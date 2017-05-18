اقرأ|عمرو بن عبيد.. إمام المعتزلة الثائر والفيلسوف الزاهد

يعتبر عمرو بن عبيد أحد العلامات البارزة في تطور العقل العربي المسلم، وأحد منشئي تيار العقلانية قبل أن يعرف العرب الترجمة عن اليونان، وكان ثائرا في سبيل العدل والشورى، وذهب إلى بيت الله الحرام من البصرة للحج ماشيا على قدمه أربعين مرة، وخصص راحلته لركوب الفقراء والضعفاء.

وكان واحدا من الذين أبدعوا في العربية لونا جديدا من ألوان البلاغة “الموعظة والجدل والمناظرة” التي نشأت مع الجدل بين علماء الكلام، ومن أقواله “أعيني ثلاث خلال: تركي مالا يعنيني، ودرهم من حلال، وأخ إذا احتجت إلى ما في يده بذله لي”، وكان دائم الدعاء بقوله “اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك اللهم أعني على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالعصمة”.

وما يروى عنه أيضًا، أنه رأى رجال الشرطة في الدولة الأموية يسوقون رجلا فقيرا سرق مالا قليلا لقطع يده، فسأل الناس من هذا قالوا له إنه سارق يقطعون يده فرد قائلًا: “لا إله إلا الله، سارق السر يقطعه سارق العلانية”.

أهل العدل والتوحيد

الدكتور محمد عمارة في كتابه “مسلمون ثوار” قال إن أبو عثمان عمرو بن عبيد، واحدا من الموالي الذين قدموا إلى البصرة عقب فتح العرب لبلاد فارس ومدينة كابل الأفغانية، وعمل أبوه في صناعة النسيج ثم تركها إلى التجارة، وتحول بعدها إلى العمل بالشرطة في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، فكان أحد سياطه الظالمة، حتى إن الناس عندما كانوا يرون عمرو سائر مع أبيه يقولون “هذه شر الناس أبو خير الناس”.

المعلومات عن نشأته قليلة جدا، لكن التاريخ يؤكد أنه كان أبرز أصحاب الحسن البصري وأحد رواد مدرسته التي نشأت في البصرة في وقت ظهرت فيه فكرة “الجبر” التي نشرها الأمويون كي يبرروا التغييرات التي نفذوها في نظام الحكم وتحويله من الشورى والاختيار إلى الحكم الوراثي، حتى يبرروا وقتها سياسة الاضطهاد التي أصابوا بها خصومهم من القتل الجماعي والتسبب في محنة الشيعة الدائمة ومأساة استشهاد الحسن في كربلاء، إضافة إلى طائفة المرجئة التي شجعها الأمويون وقتها لصرف الجدل عنهم، حيث كان فكرهم قائما على إرجاء الحكم على العقائد والفصل بين العمل والاعتقاد حتى يوم الحساب، في هذا الوقت، ظهر فكر الحسن البصري وعمرو بن عبيد تحت مسمى “أهل العدل والتوحيد”، فكانوا بمثابة التيار المعتدل بين التيارين السابقين.

المعتزلة

في القرن الثاني الهجري، قدم واصل ابن عطاء إلى مدينة البصرة بمذهب جديد في “العدل والتوحيد”، فكان يرفض تطرف الخوارج وتفريط المرجئة، وفي حلقة حسن البصري، دارت مناظرة بينه وبين عمرو بن عبيد، انتصر فيها واصل وانشق عن “أهل العدل والتوحيد” بتيار جديد حمل اسم “المعتزلة”، فكان بن عبيد أحد أبرز قادة هذا الفكر والرجل الثاني فيه بعد ابن عطاء.

