إيران وسوريا.. أسس واقعية لتحالف قوي

يوصف التحالف السوري الإيراني بـ”استراتيجي”، لكنه لا يتطابق بشكل كامل تجاه كل الملفات والقضايا المتعلقة بالأزمة السورية؛ ففي ثناياه تتجلى تناقضات ثانوية تظهر بعض اللمحات منها أحياناً، إلا أنها لا تؤثر على العنوان الأكبر “دعم الدولة السورية وسياساتها الحالية”، الذي يحقق الالتفاف الثنائي حوله نجاحاً بعد الآخر.

في ظل انقسام المحور المضاد إلى معسكرات غير متجانسة، لا يجمعها سوى عنوان “تنحي الرئيس السوري وإسقاط الدولة السورية الحالية بسياساتها وتوجهاتها”، دون أن تحمل تصوراً بديلاً يضمن الحد الأدنى من مصالح الشعب السوري أو على الأقل يحافظ على مكتسباته المادية والحضارية والوطنية في مواجهة أعدائه الأكثر نفوذاً وقوة، إذ أن كل ما تحت هذا العنوان تقريباً، موضع خلاف بين هذه المعسكرات.

وإذا ما تم التوصل للهدف المنشود سيشتد الخلاف باطراد بما يصل بهم إلى انقسام نهائي، يترتب عليه أن تحوز الولايات المتحدة ومن خلفها الغرب الاستعماري (كونهما أقوى أطراف الخلاف) على أهدافهم الخاصة جداً، والتي لم تكن الميليشيات والجماعات والائتلافات السياسية والتنسيقيات الإعلامية، سوى أدوات للوصل إلى الأهداف، سيتم تركها جانباً بعد انقضاء الهدف من تكوينها، أو القضاء عليها كأوراق لعب محروقة كما يحدث مع داعش، بعدما تسببت مؤخراً في جلب القوات الأمريكية والبريطانية ومعها ذيل أردني للصحراء السورية، تحت الشعار سابق التجهيز “محاربة الإرهاب”.

من ناحيتها، تدافع إيران عن بقاء الدولة السورية وتماسكها الجيوسياسي وليس الرئيس السوري على وجه الخصوص، والحقيقة أن الشكل الذي تتخذه العمليات العسكرية في الفترة الأخيرة على أراضي شمال وغرب العراق وشمال وشرق سوريا، يثبت قطعياً منطقية الحلف الإيراني مع الدولة السورية.

ما لا يعرفه كثيرون أن ذلك المربع الجغرافي لا يبعد عن الأراضي الإيرانية سوى بضع مئات من الكيلومترات، بكل ما عليه من مئات الآلاف من الإرهابيين ومعداتهم العسكرية المتطورة الممنوحة لهم من الغرب، والتمويل السخي من السعودية ودول النفط العربي والدعم اللوجيستي والسياسي والاجتماعي من تركيا، وبمعنى موازِ، كان استيلاء “داعش” على قطاع من شمال العراق نذيراً إضافياً للخطر التكفيري على أراضي إيران، لا سيما أنه خطر وجودي حتى على المتطابقين معه تماماً في الفكر والأيديولوجية وليس فقط في الدين وفي المذهب داخل نفس الدين.

في الأيام الأخيرة، نشب نزاع مسلح على مناطق السيطرة والنفوذ بين فصائل إرهابية تسيطر على حي الغوطة الشرقية في محيط دمشق، وكلها – ما عدا واحدة – فصائل توصَف من الغرب والخليج بأنها “معتدلة”، وشهد قتلاً عشوائياً وحرقاً للجثث وفتحاً للنار على المدنيين غير المرتبطين بالصراع من قريب أو بعيد، وكانت المفاجأة أن “جبهة النصرة” الوحيدة من أطراف النزاع المصنفة “إرهابية” دولياً لم تكن أكثر الأطراف انتهاكاً للإنسانية وحرماتها، إنما كان “جيش الإسلام” الذي ترعاه السعودية مباشرةً ويمثله “مفاوض سياسي” يحتضنه الغرب وترسله السعودية إلى المباحثات الدولية ليفاوض ويتحدث باسم “الشعب السوري”، مع ملاحظة أن الغوطة الشرقية بأكملها تحت سيطرة هؤلاء وهم جميعاً “معتدلون” بالتوصيف الأمريكي وليس ثمة تناقض ولو ثانوي بين برامجهم السياسية وتصوراتهم الفكرية، فكيف سيكون الوضع بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية مثلاً حال سيطر هؤلاء؟

