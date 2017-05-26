الاقتصاد في أسبوع.. ارتفاع أسعار الدواجن.. والموافقة على 6 اتفاقيات بترولية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يواصل استقراره عند 18.05 جنيه للبيع، وأسعار الدواجن ترتفع في وقفة رمضان، والتموين تستلم 2 مليون و730 ألف طن قمح من الموردين، والحكومة توافق على 6 اتفاقيات بترولية جديدة، ومد فترة معارض “أهلًا رمضان” للأسبوع الأول من رمضان، ومصر تفتح باب الاكتتاب في السندات الدولية الدولارية، ووزير الصناعة يؤكد: ١٦ ٪‏ من وارداتنا لا يمكن الاستغناء عنها، و39% سلع تخدم الصناعة، 603.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بالموازنة المقبلة، وطرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة يوفر لخزانة الدولة 7.2 مليار جنيه، و36.4 مليار جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل، والبنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ16.75% والإقراض 17.75%.

الدولار يواصل استقراره عند 18.05 جنيه للبيع

واصل سعر الدولار استقراره هذا الأسبوع، وسجل 17.95 جنيه للشراء، و 18.05 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي.

ارتفاع أسعار الدواجن في وقفة رمضان

رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، متوسط أسعار الدواجن على مستوى المحافظات في وقفة شهر رمضان، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، حيث وصل كيلو الدجاج البلدي في التجزئة التي تصل للمستهلك العادي إلى سعر من 25 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة المنيا الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 28 و40 جنيهًا، وكانت محافظة السويس الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 28 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، فيما تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة بين 25 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الوادى الجديد الأعلى سعرًا.

التموين: استلام 2 مليون و730 ألف طن قمح من الموردين

استلمت الجهات المسوقة للقمح المحلي 2 مليون و730 ألف طن من الموردين منذ فتح باب التوريد منتصف إبريل الماضي وحتى الآن، ورفضت لجان الفرز استلام 6996 طنًّا؛ بسبب عدم مطابقتها لدرجات النظافة المطلوبة.

وزير البترول: الحكومة توافق على 6 اتفاقيات بترولية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على 6 اتفاقيات لمشروعات قوانين في مجال البحث والاستكشاف، من بينها 5 اتفاقيات جديدة، وواحدة تعديل اتفاقية، وتتعلق بعمليات البحث والاستكشاف في الصحراء الغربية.

وأوضح الوزير أن الاتفاقيات تم طرحها عن طريق هيئة البترول بمزايدات علنية، من بينها اتفاقيتان لشركة أباتشي مع هيئة البترول، واتفاقيتان لشركة أبكس وواحدة لشركة شل، والسادسة لشركة ملبورن الأمريكية.

وزير التموين: مد فترة معارض “أهلًا رمضان”

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مد فترة معارض “أهلًا رمضان” في كل المحافظات إلى الأسبوع الأول من رمضان، مشيرًا إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار أن يتم انتشار المعارض في الأطراف والقرى.

مصر تفتح باب الاكتتاب في السندات الدولية الدولارية

أعادت مصر فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، بعد أن نجحت في يناير الماضي في بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

يذكر أن الحكومة وافقت في إبريل الماضي على زيادة سقف إصدار السندات الدولية؛ ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وزير الصناعة : ١٦% من وارداتنا لا يمكن الاستغناء عنها و39% سلع تخدم الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة اتخذت قرارات مهمة للتحكم في التجارة، خاصة منع المنتجات سيئة الجودة، ما ساهم في تقليل عجز الميزان التجاري.

وأوضح وزير الصناعة أن 16% من الواردات المصرية استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، و39% سلع وسيطة تخدم الصناعة، و14% مركبات وتليفونات، و12% أخرى، وهي الأسهل لتقليل عجز الميزان التجاري.

“المالية”: 603.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بالموازنة المقبلة

قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2017 / 2018 بنحو 603.918 مليار جنيه، مقابل 433.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

طرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة يوفر لخزانة الدولة 7.2 مليار جنيه

أظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018 في مصر أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه (397.8 مليون دولار) من طرح حصة في بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد بسوق الأسهم المحلية.

36.4 مليار جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل

بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية بموازنة العام المالي المقبل 20177 / 2018 نحو 36.414 مليار مقارنـة بنحـو 29.548 مليار جنيـه بموازنـة ٢٠١٦ /٢٠١٧، بزيادة قدرها 6.866 مليار جنيه، بنسبة 23.2%.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ16.75% والإقراض 17.75%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل العائد لـ 16.75% و17.75% على التوالي.

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 17.25%، وزيادة سر الائتمان والخصم بواقع 2000 نقة أساس أيضًا لـ17.25%.