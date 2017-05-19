الاقتصاد في أسبوع.. تمويل مشروعات بـ 200 مليون دولار.. وتراجع البطالة إلى 12%

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: أسعار اللحوم تتراوح بين 60 و150 جنيهًا، والدواجن بين 20 و40 جنيهًا، وشنط معرض أهلًا رمضان بين 70 و 95 جنيهًا، والدولار يواصل استقراره عند 18.05 جنيه للبيع، ووزارة التجارة تنسق مع البنك الدولي لتمويل مشروعات بمصر قيمتها 200 مليون دولار، والمالية تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه، والرئيس يوافق على قرض كويتي بقيمة ٢٩ مليون دينار، ومحافظ المركزي يؤكد انخفاض الأسعار قريبًا وانتهاء أزمة النقد الأجنبي، والبطالة تتراجع إلى 12%، ومصر تطرح سندات دولية بقيمة 1.5-2 مليار دولار الأسبوع المقبل.

أسعار اللحوم تتراوح بين 60 و150 جنيهًا

رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أسعار اللحوم داخل الأسواق، حيث شهدت ثباتًا نسبيًّا بمختلف محافظات الجمهورية، وتعتبر السويس الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 و150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 85 و140جنيهًا؛ لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الكندوز ما بين 92 و140جنيهًا، لتصبح محافظة السويس الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو لحم البتلو بالعظم ما بين 80 و140 جنيهًا، بينما وصلت محافظة الغربية لأعلى سعر، وسجل كيلو لحم الضأن بعظم ما بين 85 و150جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 و140جنيهًا؛ لتكون محافظة السويس صاحبة السعر الأعلى، وبلغ سعر لحم الكندوز الكبير ما بين 60و135 جنيهًا.

أسعار الدواجن تتراوح بين 20 و40 جنيهًا

رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن متوسط أسعار الدواجن على مستوى المحافظات شهد ثباتًا في الأسعار، واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي ما بين 32 و40 جنيهًا، وكانت محافظة مطروح الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 25 و40 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة ما بين 24 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة ما بين 20 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.

شنط معرض أهلًا رمضان تتراوح بين 70 و95 جنيهًا

انطلقت معارض “أهلًا رمضان” في مختلف المحافظات عبر 120 منفذًا على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى يوم 26 من شهر مايو الجاري، وطرحت وزارة التموين نوعين من الشنط: الأول كيلو سكر ولتر زيت عباد شمس مستورد يحمل شعار “تحيا مصر” و2 كيلو أرز أبيض محلي معبأ وعبوة سمن صناعي فاخرة نصف كيلو وعبوة صلصة وزن 300 جرام و3 أكياس مكرونة وزن العبوة 350 جرامًا وكيلو بلح جاف، وذلك بسعر 70 جنيهًا للشنطة.

والشنطة الثانية بها كيلو سكر ولتر زيت عباد شمس مستورد يحمل شعار “تحيا مصر” و2 كيلو أرز أبيض محلي معبأ و3 أكياس فول وزن الواحد 500 جرام وعبوة عدس فاخر نصف كيلو وعبوة سمن صناعي نصف كيلو وعبوة صلصة وزن 300 جرام، و3 أكياس مكرونة الواحد 350 جرامًا و2 عبوة شاي العبوة 40 جرامًا، وكيلو بلح جاف فاخر، وذلك بقيمة 95 جنيهًا، في الوقت الذي تباع فيه هذه المنتجات بنفس الكميات بقيمة 125 جنيهًا.

الدولار يواصل استقراره عند 18.05 جنيه للبيع

واصل سعر الدولار استقراره هذا الأسبوع، وسجل 17.95 جنيه للشراء، و 18.05 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي.

التجارة تنسق مع البنك الدولي لتمويل مشروعات بـ 200 مليون دولار

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يتم حاليًّا التنسيق مع البنك الدولي؛ لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار، حيث يستهدف البرنامج تمويل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات لتحسين فرص التشغيل والتدريب بكافة محافظات الجمهورية.

المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 12.250 مليار جنيه.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي بـ ٢٩ مليون دينار

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٦ صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتبلغ قيمة القرض ٢٩ مليون دينار كويتي.

محافظ المركزي: انخفاض الأسعار قريبًا وانتهاء أزمة النقد الأجنبي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الموازنة العامة أصبحت تحت السيطرة، وإن هناك طرقًا كثيرة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن معدلات جذب الاستثمار زادت عن العام الماضي بنسب جيدة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في معدلات التدفق السياحي خلال شهري فبراير ومارس الماضيين؛ مما يؤكد السياسة السليمة التي ينتهجها البنك المركزي في إدارة أدواته النقدية المتطورة.

وأكد محافظ البنك المركزي أن أسعار السلع سوف تستقر وتعود إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أن الأوضاع في مصر تحسنت للغاية، وليست هناك مشكلة في النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه رغم ما نواجهه من تحديات، إلا أن هناك 8 مليار دولار دخلت بشكل مباشر إلى البنك المركزي عقب قرار تحرير سعر الصرف، وأن الاقتصاد المصري جذب 45 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.

تراجع معدل البطالة إلى 12%

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، وإن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 17/18 يمكن تحقيقه.

مصر تطرح سندات دولية بـ 1.5-2 مليار دولار الأسبوع المقبل

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بعد نجاح مصر في بيع سندات دولية في يناير الماضي بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.