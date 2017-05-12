البرلمان في أسبوع.. إقرار العلاوة واستجواب رئيس الحكومة

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية والقانونية التي شغلت الشارع، كان أبرزها موافقة البرلمان على قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث عقد المجلس جلسة إضافية لاستكمال التصويت على القانون، بعدما فشل خلال جلسة عامة في تمريره؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.

كما التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقال الأول: نقلت لفضيلة شيخ الأزهر بالغ التقدير له من جانب مجلس النواب، باعتبار الأزهر منارة لمصر وللعالم الإسلامي، مؤكدًا له أن البرلمان لم يتلقَّ أي مشروعات قوانين تتعلق بشيخ الأزهر، وتابع قائلًا: من هنا لا حاجة للذهاب لشيخ الأزهر من قبل النواب، فقد أبلغته تحياتكم كما يبلغكم تحياته، حيث تم إلغاء زيارة وفد من البرلمان كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي.

وتوجه أمس عبد العال، على رأس وفد برلماني، إلى روما في زيارة لإيطاليا تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في اجتماع المكتب التنفيذى لقمة برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط.

لجنة الدفاع والأمن القومي تزور القوات البحرية

استقبلت القوات البحرية أمس الخميس، وفدًا برلمانيًّا يضم لجنة الدفاع والأمن القومي وعددًا من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية.

واستمع الوفد إلى شرح من الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تضمن تطور المهام التي تنفذها القوات لتأمين الأهداف الاستراتيجية بالبحر والموانئ والسواحل المصرية ودورها في مكافحة الإرهاب من خلال عملية حق الشهيد، وإلقاء الضوء على قدرات وإمكانيات الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية، والتي جعلتها مصنفة ضمن أكبر وأحدث القوات البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

برلمانية ترفض تخيير الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

ما زال مشروع قانون الأطباء الذي يلزم الأطباء بالاختيار بين العمل الحكومى والخاص يشكل حالة من الجدل، حيث أعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى، مؤكدة أنه يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.

وأكدت الهوارى في بيان صحفي أن القانون يعتبر بمثابه إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصه المرخصة، كما أنه يمثل إجحافًا أيضًا لهيئة التمريض، مشيرة إلى أن يخير أستاذ الجامعة ذا الخبرة بين أن يستقيل من الجامعة أو يغلق العيادة الخاصه به.

استجواب لرئيس الوزراء ووزير الصحة لإهدار المال العام

تقدم النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن إهدار المال العام؛ نتيجة عدم الانتهاء من استكمال محطات الصرف الصحي بقرى “طما فيوم، ومنشأة الحاج، وبراوة” بمركز أهناسيا بمحافظة بني سويف؛ مما أدى إلى انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين؛ بسبب لجوء الأهالي للصرف ببحر يوسف، وكذلك عمليات الصرف العشوائية التى تختلط يمياه الشرب؛ مما يؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى وفيروس “c“.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مذكرته الإيضاحية أنه تبين وجود شبهة إهدار المال العام من جانب الحكومة بسبب عدم استكمال محطات الصرف الصحى لقرى محافظة بني سويف، والتى بدأ المشروع فيها منذ سنوات، ولكنه توقف، إلى جانب التأخير في تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة، وطالب الحكومة بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى “طما فيوم، ومنشأة الحاج، وبراوة” بمركز أهناسيا والحفاظ على المال العام.

ضياع مليار جنيه من الصحة

تقدم النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، عن كيفية تصرف الوزارة في مخصصاتها للخطة الاستثمارية لعام 2016 والتى تصل إلى مليار جنيه، خاصة مع اقتراب انتهاء العام المالي؛ مما يهدد بضياع المليار جنيه من موازنة الصحة، مؤكدًا أنه سيتم رجوعها لوزارة المالية خلال أيام إن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، سواء طرح أو ترسية، مع احتياج مستشفيات التكامل لهذه الأموال.