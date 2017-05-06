الانتخابات التشريعية بالجزائر.. حسابات صعبة وظروف معقدة

بدأت ملامح الحياة التشريعية الجزائرية تتبلور، حيث بدأت النتائج الأولية لهذه الانتخابات تتضح من خلال المعلومات التي تقدمها وزارة الداخلية الجزائرية والتي تفيد بتقدم الحزب الحاكم.

النتائج الأولية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمس الجمعة، أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت الخميس تشير إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني، وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن حزب جبهة التحرير الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حصل على 164 مقعدًا من أصل 462 في المجلس الشعبي، بينها 50 للنساء.

وقال بدوي في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج: المرتبة الثانية حصل عليها التجمع الوطني الديموقراطي الذي ينتمي إليه مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، مشيرًا إلى حصوله على 97 مقعدًا 32 منها للنساء.

وحل تحالف حركة مجتمع السلم ثالثًا بنيله 33 مقعدًا منها ستة للنساء، فيما حصلت قوائم المرشحين الأحرار على 28 مقعدًا منها ثلاثة للنساء، مؤكدًا أن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية بلغت 38.25%، وهي نسبة ضئيلة.

حساسية الانتخابات الجزائرية

تأتي الانتخابات التشريعية في الجزائر لانتخاب البرلمان الجديد في ظروف اقتصادية وسياسية حساسة، وتأتي أهمية تلك الانتخابات في أنها قد تكون بابًا لمرحلة انتقالية في ظل الحديث عن غياب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقه وحالته الصحية لا سيما أنه سجل حضوره بظهور ملفت على كرسيه المتحرك في الانتخابات التشريعية الخميس الماضي، ورغم أن نتائج الانتخابات تصب في صالح الحزب الحكم، كما أشارت النتائج الأولية، غير أن الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع قد يصعب المهمة على الحزب الحاكم الذي كان يراهن على مشاركة واسعة يبني عليها لمواجهة التحديات التي تقبل عليها البلاد في المرحلة المقبلة.

وتعتبر تلك الانتخابات الـ12 منذ استقلال الجزائر 1962، والتحدي الأبرز فيها سيكون المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد في ظروفها الصعبة، فالمعركة الانتخابية التي انحصرت في أحزاب معدودة والتي بات وجود بعضها أمرًا تقليديًّا بالنسبة للشارع الجزائري، والتي قد لا تشكل أهمية في حياة الناخب الجزائري بقدر ما تشكل تحديًا لأحزاب السلطة لا سيما جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس الجزائري، والتجمع الوطني الديمقراطي بزعامة أحمد أويحيى.

فالانتخابات تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة للبلاد التي تعاني من تبعات تراجع النفط الذي تشكل وارداته حوالي 60% من الموازنة، وعليه فإن الحزبين الحاكمين وصاحبي الأغلبية في البرلمان كانا يسعيان لتأمين مشاركة انتخابية واسعة يبنيان عليها في مواجهة التحديات الاقتصادية في المقام الأول، إضافة إلى حرصهما على تأمين المرحلة المقبلة التي تحمل الطابع الانتقالي في ظل غياب بوتفليقة العلني عن الحياة السياسية منذ انتكاسته الصحية قبل 4 سنوات.

وعلى هذا الأساس جاءت الحملة الانتخابية للحكومة والأحزاب الموالية لها لتشجيع الناخبين على الذهاب لصناديق الاقتراع، غير أن نسبة التصويت التي وصفت بأنها ضعيفة، عكست تحديًا في وجه جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، رغم الفوز الذي حققاه في هذا الانتخابات مستفيدين من الانقسامات التي تعصف بأحزاب المعارضة، إلَّا أن المشاركة الشعبية كانت الرهان الأساسي للحزب الحاكم لحشد التأييد للإجراءات التي أجرتها الحكومة لمواجهة مرحلة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تقبل عليها البلاد.

ويرجع مراقبون عزوف المواطن الجزائري عن الانتخابات لاعتراضه على السياسية الاقتصادية الحالية، فقد مس انخفاض أسعار النفط في الجزائر بشكل مباشر الموازنة السنوية للحكومة، ورغم تطمينات المسؤولين السياسيين، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن سياسة ترشيد النفقات والتقشف لن تمس المواطن الجزائري بشكل مباشر، إلَّا أن العديد من المختصين يدقون ناقوس الخطر.

ويقول خبراء اقتصاد: المواطن الجزائري هو من يدفع ثمن تلك السياسة الاقتصادية التي فرضتها أزمة انخفاض أسعار النفط، وأن الحكومة تحصد ما زرعته خلال سنوات طويلة، إذ أنها اعتمدت في نظره على «ريع البترول والغاز وأهملت قطاعات حيوية مثل الفلاحة والسياحة والصناعة».

الجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية للجزائر شهدت عدة احتجاجات شعبية، فسياسة التقشف في الجزائر مست عدة قطاعات لها علاقة مباشرة بالمواطن؛ مثل استيراد بعض السلع الغذائية وتقليص مناصب الشغل وإيقاف منح التكوين والبحث في الخارج لأساتذة الجامعات، وما قد يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي الجزائري هي توقعات البنك الدولي والذي يتوقع انخفاض نمو الاقتصادي الجزائري في 2017.