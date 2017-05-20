إنتر يفاضل بين كونتي وأليجري لتدريب الفريق

يبدو أن أيام ستيفانو فيتشي، المدير الفني الوطني لفريق إنتر ميلان الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم “كالتشيو” في ملعب “جوزيبي مياتزا”، باتت معدودة.

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الإيطالية، فإن المالك الجديد لفريق “الأفاعي” يسعى لبناء فريق جديد ينافس على البطولات المحلية والقارية، ويبدو أن المدير الفني للفريق سكون أحد ضحايا الإحلال والتجديد، الذي سيطرأ على النيراتزوري مع نهاية الموسم الجاري.

صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أكدت في تقرير لها اليوم أن مسؤولي الإنتر يبحثون خلال الفترة الحالية عن مدير فني جديد يخلف ستيفانو فيتشي، بداية من الموسم المقبل، بعدما فشل الأخير في التواجد ضمن الأربعة الكبار.

وأوضحت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” أن إدارة النادي الإيطالي قلصت الأسماء المرشحة لقيادة الأرزق والأسود، حيث باتت الأمور منحصرة في الإيطالي أنطونيو كونتي، الفائز مؤخرًا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي، وماسيميليانو أليجري، الفائز مؤخرًا ببطولة كأس إيطاليا مع يوفنتوس، إلى جانب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر قدم بالفعل عرضًا رسميًّا إلى ماسيميليانو أليجري، خليفة كونتي، في السيدة العجوز؛ من أجل تولي المهمة، على أن يتقاضى راتبًا سنويًّا يقدر بـ15 مليون يورو.

ويعد المدرب الفائز بكأس إيطاليا مع اليوفي الأوفر حظًّا لتدريب النيراتزوري، بعدما بات قاب قوسين من الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والظفر بلقب الكأس في موسم استثنائي للسيدة العجوز.