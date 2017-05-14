اختفاء القضية الوطنية في ظروف غامضة

طرح أحد “اليساريين” – أهميته لا تتعدى كونه عينة لفحص ظاهرة – أنه لم يعد ثمة مضمون لـ”قضية الوطنية” في البلد، وبالتالي فليس ثمة ما يمكن أن يُطلَق عليه “قوى وطنية”، وأنا أتفق مع الرفيق البرتقالي أنه بالفعل ليس ثمة قوى وطنية ذات ثقل تحمل محاولة اجتماعية للفكاك من التبعية التي أقر القائل أيضاً بأنها “تطال الجميع”، نعم للأسف ليس ثمة قوى وطنية أي تمثل مصالح أغلب الناس (الأغلب بالمنهج العلمي أو بغيره) في مواجهة من يقوم بنهبهم رسمياً بالتعاون مع وكيل محلي وفي مواجهة النقد الأجنبي وشروط السوق المفروضة استعمارياً، والدليل الأبرز على ذلك هو وجود تصورات كتلك عبئها في ذهنه وفق منظار الغرب ومصالحه، منها أيضاً ما نتج عن حرقان حاد من فكرة التنظيم المركزي والدولة الوطنية أو المركزية والتحرر الوطني، ثم أسقطها بعد التعبئة على الواقع بنخبويتها الطبقية والسياسية وأولوياتها الأوروبية الأمريكية، إن وجود تصورات وجدانية كتلك وبتلك الغفلة والعَمْى والعبادة لنموذج العولمة دليل إضافي على انهيار هذا الكيان الذي نعيش فيه، واستخدام قطاع من “النخبة” للانطلاق من الذهن إلى الواقع، لا من الواقع الموضوعي، ثم تفكيك رؤية الواقع وفصل الظواهر عن سياقها، لا يمكن فهمه سوى أنه جزء من وعي الاستعمار نفسه، وعي لا يمثل مصالح المصريين ووثيق العلاقة بالسفارات وبالمجتمع المدني الذي يديره من يستثمر فيه وينفق عليه، وجاء كاستجابة للنفير الذي أطلقه الفكر الليبرالي في خريفه وبصعود الأحادية القطبية حول كون “الديمقراطية” بأكثر معانيها سطحية وشكلانية هي مشروع الأبد ولطالما كانت مشروع الأزل.

على نغمات التفكيك يعزف هذا الوعي بالذهاب إلى سقوط نموذج الدولة الوطنية المركزية من التاريخ قولاً واحداً بصرف النظر عن المكان والزمان والسياق والظرف، وسقوط نموذج الحزب السياسي أيضاً مع قيام نموذج “الجمعية” التي تتلقى دعماً من أهل الخير والثواب، أو ممن يرغبون في “العطاء” من أهل الثروة الأجانب توخيّا للمادية، وتعمل على نقيض الحزب على تجزئة قضايا الواقع وتشظيها والسير في كل جزئية على المستوى الخاص لها نحو حل إصلاحي ما، دون ربطها بالعام وبالقضايا المتكاملة معها والمسببة لها، ودون تبني السلطة التنفيذية وغيرها – النظام لذلك الحل بالفعل ولا بيد الناس أصحاب المصلحة في الحل، ومن ثم يفرُغ الأمر كله من معناه، في ظل غياب “العام”

أي السياق على مستوى الرؤية وغياب مشاركة الناس على مستوى الممارسة، لا نعرف من سيحمل مصالح إنسان العالم الثالث الذي لم يتجاوز واقعه الإقطاع والريعية بعد أمام القوى التي تمضغه، على المستوى العام، باعتراف الجميع وباعترافها، من هنا فكيسنجر وغيره من مئات المسؤولين

الغربيين السابقين والحاليين يتحدثون بصراحة بسيطة حول سياساتهم الاستعمارية، ولم يزل في العالم الثالث من يقول بأنه “ليس ثمة استعمار”.

