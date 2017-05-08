البهنسا.. أرض الثقافات التي لم تُكتشف بعد

البهنسا.. واحدة من أبرز قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، التي وقفت شامخة على مر التاريخ، لتشهد على حقب مهمة لا يستطيع أحد إغفالها، تقع إلى الجنوب من القاهرة بحوالي مائتي كيلو متر على الجانب الغربي من النيل وعلى الحافة الغربية من بحر يوسف.

تصنف البهنسا من أهم المدن الثقافية والأثرية في مصر منذ مئات السنين؛ نظرًا لتنوع آثارها عبر العصور التاريخية المختلفة التي تعاقبت على مصر، بدءًا من العصور المصرية القديمة الفرعونية ثم العصر اليوناني الروماني ونهاية بالعصر الإسلامي، وبالرغم من الكنوز الكثيرة التي استخرجت من أرض القرية، سواء كانت برديات أو عملات والعثور على مباني ومسارح وكنائس مر عليها مئات السنين، لكن الجميع يؤكد أن البهنسا مازالت تحوي تحت أراضيها الكثير من الكنوز والآثار التي لم تكتشف بعد.

مكان الصراع الأسطوري بين آلهة الخير والشر

يقول الدكتور أحمد حميدة، المتخصص في الشؤون الأثرية ومدير متحف إخناتون بالمنيا: كانت البهنسا في العصور المصرية القديمة عاصمة الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر العليا، حيث كانت مصر مقسمة من الناحية الإدارية إلى 42 إقليمًا، منها عشرون للوجه القبلي واثنان وعشرون في الوجه البحري، وكان يطلق عليها اسم “بر- مجد” يعني باللغة المصرية القديمة “مكان اللقاء”، وقد يكون تفسيره جغرافيا “لقاء وادي النيل بالواحات”.

وأضاف حميدة: كانت البهنسا تقع على رأس الطريق الذي يربط بين الواحات ووادي النيل، وظل معروفا على مدى فترات زمنية طويلة حتى عهد قريب، وكان يسمى “درب البهنساوي”، ويحتمل أنها شهدت أسطورة الصراع الديني بين “حورس وست” رمزي الخير والشر في الحضارة المصرية القديمة، بوصفها أحد الأماكن الرئيسية من أماكن عبادة المعبود “ست” رمز الشر في الحضارة المصرية القديمة.

المدينة المقدسة

وفي العصر اليوناني، تغير اسم المدينة إلى “أوكسيرينخوس”، وتعني “مدينة السمكة” وهي سمكة “القنومة” التي كانت موضع قداسة في المدينة آنذاك، وزادت أهميتها وكانت تسكنها جالية يونانية، ودل على ذلك كمية البرديات التي تم العثور عليها في أطلال المدينة، وتخطى عددها نصف المليون بردية تسجل معلومات كثيرة، وبلغت البهنسا ذروة مجدها في العصر الروماني؛ حيث كانت ثاني أهم مدينة في مصر بعد الإسكندرية العاصمة آنذاك، إذ كانت تضم العديد من المنشآت مثل المسرح الروماني الذي يعد واحدًا من أكبر المسارح ليس في مصر وحدها، بل في شمال إفريقيا، وكانت تؤدى عليه المسرحيات في الأعياد والمناسبات المختلفة، ونفذ العالم الإنجليزي الشهير “فلندرز بتري” رسما تخطيطيا للمسرح والذي استغل فيما بعد كمحجر لجلب الأحجار القديمة وقوالب الطوب حيث أعيد استخدامها في بناء المنازل والدور.

احتضنت “الأولمبياد”

وكشف حميدة أن البهنسا كانت واحدة من أوائل الأماكن في العالم التي احتضنت الألعاب الأوليمبية التي كانت مقتصرة على روما فقط، إذ لم تقام تلك الألعاب خارج الإمبراطورية الرومانية إلا في الإسكندرية والبهنسا والأشمونين، ما يدل على أهمية المنطقة في تلقي الثقافات المختلفة خلال الإمبراطوريات المتتالية.

