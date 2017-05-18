البرغوثي يرفع سقف التحدي مع الكيان الصهيوني

دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين شهره الثاني، الأمر الذي بات يشكل خطرًا على حياتهم، خاصةً الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي والأسير السوري في سجون الاحتلال صدقي المقت، ومع ذلك يتمسك الأسرى بمعركة الأمعاء الخاوية في ظل التحديات التي تواجههم مع سلطات الاحتلال، والتي يكرسها صمت عربي مطبق، يلفه تجاهل دولي، لا سيما المؤسسات الإنسانية.

تصعيد الإضراب

دخلت معركة الأسرى في سجون الاحتلال مرحلة مواجهة حاسمة، في ظل إصرار الاحتلال على التنكيل بالمعتقلين ورفض مطالبهم. الأسير القيادي مروان البرغوثي رفع مستوى المواجهة بقرار الامتناع عن شرب الماء، وذلك بعد مرور شهر على بداية إضراب الحرية والكرامة، وبذلك تدخل قضية الأسرى منعطفًا خطيرًا في معركة تحاول إسرائيل من خلالها كسر إرادة الأسرى، حيث تعمد إلى التنكيل بهم ورفض تنفيذ مطالبهم، وهنا لا بد من الإشارة إلى التدهور الصحي الذي أصاب عددًا من المضربين، حيث أعلن نقل الأسير حافظ قندس إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف داخلي.

سلطات سجون الاحتلال تتشدد في سياساتها التعسفية بهدف إخضاع المضربين، ومن هذه السياسات نقل المعتقلين من سجن إلى آخر، والتضييق على زيارة المحامين لهم بالرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بالزيارة، ووضع قيود على زيارة منظمة الصليب الأحمر للاطلاع على أوضاع الأسرى، حسبما يكفل القانون الدولي في حالة الإضراب عن الطعام.

خطوة البرغوثي التصعيدية بالتوقف عن شرب الماء جاءت على لسان محاميه، ويمكن النظر إلى خطوة الإضراب عن الطعام على أنها سلاح غير تقليدي بالمفهوم العسكري، يلجأ إليه الأسرى في حالات الضغط الشديد من مديرية السجون عندما تخرج عن الإجراءات التي يمكن اعتبارها عادية في مواجهة الإضراب، وذلك بهدف ردعها وإعادة قواعد إدارة المعركة ضمن الآليات المتعارف عليها، وهذا يعد استخدامًا لحظيًّا وتكتيكيًّا لهذه الورقة.

أما الحالة الثانية، وهي الامتناع عن شرب الماء، فهي الاستراتيجية والأخطر، وتأتي بعد أن يطول زمن الإضراب، وتمعن سلطات السجون في المماطلة، والهدف منها إيصال رسالة الأسرى بأنهم لن يسمحوا بإطالته أكثر، وأن لديهم ورقة أخيرة حتى لو كلفتهم حياتهم، فإما التفاوض سريعًا أو التصعيد، كما أنها تعد بمثابة إعلان موجه للشارع الفلسطيني والعربي والمتضامنين بأن المستوى الحالي من الضغط الداخلي والخارجي لم يُعطِ النتائج المطلوبة، وبالتالي يجب الانتقال لمرحلة أخرى، فالعرب الذين يراهنون على أن هناك اقترابًا لإنهاء الإضراب، وأن الأسرى سيوافقون في نهاية الأمر على أي مطلب أو على أي مخرج ينزلهم عن الشجرة كما يقول البعض، فإن الخطوة التصعيدية الأخيرة للبرغوثي تقول لهم إن الأسرى ماضون إلى الأمام، حتى لو ضحوا بأروحهم، في ظل حالة الصمت الغريبة للعرب على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجامعة العربية وتملقهم لحضور القمة “الإسلامية-الأمريكية”بقيادة ترامب الذي يدعم إسرائيل، بالإضافة لصمت مؤسسات المجتمع الدولي، كالأمم المتحدة والدول الغربية التي تدعي الديمقراطية ومراعاتها لحقوق الإنسان وحتى الحيوان.

ويبدو أن الأسرى الفلسطينيين يراهنون حتى اللحظة على أن تنتصر معادلة “م. م.” أي الملح والماء على الصمتين العربي والعالمي، فهم قد بدءوا الصيام قبل أن يحل شهر رمضان الكريم؛ ليتألموا وحدهم دون ظهير عربي أو إسلامي، فليس هناك جسد يتداعى لشكوى عضوه بالسهر ولا حتى بالحمى، فنحو 1800 أسير فلسطيني يقومون الآن بفعل بطولي بإضرابهم عن الطعام في زمن انقلاب القيم ونكبة القيادات، فأمعاء الأسرى الخاوية توازيها قلوب وضمائر عربية وإسلامية خاوية، ففي هذا التوقيت الحرج للأسرى تسعى دول خليجية وعربية لتقديم مبادرة من شأنها إظهار التطبيع العربي مع هذا الكيان المغتصب وإخراجه للعلن، وقمم لدول عربية وإسلامية تفرش السجاد الأحمر، وتُعقَد في الرياض لأحد أخطر داعمي العدو الصهيوني، وهو ترامب.

سخرية الأقدار هنا تكمن في بيان الأمم المتحدة الذي طالب بكل لطافة إسرائيل بالامتثال للمعايير الدولية للاعتقال، وهنا يبدو السؤال عن المجتمع الدولي ساذجًا، فالأسرى لم يلجؤوا إلى إضرابهم إلا بعد تقاعس المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فمطالب الأسرى الفلسطينيين هي حقوق كفلها لهم القانون الدولي العاجز على ما يبدو عن ضمان تطبيق نصوصه، أو ربما غير مُبالٍ بتطبيقها في فلسطين على وجه التحديد، فخبر على سبيل المثال عن سجون صيدنايا في سوريا، والذي قد يندرج تحت بند الإشاعة بعد نفي الحكومة السورية لهذه المزاعم، كفيل بأن يحرك مجلس الأمن، في حين أن التصعيد السلمي لمروان البرغوثي داخل سجون الاحتلال لا يحرك ساكنًا عند المجتمع الدولي.

الجدير بالذكر أن الأسير عبد القادر أبو الفحم يعد أول شهداء الإضرابات عن الطعام عام 1970 في سجن عسقلان، فماذا سيكون موقف العرب والمسلمين في حالة تطور الأمور للأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال؟