دليل بسيط على وجود سياسات استعمارية نجده في أحد الوثائق المفرج عنها من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إذا ما تركنا مصر ومحيطها إلى فرنسا مثلاً وهي إحدى دول المركز التي تمارس التبعية على من هم أضعف منها، تكشف الوثيقة عن أن العديد من “المفكرين والفلاسفة” الفرنسيين الذين تم تصعيدهم أمريكياً في الثمانينات صاغوا أطروحات كتلك في وقت مبكر، بدأت مضادةً لـ”سوفييتية” ومع “الحريات” وتوفرت لها جذور من الحركة الطلابية الفرنسية الرومانسية أواخر الستينات، وتصاعدت على سبيل نقد الماركسية إيجابياً وتجاوزها نحو الأكثر تطوراً، وترافقت مع احتجاجات اجتماعية لشعوب أوروبا الشرقية نتجت أصلاً عن انفتاح تلك الدول على الديْن الأجنبي وتخليها عن الاشتراكية العلمية لا العكس، وتلقفت تلك الاحتجاجات بالتزامن مع الدعاية الأمريكية للطرح بأن فتح الحدود قد أصبح ضرورة وعلى الديمقراطية على النمط الغربي أن تحكم، بمرور السنوات صاغ نفس هؤلاء المفكرين الكثير من البرامج السياسية التي تم الترويج لها في فرنسا

وقتها ووثّقت من تبعيتها للولايات المتحدة بحشد الرأي العام نحو السياسات الأمريكية، ولاحقاً كانوا هم من أقاموا ودعموا إجراءات سياسية في أوكرانيا وجورجيا والشرق الأوسط، بحكم موقعهم في الإعلام وثرواتهم المتراكمة وارتباطهم بالقوى الاقتصادية العملاقة والاستعمارية، على هيئة مشاريع للتغيير والثورة والديمقراطية وتداول السلطة صبت كلها في مصلحة أمريكا والناتو كإشعال النار في ليبيا مثلاً أو تخريب سوريا، وقاموا بزيارات إعلامية معلنة لميادين التدليس والكذب والحرب وتصريف منتجات تجارة الأسلحة التي صُوِر أنها ميادين “الشعوب”، إنهم “الفلاسفة” الخادمين لصاحب المذهب إذن، حال كهذا من التبعية في فرنسا فكيف مصر؟

العلاقة بين صعود “صوت” المجتمع المدني – وهو مجرد صدى لأولويات وقضايا على الأجندة لا في الواقع – وصوت البعض من دائرة يناير من ناحية، وبين ارتفاع ضجيج مثل تلك الأفكار من ناحية أخرى، علاقة طردية، في نفس سياق التبعية الواقعة فيه الدولة والنظام، فالنظام المستدين منعدم القدرة على التصرف وحده يرتب أولوياته وفقاً لمصالح مُشغّليه من غربيين وخليجيين وهذه فرصة لانتقاده، وقطاع من النخبة، ليس حزبياً ويعتمد على الفعل الإعلامي ويتجنب نقد أول وأبرز القوى المتحكمة في النظام من الخارج، يرتب أولوياته في الخطاب السياسي وفقاً لمقتضيات العصر كما تفرضها العولمة، ووفقاً الأولويات الاسمية والقشرية لشعوب دول المركز، أي الشفافية والتنمية المستدامة

والحوكمة وتداول السلطة والحكم الرشيد وسلسلة دائرية من المصطلحات تتبناها الأمم المتحدة ووضعتها الولايات المتحدة وتضغط في سبيلها استعمارياً، وعلى التوازي، فإن القضايا السياسية الآنية ومحل الصراع والتوافق بين الطبقات الحاكمة لتلك الدول، ويا للمفارقة، هو أصلاً

