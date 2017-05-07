ازدهار القارة السمراء مرتبط بجنوب إفريقيا ونيجيريا

مواجهة التحديات الاجتماعية الهائلة في إفريقيا أمر صعب دون تسخير وتنسيق قوة جنوب إفريقيا ونيجيريا، أكبر اقتصادين فيها، وأكد رئيس شركة ماس مارت هولدينجز بجنوب إفريقيا، كوسيني دوجلاس دلاميني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لإفريقيا، الذي افتتح أمس في مدينة ديربان، أن مجموعتي الطاقة الاقتصادية تساهمان معا بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي للقارة جنوب الصحراء، التي لا يمكن أن تنجح من دون جنوب إفريقيا ونيجيريا.

وقال موقع أوول أفريكا: معنى أن نجاح القارة ونموها يتوقف على جنوب إفريقيا ونيجيريا، إذن هناك خطر لأن الدولتين تعانيان حاليا من مشاكل حادة تبعدهما عن طريق النمو المرتفع، مؤكد أن التباطؤ العالمي كان له أثر عميق على الدولتين، لكن القادة بحاجة إلى بحث إذا كانوا طبقوا سياسة فعالة لرفع النمو أم لا، مثل بذل جهد مضاعف في التكامل الإقليمي، ومبادئ النمو الشامل المستدام، متابعا: في الوقت الحالي، معدلات النمو في إفريقيا تصل إلى أدنى نسبة من جميع القارات في العالم، وإذا استطاعت حكومتي جنوب إفريقيا ونيجيريا، تعزيز التجارة والنمو فقط بنسبة 20%، فإنه سيحقق نجاحاً ملموسا في إيجاد فرص العمل ومعالجة الفقر.

وأضاف الموقع أن جنوب إفريقيا ونيجيريا، ينبغي أن يكونا قائدين ونموذجاً يحتذى به للبلدان الإفريقية الأخرى، التي تمتلك سوقا ضخمة، ولديها فرص تجارية، كما أن اتساق السياسات والاستقرار السياسي وتراجع موجة الفساد ضروري لجنوب إفريقيا ونيجيريا لتعزيز دورهما القيادي والتوجيهي في القارة.

وتابع “أوول أفريكا” أن تنوع الاقتصادات في نيجيريا، يمثل أولوية بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية؛ لاعتمادها الشديد على مواردها النفطية، التي تقود النمو بعيداً عن المستويات المنخفضة الحالية، مضيفا أن الاقتصادات الأكبر حجما في إفريقيا يمكنها أن تستفيد بشكل انتقائي من التحركات العالمية نحو التقدم والنمو، وبدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الواردات في العديد من القطاعات، يمكن لبلدان مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا التي لديهما القدرة على بناء قطاعات صناعية وقطاعية جديدة أن تتعاون بشأن خلق نمو خاص بها والتفكير في الفوائد طويلة الأجل من خلال التعاون مع جيرانها ويتعين على القادة حل مشاكل وعوائق التعاون.