«الاستثمار الجديد».. تملك الأراضي دون ضوابط خطر يهدد الأمن القومي

بعد أكثر من عامين على الحديث عن قانون الاستثمار الجديد، وافق مجلس النواب أمس على المشروع، بعد كثير من النقاش الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حوله، حيث أدخلت اللجنة إضافات عليه، في محاور الشفافية وحوافز الاستثمار، إلى أن تم التوافق عليه؛ لجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص.

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت أن قانون الاستثمار كان ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، ويعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك ستعمل وزارة الاستثمار على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون سريعًا.

وأوضحت الوزيرة أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات، وتقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، مشيرة إلى أن هذا سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون سنويًّا، على أن تتضمن طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويًّا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القانون له إيجابيات، فالهدف الذي رمت إليه الحكومة من خلال هذه التعديلات هو تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال للتوسع في الأعمال وتحسين ربحيتها، ولكن كان ذلك على حساب قواعد العدالة وتكافؤ العلاقة بين الدولة والمستثمرين، ومن ثم إهدار حق الدولة من خلال هذه التسهيلات المبالغ فيها.

وأضاف عامر لـ«البديل» أن هناك خطورة على الأمن القومي المصري من خلال فتح باب تملك الأراضي والعقارات دون مقابل لأي مستثمر، بغض النظر عن جنسيته أو عرقه، وهذا الأمر يعد سلطة تقديرية للحكومة تمارسها دون رقابة عليها، فالدولة انتصرت في هذا القانون للطبقة الرأسمالية كما كان متبعًا على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأوضح أن فلسفة القانون تبنى على الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، والالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، واتباع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا في المنتجات والخدمات، ومراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.

وتابع أن القانون بُنِيَ علي دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بكافة المجالات، في ضوء القوانين المنظمة لها، مع الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، وحق الدولة الأصيل في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.

وأكد أنه من ضمن الأمور التي يجب أن تحاط بالضوابط الصارمة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما جاء في المادة الرابعة من عدم ملاحقة المستثمرين جنائيًّا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية لم يرتكب هو بذاته، إلا إذا ثبت علم المستثمر بها، أو اتجهت إرادته إليها، لذلك يجب أن يتم تطبيق هذا الأمر بشفافية وبصرامة؛ حتى لا يتلاعب المستثمرون بهذا النص، ويرتكبوا أخطاء، ثم يتحايلوا على تطبيق ما جاء في النص، ويفلتوا من العقاب.