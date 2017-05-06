الأزمات تشتد.. وقرارات رئاسية للضغط على غزة

أصدر مجلس الوزراء في حكومة رام الله قرارا يقضي بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من جميع الضرائب التي تقدمها مؤسسات ووزارات وهيئات دولة فلسطين، القرار الرئاسي الذي لا تفسير له إلا الضغط على حركة حماس في قطاع غزة، في حال طلبت الضرائب من المواطنين الذين تم إعفائهم بمرسوم رئاسي، وهذا الأمر شأنه أن يقطع على حركة حماس أي طريق تحاول به التأثير على حكومة رام الله.

كذلك فإن مسؤولين من السلطة الفلسطينية قالوا إن قوانين صارمة سيتم تطبيقها خلال فترة قصيرة، أهمها قانون التقاعد المبكر، الذي سيطال الموظفين العموميين بمن فيهم موظفو قطاع غزة، نتيجة للأزمات المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

المواطنون في غزة، وقفوا أمام الصراف الآلي في مدينة غزة بالعشرات، ينتظرون أن يتم صرف رواتبهم، إلا أن انتظارهم باء بالفشل، بعدما تأكدوا أن رواتبهم لم يتم صرفها بعد، فمنهم من عبَرَ عن غضبه من السلطة الفلسطينية، أو من حركة حماس واصفينها بأنها السبب الوحيد وراء كل ما يجري، ومنهم من انهال بالدعاء على الجهتين، لما يسببانه من أزمات للشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة.

المواطن (أ.ع)، كان يتفحص رصيده في الصراف الآلي كثيرا، رجل في الأربعينيات من عمره، ويبدو عليه التعب والحزن، اقترب منه مراسل البديل، وما أن رأى صحفيا، كأنه وجد ضالته، بدأ حديثه مع “البديل” بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل، واستمر في قولها حتى استطعنا تهدئه روعه واستطعنا حواره. يقول المواطن، إنه أب لـ9 أفراد، أصغرهم طالب في المرحلة الابتدائية، وأكبرهم في الجامعة، وهم يعتمدون على راتبه الذي يتقاضاه كونه مدرسا في إحدى المدارس الإعدادية، ولا يوجد أي دخل غيره للعائلة، مؤكدا أنه ما زال يعاني من بعض الديون نتيجة لخصومات الرواتب التي وقعت الشهر السابق.

ويضيف أنه في حال لم يتقاضَ راتبه، فإنه سيكون معرضا إلى أن يقيم في الشارع على حد تعبيره، فبيته الذي تم تدميره في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لم يتم إعادة بنائه بعد، لذا فهو ملزم بدفع إيجار البيت الذي يقطنه، وقال المواطن: ماذنبي أنا كفلسطيني أعيش في غزة بعدما صبرت على السلطة الفلسطينية في مرحلة حكمها لغزة، ومن ثم صبرت على حركة حماس وما سببته للشعب الفلسطيني، أن يتم تهميشي بهذا الشكل نتيجة للصراعات بينهما، عليهم أن يتنازلوا إذن عن الشعب، أو عن الحكم.

الغضب كان سائدا بين أوساط الموظفين بالقرب من الصراف الآلي، فجميعهم سمعوا أن صرف الرواتب عبر الصراف الآلي اليوم من وكالات محلية، فتسارعوا للمكان، لكن نسبة قليلة من دفعات 2005 من العسكريين، والذين يجري الاتفاق على تحويلهم لدائرة الشؤون الاجتماعية، تلقوا رواتبهم، أما القطاع التعليمي والصحي وغيره من المؤسسات المدنية، فلم يتلقَ أحد بعد راتبه.

ويقول المواطن (م.ح)، إن الرئيس عباس لا ينظر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أنه من أبناء وطنه، بل يعاملهم كأنهم أعداء له، والحجة هي الضغط على حركة حماس، إذ يفشل في إخضاعها بالتفاوض، فيلجأ للمواطن، والنتيجة هي تجمد قطاع غزة ونحن على أبواب شهر فضيل.

المواطن في غزة أصبح عاجزا تماما عن مجارات الأحداث السياسية التي توقع به في شباكها دون أن يكون له أي ذنب، فهو بالفعل تحول لورقة ضغط ما بين حركتي فتح وحماس، اللتان تستغلانه في الضغط على بعضهما، دون أدنى اعتبار لحقوقه.