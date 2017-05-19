الانتخابات الإيرانية.. السباق ينطلق بإقبال غير مسبوق

مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يترقب العالم نتائج هذه الانتخابات التي سيترتب عليها إما تغيير السياسات الإيرانية في حال فوز المحافظ متولي الروضة الرضوية المقدسة وعضو مجلس خبراء القيادة “إبراهيم رئيسي” أو بقائها على حالها في حال فوز الرئيس الحالي الإصلاحي “حسن روحاني”، وعلى الرغم من قلة عدد المرشحين الذين بقوا في السباق الانتخابي، إلا أنه لا يزال يصعب التكهن بالرئيس الإيراني الجديد، خاصة مع التغيرات السريعة التي تطرأ على الأجواء الانتخابية، سواء من انسحاب بعض المرشحين قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع أو دعم بعض المرجعيات الدينية للمرشحين.

بدء الاقتراع

وسط إقبال شعبي كبير وغير مسبوق، فتحت مكاتب الاقتراع الإيرانية أبوابها اليوم الجمعة، وبالتحديد في الساعه الثامنة صباحًا لينطلق سباق الانتخابات الرئاسية في دورتها الـ 12، حيث يقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الدورة 2.5 مليون إيراني من المقيمين خارج البلاد، أما عدد المواطنين في الداخل، الذين بإمكانهم التصويت فهو 65.410 مليون شخص، ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا المشاركة في هذه الانتخابات، وهناك 1.350 مليون مواطن يصوتون للمرة الأولى.

3 مرشحين

يخوض هذا السباق الانتخابي ثلاث مرشحين فقط من مجموع 1663 مرشح كانوا قد تقدموا للسباق في إبريل الماضي، ليختار فيما بعد مجلس صيانة الدستور 6 مرشحين فقط لخوض السباق، وبعد الانسحابات بقى في السباق 3 مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي “حسن روحاني” الذي ترشح لولاية ثانية وفق ما يكفل له الدستور، و”إبراهيم رئيسي” متولي الروضة الرضوية المقدسة وعضو مجلس خبراء القيادة، و”مصطفى هاشمي طبا” الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية الوطنية، وكان هؤلاء المرشحين قد أطلقوا حملاتهم الانتخابیة في 28 إبریل الماضي، واستمرت إلى 17 مایو الجاري حتى ساد الصمت الانتخابي.

انسحاب قاليباف وجهانجيري

الجدير بالذكر أنه قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بأيام أعلن “محمد باقر قاليباف” و”إسحاق جهانجيري” انسحابهما من السباق، الأول لصالح المحافظ “إبراهيم رئيسي”، والثاني لصالح الإصلاحي “روحاني”، فيما انسحب “سيد مصطفى ميرسليم” من السباق أمس الخميس لصالح “رئيسي”، الأمر الذي زاد من فرص فوز المرشح المحافظ على منافسيه، وأصدر حزب “المؤتلفة” الذي ينتمي إليه المرشح “رئيسي” بيانًا أعلن فيه عن تأييده لقرار “ميرسليم” وأضاف أن “اختيار ميرسليم جاء بناءً على المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتق الحزب”، الأمر الذي يُصعب التكهن باحتمالية إجراء دورة إعادة من عدمه، في ظل هذه الأجواء المتغيرة، فإذا لم ينل أي مرشح الأغلبیة المطلقة للأصوات أي 50% +1، فإن جولة ثانیة من الانتخابات ستجري في الأسبوع المقبل بین المرشحَین اللذین نالا أعلى نسبة أصوات.

الانتخابات المحلية

تتزامن الانتخابات الرئاسية مع نظيرتها البلدية المحلية، حيث يتنافس فيها قرابة 51 ألف شخص للمجالس البلدية، و230 ألفًا للمجلس القروية، حيث تجري هذه الانتخابات في 1200 مدينة و40 ألف قرية، وقد تم تخصيص ما يقرب من 53 إلى 55 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسیة، و65 ألف مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدیة والقرویة.

خامنئي يحث على المشاركة في الاقتراع

وأدلى المرشد الأعلى الإيراني “علي الخامنئي” بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق الانتخابات، في حسينية الإمام الخميني، مؤكدًا ضرورة مشاركة الشعب بالانتخابات بدقة وبصيرة، وأضاف المرشد الأعلى: أشكر الله على نعمة الديمقراطية والانتخابات والحضور الجماهيري، مؤكدًا أن الشعب الإيراني بمشاركته في هذه الانتخابات يقدر هذه النعمة، وأوصى بالإسراع إلى المشاركة في الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع بأسرع ما يمكن، لأن عمل الخير يجب أن ينجز في بداية الأمور دون تأخير.

وفي إطار الإقبال الشعبي الكبير، لم يستبعد رئيس لجنة الانتخابات، علي أصغر أحمدي، أن يتم تمديد مهلة الاقتراع، حيث قال إنه بناءً على التقارير حول الإقبال الكثيف للناخبين فإن احتمال تمديد مهلة الاقتراع متوقع، ودعا “أحمدي” الناخبين الإيرانيين إلى عدم تأجيل اقتراعهم إلى الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن وتيرة الانتخابات تسير بشكل جيد بحسب التقارير التي تصله من محافظي المدن الإيرانية، ونوه رئيس لجنة الانتخابات إلى أن نسبة إقبال الشعب الواسعة لافتة بالمقارنة مع النسبة في الدورات السابقة، وأوضح أن مهلة الاقتراع التي حددها القانون هي 10 ساعات، من الساعه الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، ومن المقرر أن يبدأ الإعلان عن النتيجة بشكل تدريجي عقب الانتهاء من عملية الاقتراع.

في ذات الإطار، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، عدم وجود أي إشكالات في سير الانتخابات الرئاسية الإيرانية خارج البلاد، وقال إن الانتخابات تسير بشكل ميسر خارج البلاد والتقارير القادمة من هناك تشير إلى أن الأقبال غير مسبوق، مشيرًا إلى أن قرار تمديد مدة الاقتراع خارج إيران يقع على عاتق السفراء وهي تعتمد على حجم الأقبال.