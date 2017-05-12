الاقتصاد في أسبوع.. التضخم تائه بين المركزي والإحصاء.. وزيادة إيرادات القناة 33 مليون دولار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: التضخم بين زيادته في الإحصاء لـ32.9% وتراجعه بالبنك المركزي لـ32.06%، زيادة في إيرادات قناة السويس تبلغ 4.1% بالدولار و116.5% بالجنيه، التموين ترفع دعم الفرد في رمضان بقيمة 14 جنيهًا، والدولار يستقر عند 18.05 جنيه للبيع، والذهب يعاود الارتفاع من جديد، ومصر تكتفي من الغاز نهاية 2018، والمالية تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه، ومعلومات الوزراء تنفي عجز السلع الغذائية وارتفاع أسعارها داخل الأسواق، والزراعة تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية عبر منافذها، والتموين تستلم 1.265مليون طن قمح منذ بدء الموسم.

التضخم بين تراجع البنك المركزيوزيادة الإحصاء

أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 32.06% في إبريل الماضي مقابل 32.25% في مارس 2017، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017 إلى 32.9%، وكان التضخم السنوي قد سجل شهر مارس الماضي 32.5%.

زيادة في إيرادات قناة السويس 4.1% بالدولار و116.5% بالجنيه

حققت قناة السويس، خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، إيرادات بلغت جملتها 853 مليونًا و700 ألف دولار مقابل 820 مليونًا و400 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 33 مليونًا و200 ألف دولار بنسبة 4.1%.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريح له، إن العائدات خلال تلك الفترة من شهري مارس وإبريل الماضيين بالجنيه المصري بلغت 15 مليارًا و200 مليون جنيه مقابل 7 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 8 مليارات و100 مليون جنيه بنسبة زيادة 5. 116 %.

التموين: 35 جنيهًا للفرد في رمضان بزيادة 14 جنيهًا

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، إن المنحة التي وافقت الحكومة عليها بقيمة مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان تصرف لمرة واحدة فقط، وسيتم من خلالها زيادة كل فرد بقيمة ١٤ جنيهًا على بطاقات التموين، تصرف مع مقررات شهر يونيو ولمدة شهر واحد فقط؛ وذلك لتوفير سلع أساسية أهمها الزيت والسكر.

الدولار يستقر عند 18.05 جنيه للبيع

واصل الدولار استقراره عند 17.95 جنيه للشراء، و 18.05 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12مايو 2017.

ارتفاع أسعار الذهب من جديد وعيار ٢١ يسجل ٦١٨ جنيهًا

عادت أسعار الذهب في الارتفاع بعد موجة من الانخفاضات على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار ٢١ نحو ٦١٨ جنيهًا، وسجل عيار ١٨ نحو 529.70 جنيه، في حين سجل عيار ٢٤ نحو 706.25 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٤٩٤٤ جنيهًا، في الوقت الذي سجلت فيه الأسعار العالمية للذهب ١٢٢٩ دولارًا للأوقية.

وزير البترول: مصر تكتفي من الغاز نهاية 2018

قال المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة إن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول.

وأكد وزير البتـرول أن استراتيجية قطاع البترول الجاري تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب؛ لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة، بعد اكتشاف حقل “ظهر” بالبحر المتوسط، إضافة إلى بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية)، وهو ما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية.

المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250. 12 مليار جنيه، حيث تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 6.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 417. 19%، فيما بلغ أعلى عائد 491. 19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 307. 19%، في حين سجل أعلى عائد 481. 19%، وأقل عائد 001. 19%.

معلومات الوزراء: لا صحة لوجود عجز بالسلع الغذائية وارتفاع أسعارها

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بوجود عجز بالسلع الغذائية وارتفاع أسعارها داخل الأسواق قبل شهر رمضان المقبل، موضحًا أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت توافر السلع بكميات كبيرة من خلال منافذ شركات المجمعات التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ المتنقلة.

وأشار إلي أن الوزارة قامت بضخ ما يزيد على 160 ألف ‏طن سلع أساسية ما بين سكر وأرز ودقيق ومكرونة, بجانب ضخ أكثر من ‏‏15 ألف طن لحوم حية ومجمدة وكميات كبيرة من الدواجن و850 ألف كرتونة زيت طعام ‏والعديد من السلع والعصائر التي يقبل عليها المستهلكون.

الزراعة تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية عبر منافذها

تواصل وزارة الزراعة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان، من خلال قطاعاتها المختلفة، برفع حالة الطوارئ؛ لضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية، عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة؛ لمواجهة الغلاء ورفع العبء عن المواطنين.

واتخذت وزارة الزراعة عددًا من الإجراءات استعدادًا لشهر رمضان، ومنها تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري التابعة لهيئة الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى تكليف قطاع الإنتاج والزراعات المحمية والجمعيات الزراعية والثروة السمكية بطرح وضخ جميع منتجاتها بمنافذ الوزارة.

التموين تسلمت 1.265مليون طن قمح منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تسليم مليون و 265 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول إبريل، ورفضت لجان الفرز 2985 طنًّا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها درجات النظافة، مع استمرار الوزارة في تلقي المحصول حتى 30 يونيو المقبل.