسالة أخرى للعالم الذي يدعي أنه يقف مع حقوق الإنسان والحريات “بأنكم تدعمون من ينتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين بكل ما يخالف الاتفاقيات الدولية والأعراف”.

من جانبه، قال ياسر أبو سيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح بالقاهرة: “ليس غريبا على المصريين التضامن مع أشقائهم الفلسطينيين للعلاقة الوثيقة بين الشعبين”، مضيفا لـ«البديل» أن حرمان الأسرى من الملح أثناء إضرابهم عن الطعام، سياسة محتل للأراضي ينكر وجود الشعب الفلسطيني الموجود منذ آلاف السنين، مؤكدا أن الرفض الذي يعلنه الأسرى الفلسطينيين لممارسات الاحتلال؛ من أجل توصيل صوتهم للعالم أجمع.