استمرار الشيخ وعودة عاشور أبرز ملامح قائمة الفراعنة لموقعة رادس

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على ضم 15لاعبًا محليًّا لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة تونس المرتقبة.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره التونسي يوم 11 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة استمرار أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف مصر المقاصة وهداف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي للقائمة بعد غياب طويل.

وحرص المدرب الأرجنتيني على استدعاء بعض الأسماء، رغم عدم الدفع بها خلال الفترة الماضية من جانب أنديتها، إما بسبب الإصابة أو لانخفاض مستواها، حيث ابتعد أحمد حجازي، عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب الإصابة، وابتعد عمرو جمال عن التشكيل الرئيسي بسبب تراجع مستواه.

وجاءت القائمة المحلية التي استدعاها كوبر، على النحو التالي:

عصام الحضري (وادي دجلة)، أحمد فتحي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي)، عبد الله السعيد (الأهلي)، حسام عاشور (الأهلي)، أحمد حجازي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك)، سعد سمير (الأهلي)، رامي ربيعة (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود كهربا (الزمالك)، عمرو جمال (الأهلي)، علي جبر (الزمالك)، مصطفى فتحي (الزمالك)، أحمد الشيخ (مصر المقاصة).

وسبق لمدرب الفراعنة أن أعلن عن أسماء 10 محترفين للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل المقرر له يوم الأحد المقبل، وهم:

أحمد المحمدي (هال سيتي) إنجلترا، ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة) السعودية، ومحمد النني (أرسنال) إنجلترا، ومحمد صلاح (روما) إيطاليا، وعمر جابر (بازل) سويسرا، ومحمود تريزيجيه (أندرلخت) بلجيكا، وكريم حافظ (لانس) فرنسا، ورمضان صبحي (ستوك سيتي) إنجلترا، وعمرو وردة (باوك) اليونان، وسام مرسي ( ويجان أتلتيك) إنجلترا.

ويسعى المنتخب المصري، وصيف النسخة الأخيرة بكأس الأمم الإفريقية، إلى تحقيق ضربة بداية قوية بالعودة من ملعب رادس بنتيجة إيجابية.