كيفية التعامل مع أوضاع “المستعمرات الجديدة” في العالم الثالث ودول الجنوب أي الأسواق ومصادر الموارد وممرات عبور الثروة والتجارة، ولم يزل الليبرالي واليساري الديمقراطي العربيان في رحلتهما السرمدية نحو الأفكار النبيلة والقيم المطلقة القائمة أساساً على مفهوم بدون “ما صدق”، كأن تبحث عن “الديمقراطية وتداول السلطة ولعبة أحزاب سياسية نظيفة” في شِبه دولة واقعة تحت هيمنة الوكيل برعاية الموكل إليه، أو أن تناضل ضد الحكومة في خصخصتها للقطاع العام دون أن تعمل على موقف حاسم تجاه من فرض تلك الخصخصة بالأمر المباشر من واشنطن وبالتدريج عبر سنوات، أو أن تعادي “سياسات” الكيان الصهيوني بخصوص ملف حقوق الإنسان فقط ومع معاداة السياسات التي تواجه الكيان نفسه على الأرض، مما يفتح الباب أمام كونك مع الكيان لكن مشكلتك معه وجدانية، أو أن تطالب بثروة وسلطة لكل الناس دون مساس اتجاهك بمرتكزات الإفقار التي تعمل على مستوى “وطني” حرفياً على حرمان الناس، بكل ذلك يتم تكرار نفس ما ينتقده هذا القطاع من النخبة في خطاب الدولتين الذين يتغنون بـ”وطنية” نظام غير مستقل أصلاً، وفي خطاب اليسار “السوفييتي” من حيث استيراد القضايا وتصور الواقع على مقياس من الكتب لا العكس.

لكن التبعية ليست قدراً ولا تطال الجميع، وفي الحقيقة “مصالح” أغلب الناس، أغلبهم على اليسار وانت جاي، متناقضة مع التبعية وفي صراع سلبي معها، وتسجيل موقف صوتي مشرف بخصوص السوق الحر ونمط الاقتصاد المعولَم المفتوح دون فحص وتحديد الظهير السياسي لتلك القضية – أي التبعية – محض تدليس، وإنكار أن ثمة ظاهرة قائمة اسمها الاستعمار (بسياقها الكامل والتاريخي والآني وتداعياتها) والنظر المجاني المسلوق بعين “الموضة” إلى “شِبه الظاهرة” تلك، لا يخدم سوى من يقيمها ويفيد منها، ولا تليه سوى معادلة صفرية نكون فيها كشعوب في موقع المنسحق، ننفذ “أجندة الإصلاح” إياها بأدب واحترام دون المساس بالخطوط الحمراء التي يراعيها النظام والمعارضة كلاهما ومنها اقتصاد السوق والحفاظ على كامب ديفيد وأمن الكيان الصهيوني ومعاداة مقاومته، والحق في كتابة تقارير إلى الخارج وتلقي التمويل الأجنبي، في حين أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ممنوع في أمريكا أصلاً .

وحيث إن النقاش قد فُتِح، فإذا كانت التبعية “وهم” فعلامَ الصراخ بخصوص تيران وصنافير؟ وهل يمكن تصور حل عملي في سيناء مثلاً دون سيطرة كاملة للدولة – الشيطان الأكبر أم أن كامب ديفيد لا دور لها في الانهيار السيناوي؟ وما هي المشكلة تحديداً مع السياسات السعودية وهل ثمة سياسات سعودية – وفقاً لمن ضد بيع تيران وصنافير – خارج السياسات الأمريكية حقاً على الأقل حتى الآن؟ وهل من قبيل المصادفة أن تسعة وتسعين في المائة ممن ينكرون قيام قضية وطنية (بأبعادها السياسية العامة والكاملة) هم في ذات الوقت مع الحل السلمي مع الكيان الصهيوني سواء بتطبيع أو بدون؟ وهل العزوف التام والمتطاول (الذي بلغ حد مهاجمة من يطرح نظرة مخالفة) عن تقييم الدور الأمريكي

في المنطقة في مقابل الهجوم الدائم على من يقاوم الأمريكي في المنطقة، هو مجرد مصادفة إذ يصدر من نفس من يدافعون عن التمويل الأجنبي الحقوقي والسياسي والإبقاء عليه؟