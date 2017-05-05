البرلمان في أسبوع.. الانتهاء من قانون الاستثمار ومناقشة تعيين بنت وزير الأوقاف بالبترول

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا للجان النوعية، والتي عقدت أكثر من 30 اجتماعًا؛ لمناقشة مشروعات القوانين، كل حسب تخصصه، أبرزها اللجنة الاقتصادية التي اقتربت من إنهاء قانون الاستثمار ولجنة الصحة التي تناقش قانون التأمين الصحي وعددًا من القوانين المتعلقة بنقابة الصيادلة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون العلاوة الاجتماعية، والذي انتهى إلى إلغاء المادة الخامسة من القانون رغم إصرار الحكومة على الإبقاء عليه كما هو، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أمس الخميس، تأجيل أخذ الرأي النهائي على القانون للأسبوع القادم، وذلك لتوافر الأغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثي الأعضاء، وكانت الجلسة العامة قد شهدت هجومًا حادًّا من النواب على الحكومة، بسبب المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

طلب إحاطة عاجل لوزير البترول حول تعيين ابنة وزير الأوقاف

تقدم النائب أشرف رحيم، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس ضد وزير البترول المهندس طارق الملا، حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في شركة ميدور التابعة للهيئة العامة للبترول.

وقال أشرف رحيم إنه يسأل وزير البترول حول أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف الحاصلة على ليسانس آداب إنجليزي في شركة بترول، رغم أنها دفعة 2016، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من خريجي كليات الهندسة قسم بترول وتعدين من عدم الحصول على وظائف.

نائب يعترض على منع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاض

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بتطبيق قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أي أعباء إضافية حاليًّا، حيث إن تطبيق هذا القانون يتطلب ظروفًا اقتصادية ومعيشية جيدة.

لجنة الإسكان تناقش قانون التطوير العقاري

ناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان على مدار ثلاثة أيام مشروع قانون “التطوير العقارى”، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة، وأوضح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن المشروع سوف ينظم عمل قطاع المطورين الذي يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، ولكنه غير منظم، ولا يشمله قانون، لذا حان الوقت لتنظيم القطاع، وذلك من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار، ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائمًا، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم، موضحًا أنه سوف تم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد؛ للحفاظ على حقوقهم، وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.