الأزمة السياسية تحول البحرين إلى ساحة حرب

عجزت سلطات آل خليفة عن نزع فتيل الأزمة السياسية التي اشتعلت في البحرين، رغم توقع معظم السياسيين والمراقبين أن تنزع فتيل الأزمة السياسية في اللحظات الأخيرة بتبرئة الشيخ عيسى قاسم، أحد أهم الرموز الدينية هناك، إلا أن التوقعات خابت، بعدما قضت المحكمة البحرينية بمعاقبته بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، ومصادرة العقارات التابعة له وأموال فريضة الخمس الموجودة في حسابه، الأمر الذي أشعل الغضب البحريني، فاندلعت مظاهرات ثورية.

عقب إعلان الحكم، أحاط آلاف المواطنين الرافضين للحكم، بمنزل الشيخ عيسى قاسم، بالدراز غرب المنامة، في تظاهرة غاضبة تردد “الدفاع عنه حتى الموت”، حيث شهدت الأيام الماضية مظاهرات كبيرة وحضور واسع من مختلف مناطق البحرين رغم الحصار المشدد على الدراز، وإغلاق جميع المداخل وعزلها عن البلاد، كما شهدت مناطق مختلفة من البحرين تظاهرات تحول بعضها لصدامات عنيفة مع القوات الأمنية، ففي سترة وأبوصيبع وكرانة والعكر ودمستان والبلاد القديم، تحولت تظاهرات نظمها الأهالي إلى مشاحنات مع الشرطة التي أغرقت المناطق بالغازات المسيلة للدموع، ولاحقت المشاركين في المسيرات.

الدراز تتحول إلى ساحة حرب

الموقف اشتعل أمس الاثنين بشكل غير مسبوق؛ فمع توقع بعض المصادر البحرينية المطلعة احتمال هجوم وشيك على منزل قاسم في الدراز، اتضحت صحة المعلومات بعد توافد تعزيزات أمنية على شارع البديع بالقرب من مقر الاعتصام المفتوح بالدراز عند منزل قاسم، وشهدت ساحة الاعتصام استنفارًا من قبل المعتصمين، وسط دعوات ونداءات للأهالي لتكثيف الحضور في ساحة “الفداء”، وحملت المعارضة في البحرين النظام والمجتمع الدولي مسؤولية ما سيترتب من الهجوم على ساحة الفداء من سفك للدماء وإزهاق للأرواح.

سارع أهالي منطقة الدراز المحاصرة بإصدار بيان يؤكد أن “أي محاولة للاقتراب من ساحة الاعتصام تحت أي مبرر هو استهداف للقيادي البحريني عيسى قاسم”، وقال الأهالي في البيان إن “النظام الطائفي المجرم الذي أمعن في استهداف المذهب الشيعي وظلم أبنائه، يتحمل كامل المسؤولية في حالة دخول عصاباته بأي لباس وأي لون أو شكل محيط ساحة الفداء”، ووجهوا تحية كبيرة ليقظة الأهالي والمرابطين الفدائيين، التي تضع معادلة الفداء والتضحية الصادقة مقابل أي تعدٍ جبان أو حماقة ترتكب، وهنا تتجدد الدعوة لليقظة الدائمة والاستعداد للمسؤولية الشرعية، ودعوا إلى “رصد جميع تحركات المليشيات المدنية والمرتزقة في محيط البلدة ونشر أخبارها أولًا بأول من أجل توخي الحذر الكامل، والتعبئة والاستعداد الكامل للدفاع حتى الموت، حسب مقتضى التكليف الشرعي الواضح الذي أكده وشدد عليه جميع الفقهاء والعلماء ومراجع الطائفة.

حالة الاستنفار التي سادت أجواء منطقة الدراز ودعوات الأهالي للسلطات الأمنية بالتراجع، لم تمنع الأخيرة من اقتحام المدينة برصاص الشوزن والغازات المسيلة للدموع، وسط تحليق مروحيات على علو منخفض، الأمر الذي دفع الأهالي للتصدي لاقتحام البلدة، واشتعلت مواجهات غير مسبوقة بين الطرفين، وامتدت المواجهات بين قوات الأمن والمواطنين إلى مختلف المدن والبلدات في البحرين، كما شهدت منطقة “البلاد القديم” مواجهات عنيفة مع قوات النظام البحريني، وأدت جميع المواجهات إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 100 جريح بينهم حالات حرجة، فيما انتشرت قوات من الحرس الوطني البحريني في عدد من طرق البلاد السريعة.

تدهور الأوضاع وسقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى، دفع جمعية الوفاق الوطني إلى إطلاق نداء عاجل إلى كل العالم والمجتمع الدولي وكل المؤسسات والقوى والشخصيات لضرورة التحرك من أجل وقف المجزرة التي تحدث في البحرين، وقالت “الوفاق”: هذه الدماء التي تنزف أمام مرأى العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع حتى لا يستمر هذا النزف، كما حمّلت العالم مسؤولية كل ما يجري وسيجري لهذا الشعب الأعزل جراء سياسة الإرهاب والبطش المستخدم.