سكن للراهبات

وعندما ظهرت المسيحية، كانت البهنسا واحدة من أهم المدن التي دخلتها المسيحية بعد الإسكندرية العاصمة، ومرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر، ما أوجد للمدينة مكانة خاصة في الوجدان المسيحي، كما أن موقعها المميز جعلها تربة خصبة للرهبنة، حيث سكنها الآلاف من الرهبان والراهبات في ذلك الوقت.

الفتح الإسلامي والبوابات الأربع

كانت البهنسا في العصر الروماني، مدينة محصنة ومسورة ولها أبراج حراسة وأربع بوابات، يتناوب على حراستها جنود من الحامية الرومانية في المدينة، وكانت تفتح بصعوبة من قبل المسلمين، ونتج عن ذلك استشهاد عدد كبير من الصحابة، ودفنوا فيها، ما أوجد لها مكانة وقدسية أيضا في وجدان المسلمين.

صاحبة نصف المليون بردية علمية

وأشار الباحث الأثري، أن القرية تعد من أقدم الأماكن التي أجريت بها حفائر علمية في مصر عام 1896 على يد العالمين الإنجليزيين “جرنفل” و”هنت”، حيث تم الكشف عن كميات كبيرة جدًا من البرديات وصل عددها إلى ما يقرب من نصف مليون بردية، بلغ المنشور منها أكثر من 60 مجلدا، وما زال النشر العلمي مستمرًا حتى الآن، ثم جاء “فلندرز بتري” وأجرى حفائر كان من أهم نتائجها رسم المسرح الروماني الذي كانت أطلاله ظاهرة حينها، ومنذ تسعينيات القرن الماضي تعمل بعثة إسبانية تابعة لجامعة برشلونة بالمنطقة وتقوم بنشر أعمالها تباعا.

أشهر الآثار

تضم المدينة آثارا ترجع للعصر الفرعوني المتأخر عبارة عن مقابر وتوابيت من الحجر الجيري، يحوي بعضها كتابات ورسوم هيروغليفية، إضافة إلى معبد “الأوزوريون”، وكذلك مقابر ترجع إلى العصر الروماني وأطلال المسرح الشهير والعديد من الدفنات القبطية ودير مكتشف حديثًا، علاوة على عدد من القباب لبعض من الصحابة والتابعين ومسجد الحسن بن صالح بن زين العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

إنشاء متحف للبهنسا

وطالب حميدة بسرعة وضع البهنسا على الخريطة السياحية كعمل إنقاذي حتى يفد إليها السائحون بشكل أكبر من الحالي، وتوضع ضمن البرامج والرحلات السياحية، إذ يوجد بها أماكن ومزارات متعددة تجذب السائحين وتصلح للزيارة كخطوة أولى حتى توضع البهنسا في بؤرة الاهتمام، والعمل على إنشاء متحف في المدينة يضم بعضًا من آثارها خاصة أنها مكدسة وحبيسة المخازن، مشيرًا إلى أن هذا المتحف لن يكون مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، بل سيكون منارة علم وإشعاع حضاري لأهل المنطقة والزائرين وطلبة العلم من كل مكان، ويحوي مكتبة وقاعة للمحاضرات وبيتا للثقافة تعرض من خلاله المسرحيات التاريخية وهذا هو المفهوم الحديث للمتاحف الحديثة في شتى بقاع العالم.

كما طالب بإحياء المسرح الروماني بالبهنسا، برغم الصعوبات التي قد يواجهها المشروع في ظل الظروف الحالية، إلا أنه سيكون شديد الأهمية وسيحدث طفرة كبيرة في تلك المدينة الأثرية لتروي ظمأ طلاب العلم وعاشقي التراث من شتى البقاع، بالإضافة لطبع كتاب عن البهنسا باللغة العربية والإنجليزية، يضم معلومات عن البهنسا وآثارها في مختلف العصور والمادة العلمية موجودة ومتوفرة وتنتظر من يتبناها.

وأنهى حميدة حديثه بأن البهنسا ما زالت لم تكشف عن وجهها الحضاري الحقيقي وأنها أرض الثقافات التي لم تنكشف حتى الآن، حيث تبلغ مساحتها ما يقرب من ألف فدان معظمها لم تجر به حفائر إلا في مساحة ضئيلة منها وتحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل العلمي الجاد في البحث والتنقيب.