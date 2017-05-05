الاقتصاد في أسبوع| الاحتياطي يرتفع لـ28.6 مليار دولار.. والشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال يونيو

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها، الدولار يواصل استقراره عند حاجز الـ18 جنيهًا، والمالية تؤكد أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، والاحتياطي النقدي يرتفع لـ28.6 مليار دولار، ووزارة المالية تواصل طرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه، ووزير التموين يحدد 110 مواقع لإقامة معارض أهلًا رمضان اعتبارًا من 18 مايو، وبنك القاهرة يفتح 5 آلاف و200 حساب ضمن مبادرة الشمول المالي، ووزير المالية يؤكد توجه الحكومة لمنح المزيد من الحوافز بقانون الاستثمار الجديد، وتكلفة دعم الوقود في مصر تقفز أكثر من 92% بفعل التعويم، و٤.٦ مليارات دولار تحويلات المصريين خلال ٣ أشهر، ووزارة التموين تستلم 359 ألف طن قمح، والدولار الجمركي يثبت عند 16.5 جنيه حتى نهاية مايو.

الدولار يواصل استقراره عند حاجز الـ18 جنيهًا

واصل الدولار استقراره في السوق المحلية أمام الجنية، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

وزير المالية: المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد

أكد الدكتور عمر الجارحي، وزير المالية، أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، موضحًا أن المناقشات تتضمن بحث ما تحقق من موضوعات مستهدفة سواء كانت مالية وقوانين وبرنامج اقتصادي.

ولفت إلى أن المراجعة التي تمت حتى الآن مع صندوق النقد الدولي أظهرت أن ما قدمته الحكومة في برنامجها الاقتصادي يتوافق مع رؤية الصندوق مما تحقق على أرض الواقع منذ الحصول على القرض، وتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لـ28.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي برئاسة طارق عامر عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بنهاية شهر أبريل ليسجل 28.640 مليار دولار، موضحًا ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت 114 مليون دولار.

يذكر أن الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي سجل في نهاية مارس الماضي نحو 28.526 مليار دولار.

المالية تواصل طرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه

واصلت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 12.250 مليار جنيه، وذكرت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 6.250 مليار جنيه، بمتوسط عائد 19.272%، فيما بلغ أعلى عائد 19.33%، وسجل أقل عائد 19%.

وأوضحت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 19.05%، في حين سجل أعلى عائد 19.11%، وأقل عائد 18.5%.

«التموين»: تحديد 110 مواقع لإقامة معارض أهلًا رمضان بداية من 18 مايو

قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي: إن الحكومة ستقيم معارض لمبادرة أهلًا رمضان، سواء بأرض المعارض بمدينة نصر أو عواصم المحافظات المختلفة أو المراكز الرئيسية بها، حيث تم تحديد نحو 110 مواقع لإقامة تلك المعارض، اعتبارًا من 18 مايو الجاري، قبل نحو عشرة أيام قبل رمضان.

وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية لتحديد الكميات المطلوبة من السلع، والاتفاق على الأسعار المناسبة التي سيتم تحديدها وإعلانها من خلال وزارة التموين، مشيرًا إلى أنه سيتم مد إقامة تلك المعارض خلال الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير الكميات المطلوبة من السلع الغذائية الأساسية في ربوع مصر كافة، وإتاحتها بالأسعار المقبولة من خلال المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة.

بنك القاهرة: 5 آلاف و200 حساب بنكي ضمن مبادرة الشمول المالي

أعلن بنك القاهرة عن مشاركته في الأسبوع العربي للشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وزيادة الوعي والثقافة المصرفية التي تساهم في تحريك الاقتصاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتشجيع على العمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح بنك القاهرة أنه تم إصدار 5 آلاف و200 حساب بنكي منذ بدء المبادرة حتى الآن.

وزير المالية: الحكومة تتجه لمنح المزيد من الحوافز بقانون الاستثمار الجديد

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تتجه لمنح الحوافز والحد من الإعفاءات الضريبية قدر الإمكان للمستثمرين بقانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية سعيًا لجلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.

دعم الوقود يقفز لأكثر من 92% بفعل التعويم

قال طارق الملا، وزير البترول: إن تكلفة دعم المواد البترولية بالبلاد قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه «4.3 مليار دولار» في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017، بفعل تحرير سعر الصرف، بعدما بلغ دعم الوقود في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016، 41 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه أي بنسبة 92.2%.

البنك المركزي: ٤.٦ مليارات دولار تحويلات المصريين خلال ٣ أشهر

أكد البنك المركزي برئاسة طارق عامر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ٤.٦ مليارات دولار خلال الفترة من يناير لمارس الماضي، موضحًا أن البيانات أظهرت زيادة في التحويلات بنسبة 10.9% لتسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016.

«التموين»: استلام 359 ألف طن قمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة لجهات التسويق لتسجل 359 ألفًا و565 طنًّا منذ فتح باب التوريد، مقابل 395 ألفًا و523 طنًّا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزير المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية مايو

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، اعتبارًا من أول مايو 2017 وحتى نهاية الشهر.