إفريقيا والهند.. مستقبل واعد

تتشارك إفريقيا مع الهند في أنهما أرض تنوع غني ولهما مستقبل واعد، وتاريخ استعماري مشترك، وتحديات اقتصادية وديموجرافية مماثلة. وهذا يساعدهما على العمل بشكل جيد مع بعضهما بشكل جيد.

قال موقع غانا بيزنس نيوز: هذا التعاون ينطوي على امتياز وأولوية متبادلة. وفي ختام قمة منتدى الهند وإفريقيا عام 2015 أعلن رئيس الوزراء الهندي مودي عن اعتمادات كبيرة جدًّا ومنح مساعدة استفادت من العلاقات الثنائية. وبالإضافة إلى صندوق التنمية بين الهند وإفريقيا، أنشئ صندوق للصحة بينهما وإعطاء 000, 50 منحة دراسية للطلاب الأفارقة في الهند.

وأشار الموقع إلى ارتفاع التجارة الهندية الثنائية مع القارة خمسة أضعاف في العقد الماضي، من 11.9 مليار دولار في 2005-6 إلى 56.7 مليار دولار في 2015-16. ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2018. ويعزى ذلك إلى مبادرات القطاع الخاص في الهند، حيث سيكون القطاع الخاص العنصر الحاسم في تحول إفريقيا.

وتابع الموقع أن البلدان الإفريقية تستهدف المستثمرين الهنود؛ بسبب أسواقها ذات النمو المرتفع والاحتياطيات الغنية بالمعدن. والهند هي خامس أكبر بلد يستثمر في إفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات على مدى السنوات العشرين الماضية 54 مليار دولار، أي 19.2 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، لا تزال البلدان الإفريقية تتسم بالمرونة. وازدادت اقتصاداتها في المتوسط ​​بنسبة 2.2 في المائة عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.4 في المائة هذا العام. ولكن مقياس المتوسط ​​لا يقول الصورة الحقيقية. وفي الواقع نمت 14 دولة إفريقية بأكثر من 5 في المائة في عام 2016، ونمت 18 دولة ما بين 3-5 في المائة. وهذا أداء ملحوظ في فترة عانت فيها البيئة العالمية من الركود.

وقال موقع ذى اندبندنت نيوز: بحلول عام 2050 سيكون لدى إفريقيا أضعاف سكان الصين والهند مجتمعتين، ومع ارتفاع الطلب الاستهلاكي من الطبقة المتوسطة المتنامية وما يقرب من مليار من الشباب الطموح والعمل الجاد، ستزداد المدن ازدهارًا، حيث يزيد السكان (والتوقعات الاقتصادية) بشكل كبير في جميع أنحاء القارة. هذا هو المستقبل الذي يجب أن تقيم إفريقيا والهند معًا من خلاله شراكة استراتيجية. ولا يوجد أهم من مسألة البنية التحتية حتى تتشاركا معًا.

وذكر الموقع أن أهم ما يجب أن يتشاركا فيه السلطة والكهرباء، حيث لا يستطيع نحو 645 مليون إفريقي الحصول على الكهرباء. ولهذا السبب أطلق بنك التنمية الإفريقي الصفقة الجديدة بشأن الطاقة من أجل إفريقيا في عام 2016. وقالت الحكومة الهندية: هدفنا هو المساعدة على تحقيق الوصول الشامل للكهرباء في غضون عشر سنوات. وسوف نستثمر 12 مليار دولار في قطاع الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونستفيد من 45 إلى 50 مليار دولار من القطاع الخاص. ونحن نخطط لربط 130 مليون شخص بنظام الشبكة، و 75 مليون شخص من خلال أنظمة الشبكة، و150 مليون شخص يحصلون على الطاقة النظيفة.

وقال الموقع: لجذب استثمارات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين، ينبغي أن تصبح البنية التحتية في مقدمة اهتمام الدول الإفريقية. وقد أطلق مصرف التنمية الإفريقي مبادرة أفريكا 50، وهي كيان جديد للبنية التحتية، تستفيد منه الآن البلدان الإفريقية بأكثر من 865 مليون دولار، للمساعدة في تسريع تطوير مشاريع البنية التحتية وتمويل المشاريع. وفي وقت لاحق من هذا العام سيطلق البنك “منتدى الاستثمار الإفريقي”؛ للاستفادة من صناديق المعاشات التقاعدية والثروة السيادية الإفريقية والعالمية في الاستثمارات بإفريقيا.

وعلاوة على ذلك فإن بيئة الأعمال التجارية الإفريقية تواصل التحسن، مع وجود أنظمة أسهل وسياسات حكومية أكثر ملاءمة لجذب المستثمرين العالميين. وفي عام 2015 شكلت إفريقيا وحدها أكثر من 30٪ من الإصلاحات التنظيمية التجارية في العالم.

والهند هي بالفعل واحدة من كبار مقدمي العروض لمشاريع إفريقيا. وهذا انعكاس لخبرتها الهائلة في مجموعة مجالات متنوعة من الهندسة إلى التعليم، من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تنمية السكك الحديدية، وتنمية المهارات لتحقيق التكامل الإقليمي، ومن الزراعة إلى التصنيع، وقد يكون هذا الاستثمار مربحًا ومبررًا، وقد يستمر اهتمام وتعاون الهند بإفريقيا لسنوات عديدة قادمة.