وعندما توفي ابن عطاء تولى ابن عبيد قيادة تيار المعتزلة، فجذب إلى صفوفه أنصارا كثيرة من الناس، خاصة من شيعة آل البيت، وتخلوا عن نهج الشيعة الإمامية الذي بشر به قائدها جعفر الصادق في القعود عن الثورة والتحذير من عواقبها، وانضم إليهم شباب بني هاشم والعباسيون الذين تتلمذوا على يد عمرو بن عبيد ومنهم أبو جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة.

ظهور العباسيين

لما دخلت الدولة الأموية في طور الاحتضار، تقدم المعتزلة بقيادة عمرو بن عبيد، بمشروعهم الذي كان قائما على إعادة الشورى واختيار خليفة تعقد له البيعة بالرضا والاختيار، وبرز إلى العلن اسم محمد بن عبدالله بن الحسن أو “النفس الزكية” للخلافة، إلا أن الاسم لم يلق ترحيبا من الجميع، فكان لفريق الشيعة الإمامية تحفظ على هذا الاختيار.

وعقد مؤتمر في مكة بايع فيه الحاضرون النفس الزكية، وقتها كان أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور من المعتزلة ومن الذين بايعوا محمد بن الحسن للخلافة، لكن أجهضت مساعيهم عن طريق التيار الشعوبي الذي استقطب فرع من الهاشميين طامع في السلطة وهو الفرع العباسي، فعقد معا صفقة مشتركة قائمة على إزاحة تيار المعتزلة من طريق السلطة مقابل أن يظل نظام الحكم ملكي وراثي مع استبدال بني أمية ببني العباس، وأن تكون اليد العليا في الدولة للجند الخراساني الذي يقوده الشعوبيون، فوثب إلى منصب الخلافة أبو العباس السفاح، ثم توفي وخلفه أبو جعفر المنصور تلميذ عمرو بن عبيد القديم.

الأستاذ والتلميذ

بعد تولي أبو جعفر المنصور، الحكم، وجد عمرو بن عبيد نفسه في وجه تلميذه القديم الذي سجن وقتل وعذب رجال المعتزلة الذين ظلوا أوفياء للفكرة الثوري، فبدأ مرحلة الصراع المعلن والصامت بين رجلين جمعهما يوما تفكير مشترك، توجس المنصور خيفة من أستاذه القديم، فحاول التودد إليه بأن يوفر له نفقاته، لكن عمرو بن عبيد رفض، فلجأ إلى طريقة أخرى وهي محاولة إقناع بن عبيد بأن حكم العباسيين أصبح واقعيا وأن المعتزلة الذين بايعوا النفس الزكية أعطوا المنصور بيعتهم ولم يبق سوى أن يتعاونوا معه فيتولون المناصب في الدولة الجديدة، لكن بن عبيد رفض، بل وأعلن عدم تسامحه مع أي معتزلي يدخل جهاز الدولة الجديدة.

ظلت الهواجس تلاحق المنصور خوفا من ثورة أستاذه، فدأب على إجهاض ثورتهم تارة بالسجن وتارة بالتعذيب وتارة بالقتل والحصار الذي طال عمرو بن عبيد، حتى شاء الله أن يرحل بن عبيد وهو في طريقه إلى مكة سنة “441هـ- 761م” فدفن في مران قرب مكة، حتى تنازعت المنصور مشاعر حزن لوفاة أستاذه، لكنه فرح لتخلصه من خصم عنيد ثم ازداد شعوره بالخوف من الثورة ضده، وفتح الباب أمام حماس الشباب الثائر ضده، ليتحقق توقعاته باندلاع ثورة المعتزلة بقيادة النفس الزكية ضد المنصور سنة 145هـ.

وفي إحدى المرات، وأثناء أداء أبو جعفر المنصور فريضة الحج وهو في طريقه إلى مكة مر على قبر عمرو بن عبيد فرثاه قائلا:

صلى الإله عليك من متوسد.. قبرا مررت به على مران

قبرا تضمن مؤمنا متحفنا.. صدق الإله ودان بالفرقان

فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا.. أبقى لنا حيا أبا عثمان