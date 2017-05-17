الأهلي والريال ويوفنتوس.. مباريات محلية وعالمية حاسمة اليوم

تقام عدة مباريات مهمة وحاسمة اليوم الأربعاء، في دوريات مختلفة؛ محليا، يسعى النادي الأهلي للاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على درع الدوري الممتاز، وعالميا، يأمل يوفنتوس في حصد لقب كأس إيطاليا، بعدما اقترب من الحفاظ على لقب الدوري.

لقاء القمة والقاع

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة مساءً، ضيفًا ثقيلًا على فريق الشرقية، على ملعب “السلام”، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الشرقية، يدخل اللقاء وفي جعبته 19 نقطة يحتل بها المركز الأخير في جدول الترتيب، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، إلى مواصلة الانتصارات بالفوز على الشرقية وتوسيع الفارق مع المقاصة إلى 14 نقطة والاقتراب خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

يوفنتوس يواجه لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا

يعيش فريق يوفنتوس موسما استثنائيا على صعيد التتويجات؛ حيث تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن روما أقرب منافسيه مع وجود مباراتين فقط في عمر المنافسة، ويخوض في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، نهائي كأس إيطاليا أمام نظيره لاتسيو، في المباراة التي يحتضنها ملعب “الأوليمبيكو”.

ويأمل فريق السيدة العجوز الفوز بالكأس بعدما اقترب من الحفاظ على لقب الدوري من أجل تحقيق الثلاثية المحلية إلى جانب الثنائية الأوروبية؛ دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية، ليصبح ثاني فريق يحقق المعادلة الصعبة بعد برشلونة الإسباني.

ريال مدريد وسيلتا فيجو في مواجهة نارية بالليجا

يستضيف فريق سيلتا فيجو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، نظيره ريال مدريد، على ملعب “بالايدوس” في المباراة المؤجلة بينهما ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني “ليجا”.

ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف.

ويدخل النادي الملكي المباراة رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” وحصد النقاط الثلاث، التي تقربه لحصد لقب الليجا بنسبة 70%، وسيتبقى له مباراة واحدة فقط، يكفيه التعادل فيها لنيل اللقب.