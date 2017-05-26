البرلمان في أسبوع| عبد العال يستقبل وفدًا إفريقيًّا و«الموازنة» صداع للجان النوعية

سلسة من الأحداث شهدها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، كان آخرها استقبال الدكتور علي عبد العال وفد السفراء الأفارقة، تزامنًا مع احتفالية مصر بيوم إفريقيا.

حضر اللقاء السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، وأحمد سعد، الأمين العام للمجلس، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، إضافة إلى نواب لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة مصطفى الجندي، كما حضرت اللقاء النائبات سيلفيا نبيل ومنى منير ومي محمود، وذلك بعد عودته من البابان زيارة استغرقت نحو أسبوعين، التقي خلالها برئيس البرلمان الياباني وعدد من رؤساء البرلمانات الآسوية.

واستمرت استجوابات النواب للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار والضغط على الحكومة للقيام بدور رقابي لضبط الأسعار بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، لكن دون جدوى، كما استمرت اللجان النوعية في مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي تمثل صداعًا تحت القبة؛ بسبب مخالفتها ما نص عليه الدستور، وخصوصًا ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمي.

بيان عاجل من مارجريت عازر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في حادث أقباط المنيا

أعدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بيانًا عاجلًا موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن الحادث البشع الغادر الذي استهدف أقباط المنيا ظهر اليوم، وهم يستقلون حافلتهم في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمنطقة جبل القلمون في الصحراء بغرب المنيا، والذي استشهد على إثره عدد من القتلى والجرحى من الأبرياء.

وقالت مارجريت عازر: توقيت هذا الحادث يدل على أن تلك الجماعات لا دين لها ولا وطن، لافتة إلى أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات تأمينية في ضوء قانون الطوارئ، وإصدار تعليماتها بعدم التجمع للفئات المستهدفة، متساءلة: إلى متى سيظل المواطن مستهدفًا بهذا الشكل ونحن نمتلك قوانين رادعة ولم تنفذ في بلد تنتظر جذب السياح إليها الآن؟!

وطالبت عازر الحكومة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة لكي يكونوا عبرة لغيرهم من الإجراميين والغادرين الذين يروعون الأبرياء، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الشهداء والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

برلماني: الحكومة تتعمد الإساءة لنفسها

استنكر النائب محمد بدوي، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن عمل تصاريح وخطوات قانونية لعمل مائدة الرحمن، مشيرًا إلى أن الوزير وضع شروطًا تعجيزية لإقامة موائد الرحمن ثم وجه بتسهيل الإجراءات.

وأضاف بدوى أن الحكومة تتعمد الإساءة لنفسها عندما تحاول منع خير ينتظره ملايين الفقراء في شهر الرحمة، عن طريق منع إقامة موائد الرحمن بطرق غير مباشرة؛ بحجة أنها تسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية وتؤثر على حجم المعروض من السلع، قائلًا: «الحكومة بتعجز الناس عن إقامة موائد الرحمن علشان تقولهم اتبرعوا بالفلوس».

دسوقي: رفع الفائدة على الإيداع والقروض يزيد التضخم

قال النائب محمد دسوقي، عضو مجلس النواب: قرار البنك المركزى المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ200 نقطة تكرار للقرارات العشوائية التي دائمًا ما تتسبب في كارثة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام.

وأضاف أن هذا القرار له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد، فرفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، مما يقلص من الاستثمارات فى الفترات المقبلة.

ولفت الدسوقي إلى أن أسباب التضخم ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع، مما أدى لارتفاع أسعارها، لذا كان على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلًا من زيادة الفائدة، والذى يقلل من الإنتاج؛ نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخاري، وهو الأكثر أمانًا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعًا أن يتسبب هذا القرار في زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.

برلماني: نسبة الأمية الحالية عار على الوطن ولابد من التكنولوجيا

أكد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، أن استمرار معدلات الأمية الأبجدية الراهنة عار على الوطن، ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية وإلزامية تجاه تلك القضية.

وأعتبر طوبيا أن الأمية قضية أمن قومي، حيث إنها سبب رئيسي في انتشار ظاهرة الإرهاب، فالجهل يولد الفقر والمرض، وهما من عناصر تدمير الأمم ووقف عجلة التنمية.

وطالب في بيان له بتفعيل الدور الذي تقوم به هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، حيث لم يعد للأمية الأبجدية مكان في الدول المتقدمة، ولابد من استراتيجية فاعلة لمحوها أيضًا من بلادنا، لننطلق إلى النور والتعاطي مع مختلف خطط التطور والتنمية.

برلماني: سأستقيل إذا وافق المجلس على المخصصات الحالية للتعليم بالموازنة العامة

أعلن النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، رفضه التام لمخصصات التعليم ما قبل الجامعى في الموازنة العامة للدولة، خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط وزارة التربية والتعليم، معلنًا عن صدمته لانخفاض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعي للعام 2017 ـ 2018 بحوالي 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي.

وأكد حجازى في بيان له أن هناك عوارًا دستوريًّا في موازنة التعليم ما قبل الجامعي يقدر بنحو 40 مليار جنيه، حيث من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ما قبل الجامعي 130 مليار جنيه، وليس 80، طبقًا للدستور الذي وافق عليه ما يزيد عن 90% من الشعب.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكي تكون الموازنة دستورية أمر مرفوض تمامًا في ظل ما ينادي به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم والشباب لأنهم قاطرة التقدم في بناء مصر الحديثة مصر المستقبل.

وأعلن حجازي أنه في حالة الموافقة بالجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية والاستثمارية الحالية والتي تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامعي، فإنه سيتقدم باستقالته من المجلس؛ لأنه لا مكان له في مجلس يوافق على أمور لا توافق بناء الدولة الحديثة.