طبقاً لمقتضيات الأمن القومي الإيراني، تؤمن الدولة السورية الحليفة منفذاً لإيران ومصالحها الاقتصادية والجيوسياسية على البحر المتوسط، والعامل الإضافي وبالغ الأهمية للإيرانيين هو سياسات الدولة السورية وتوجهها الثابت نحو دعم مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان، وترفض الدولة السورية، مع أغلبية ساحقة داخل هيكلها ونظامها الحاكم وأغلبية نسبية داخل شعبها، القبول بالاحتلال الصهيوني لمزارع شبعا ولما تبقى من أراض لبنانية وللجولان السوري، وقدمّت عسكرياً ولوجيستياً للمقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساعدات عملاقة في التسليح والإمكانات والتدريب، حتى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني صرّح في منتصف سنوات الحرب على سوريا أن صواريخ الحزب التي ردعت وواجهت عدوان 2006 على لبنان كان أغلبها وأهمها من صناعة سورية وليس فقط ممنوحة من سوريا بلا أي مقابل، فضلاً عن الاحتضان الاجتماعي السوري لثقافة مقاومة الاحتلال الصهيوني وذهنية مواجهته والوعي بخطره على مصالح الشعوب العربية بل وبقائها.

هذا الموقف الجذري إذا قورن بمواقف باقي الأنظمة العربية، يمثل جزءاً من بنية كاملة للدولة في سوريا ترفض التبعية في الاقتصاد والسياسة وتنزع إلى الاستقلال الوطني والتحرر، مع كل ما شاب تلك البنية من عوار بخصوص ملف الحريات، الذي يُعَد أسوأ حالاً من سوريا بأضعاف مضاعفة في السعودية والخليج مثلاً، ومع ذلك لم يتم تسليح وتوجيه مئات الآلاف من المقاتلين وفتح الحدود الدولية لهم ليحققوا “الحرية” للشعب السعودي أو غيره، إذن من الناحية الإيرانية تُعَد مسألة ممانعة الكيان الصهيوني في الحد الأدنى ومحاربته في الحد الأقصى محدداً أساسياً ومفصلياً في التحالف مع سوريا.

بتشابه مع إيران ومع القليل جداً من دول الجنوب أي العالم الثالث، امتلكت سوريا اقتصاداً معتمداً على الذات بنسبة كبيرة، فرغم انفتاح الإدارة الاقتصادية لسوريا على خيار السوق المفتوح و”الحر” وحرية رؤوس الأموال قبل الحرب بسنوات قليلة، مثّل الاقتصاد السوري كالإيراني تجربة مختلفة عن محيطه الإقليمي، الغارق في الاستهلاكية وفي شروط غير عادلة للمنظومة الاقتصادية للعولمة وما يُطلق عليه “السوق العالمي”، الذي تسيطر عليه قوى هي نفسها التي تحاصر إيران اقتصادياً منذ 1979 وتحاصر أي تجربة للاستقلال الاقتصادي والإنتاجية الكثيفة والاعتماد على الذات في العالم الثالث، وهي نفسها التي وفّرت التخطيط والغطاء السياسي والتنسيق مع الخليج وتركيا للإرهابيين لإسقاط الدولة السورية وتفكيك أراضي سوريا، ما سيكفل حال تحققه حزمة من المكاسب الاستعمارية، أبرزها القضاء على مركز الإمداد والدعم الأهم لحزب الله تمهيداً للقضاء عليه أو على قوته ونفوذه، ومن ثم تحقيق آخر ضمانات أمن الكيان الصهيوني خاصةً في ظل انكفاء حركة حماس عن العمل العسكري المقاوم والإعداد لتحرير الأرض وتفرغها للمناورات السياسية في إطار المشروع الإقليمي للإخوان المسلمين، ومن جانب آخر، يمكن إنشاء دويلة تُقتطع من سوريا ويديرها وكلاء أمريكيون، تكفل قطع الطريق على إيران لتصبح بلا منفذ لمصالحها على البحر المتوسط وتتيح تهديداً أمريكياً دائماً للعراق إذ ستكون على حدوده، أيضاً سيقضي إسقاط الدولة السورية على آخر مرتكزات العرب للرفض العملي لسياسات وممارسات وأفكار الهيمنة الأمريكية والاستعمار الغربي، مما سيفتح الباب أمام الولايات المتحدة أكثر فأكثر للمزيد من النهب المنظم الذي يعيق تعميقه وتعظيمه وجود مثل هذه الدولة وإلى جانبها في الخندق إيران ونموذجها المستقل، وتكاملهما مع كيان آخذ في التعاظم كقوة عسكرية واجتماعية مثل حزب الله.