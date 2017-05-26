الإنتاج والتسويق.. أبرز أسباب خروج النجوم من سباق رمضان

تعتبر شركات الإنتاج شهر رمضان سوقًا لصناعة المسلسلات التي تفوق أعدادها أيام الشهر، مما يسبب زخمًا في الأعمال الفنية، وتنافسًا بين القنوات وتوقيتات العروض، وخلافات على الموعد، وبالأخص وقت الإفطار، وكأنها الفرصة الوحيدة للمشاهدة، فتجد المؤلفين والمنتجين يتصارعون على الفنانين الأكثر جماهيرية؛ ليخوضوا بهم السباق الرمضاني، ورغم بدء الإعداد للأعمال كل عام بمجرد انتهاء الشهر الكريم للحاق بالسباق، إلَّا أن هناك عددًا كبيرًا من المسلسلات خرج عن السباق الرمضاني لأسباب مختلفة، قد ترجع إلى عدم الانتهاء من المسلسل بعد، أو انسحاب الممثلين من العمل، أو مشكلات إنتاجية أو فنية أو فشل في التسويق

.محمد رمضان يترك الساحة

نجاحات متتالية للفنان محمد رمضان مكنته من احتلال قاعدة جماهيرية عريضة، وجعلته «ورقة رابحة» بالنسبة للمنتجين والشركات المعلنة، لتتعاقد معه القنوات قبل وجود سيناريو، وهو ما فعلته قناة mbc، حيث تعاقدت معه على إنتاج مسلسلاته لمدة 3 أعوام، وكان من المقرر أن يخوض السباق الرمضاني بمسلسل «أولاد الطيب مرزوق وإيتو» تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج طارق رفعت.

والمسلسل يقع في قالب كوميدي ويشاركه في البطولة محمد علي رزق، لطفي لبيب، سيمون، منة فضالي، نجلاء بدر، لكن أكد الفنان محمد رمضان خروج مسلسله من السباق الرمضاني لهذا العام، على أن يتم عرضه في العام المقبل، مبررًا ذلك بأنهم لم ينتهوا من التصوير بعد، بسبب توقفهم بداية العام لأداء الخدمة العسكرية التي يقضيها بمركز تدريب قوات الصاعقة بمركز أنشاص بمحافظة الشرقية، وسينتهي منها عام 2019.

ويخوض محمد رمضان أول تجربة في مسلسل إذاعي، وهو «لا سحر ولا شعوذة»، بطولة لطفي لبيب وعزت أبو عوف وإنعام سالوسة وإيهاب فهمي ومحمد جمعة، ومن تأليف أمين عبد الله وإخراج حسين إبراهيم، ويعد هذا المسلسل من أضخم الأعمال إنتاجًا، وسيغيب رمضان هذا العام عن الشاشة الصغيرة بعد تأجيل مسلسله ولاد الطيب مرزوق وإيتو”؛ نظرًا لتأجيل تصويره لأدائه الخدمة العسكرية.

لبلبه تنفصل عن عادل إمام

بعد أن اعتدنا رؤية الثنائي عادل إمام ولبلبة في رمضان في مسلسل «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاه»، انفصلت هذا العام لتقدم مسلسل «الشارع اللي ورانا» بطولة فاروق الفيشاوي، أحمد حاتم، هند عبد الحليم، درة، وتأليف حازم حافظ، إخراج مجدى الهوارى، لكنه سيعرض في موسم خارج السباق الرمضاني؛ لعدم الانتهاء من التصوير بعد.

رمضان بلا «زوجة مفروسة»

وخرجت الفنانة داليا البحيري من السباق الرمضاني أيضًا، بعد أن قررت شبكة قنوات النهار تأجيل عرض الجزء الرابع من مسلسلها «يوميات زوجة مفروسة» إلى الربع الأخير من العام الجاري، رغم أن العمل قد تم الانتهاء منه بشكل كبير، لكن يبدو أن القناة لها وجهة نظر أخرى.

الخلافات تخرج ياسمين وتامر من السباق

وتأجل عرض مسلسل «وعلى رأي المثل» بعدما كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني، ويدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة، بطولة ياسمين عبد العزيز وتامر حسني، عمر السعيد وانتصار ولطفى لبيب ورجاء الجداوى وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار خالد جلال وأيمن بهجت قمر.

واختلفت المواقع الإخبارية والجرائد حول تأجيل عرض المسلسل، ما بين خلافات وقعت بين ثنائي تامر حسني وياسمين عبد العزيز، فهي لا تزال تصور لكن بدونه، بينما قال آخرون إن الممثلين لم ينتهوا من تصوير المسلسل، ولن يستطيعوا من إنجازه خلال الفترة القصير المتبقية على بدء الشهر المبارك.

مشكلات فنية وإنتاجية.. «فوبيا»

في الشهر الماضي كتب الفنان خالد الصاوي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، «يؤسفني أن أتغيب عنكم برمضان 2017 رغم كل ما بُذل من جهد وأمل وأريق من عرق وعَصب، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والحمد لله دومًا، لعله خير لنا إن كنتم تعلمون، مسلسل فوبيا عمل يستحق الدفاع عنه».

وكان من المقرر أن يخوض النجم خالد الصاوي السباق الرمضاني بمسلسله «فوبيا» وتدور أحداثه في إطار درامي حول مرض الفوبيا، ويسلط الضوء على عدد من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وأهم ما يواجههم من مشكلات، ويشارك في المسلسل كل من آيتن عامر وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، ومن تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر، لكن الصاوي أكد أن أزمات إنتاجية بين صناع المسلسل والجهة المنتجة تسببت في تأجيل عرضه.

توقف التصوير وانسحاب الممثلين.. «قناديل العشاق»

أكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في حوار لمجلة «سيدتي»أن مسلسلها «قناديل العشاق» لم يلحق بماراثون رمضان 2017؛ بسبب توقف التصوير لفترة، مما أعاقهم عن إنجاز العمل مع اقتراب شهر رمضان، فقرار الشركة المنتجة بعدم عرض «قناديل العشاق» في رمضان بسبب تأخر التصوير وانسحاب بعض الممثلين مثل الفنان السوري قيس شيخ نجيب، الذي عاد إلى سوريا فقط من أجل المسلسل، ثم انتقل للعيش في لبنان بعد اندلاع الثورة السورية.

الغموض يحيط بـ«الطوفان»

خرج مسلسل «الطوفان» من السباق الرمضاني، وفقًا لتصريحات النجم أحمد زاهر، بأن التصوير توقف منذ شم النسيم ولم يتم إبلاغهم بموعد استئناف التصوير لاستكمال العمل من قِبَل الشركة المنتجة، مما جعله يؤكد عدم عرض المسلسل في رمضان؛ لأنهم لم يصوروا سوى 40% منه، العمل بطولة النجوم ماجد المصري وأحمد زاهر وروجينا، ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب وهنا شيحة وسيد رجب، قصة بشير الديك، سيناريو وحوار محمد رجاء ووائل حمدي، ومن إخراج خيري بشارة.