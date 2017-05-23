إفريقيا قارة غنية تفتقر حسن الإدارة (مترجم)

يتخطى تعداد سكان إفريقيا مليار نسمة، يعيشون على مساحة 30.37 مليون كيلومتر، أي ثاني أكبر قارة في العالم، وتعد موطنا لأكبر احتياطيات اليورانيوم والذهب والماس والنفط والغاز، بجانب وجود مساحات كبيرة من أراضيها صالحة للزراعة.

تفتخر القارة السمراء بوجود أكبر عدد من الشباب يتصلون بشبكة الإنترنت، ومصدر للابتكار والإبداع، وحتى وقت قريب كانت صنفت إفريقيا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، لكن كل الامتيازات السابقة، يتم مسحها وتجاهلها من قبل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة.

وتشهد العديد من البلدان الإفريقية المستقلة حروبا أهلية وصراعات داخلية تقود لعدم الاستقرار السياسي، وساهمت سياسات الحرب الباردة بشكل كبير في عدم الاستقرار الذي أفسد القارة في الستينات وحتى نهاية الحرب الباردة في بداية التسعينات، بجانب التقسيم والحكم الاستعماري، في الترسيم التعسفي للحدود بإفريقيا، وإعادة تأهيل القبائل كعلامة للهوية والكفاح من أجل السيطرة على الفرص الاقتصادية والمجتمعية لإضعاف قدرة الدولة على التماسك الاجتماعي وبناء أمة وخلق تنمية شاملة.

على مدى خمسة قرون، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، كانت إفريقيا الأكثر تعرضا للاستغلال والقمع والقهر والتغيير في الهويات المتميزة للشعوب من خلال عملية طويلة من التشوهات النفسية.

وقوضت عملية تجارة الرقيق الأوروبية والعربية، النمو السكاني وشوهت التنمية الاقتصادية، من خلال فقدان قوة العمل وعسكرة القارة بأسرها عن طريق تعزيز الحروب بين القبائل، كما أن الفشل في فرض الهيمنة الإمبريالية والاقتحام الاستعماري أدى إلى تعطيل عملية التنمية الاقتصادية لتنظيم اقتصادات القارة لخدمة مصالح الاستعمار.

وأوضح عالم السياسة النيجرية، كلود آك، أن إدخال الأجور والقيود المفروضة على دفع الضرائب قادت إلى ضياع فرص الثورة الزراعية التي كانت ضرورية لمقدمة الثورة الصناعية في إفريقيا.

تنظيم الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هدف لاستمرار تطويق البلدان الإفريقية من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التقسيم الدولي غير المتساوي حتى يتمكن الغرب وحلفاؤه من وضع قواعد اللعبة.

وفي هذا الصدد، فرضت مؤسسات مثل بررتون وود، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قواعد وسياسات مالية وتجارية تقوض قدرة الدول الإفريقية على اعتماد نهج محلي تجاه التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم أن عمليات العولمة أتاحت فرصا لبعض قطاعات المجتمع الإفريقي، فقد أتاح المبدأ المنظم للعولمة الليبرالية الجديدة من خلال الوصول إلى المزيد من المعلومات، لإدماج غير ملائم للقارة في النظام الرأسمالي العالمي وبطريقة غير متكافئة.

ورغم تفاؤل البعض بصعود إفريقيا، المتمثل في نمو الناتج الإجمالي المحلي للقارة، فإن التحدي يتمثل في عدم وجود تحول أساسي في هياكل اقتصادات جميع البلدان تقريبا، وبالتالي هذا الارتفاع والتقديم قصير الأجل.

وعرقلت حالة النمو الاقتصادي الشاقة على مدى عقود عديدة التطور التكنولوجي، وحدت من قدرة البلدان الإفريقية على بناء المعدات العسكرية، ما أدى إلى تراجع الاقتصادات الإفريقية لتؤدي بشكل أقل من إمكاناتها.

وفي عالم يتم تعريفه من خلال مبدأ الواقعية والسلطة والنفوذ المرتكز على الدولة، فإن الافتقار إلى القوة الاقتصادية والعسكرية أبقى البلدان الإفريقية على هامش النفوذ العالمي، والمثال على ذلك أنه ليس هناك بلد إفريقي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولا أي من المؤسسات الاقتصادية العالمية الرئيسية يرأسها إفريقي.

يحافظ الغرب على موقفه في إفريقيا للحفاظ على الامتيازات، لكن القادة الأفارقة أيضا متورطون في تهميش قارتهم، حيث يسرق العديد منهم ثروات البلاد، ويواصل العديد منهم العمل كبدائل للغرب في العمل على زعزعة استقرار بلدانهم، وهم يعملون أيضا من أجل المصالح الخاصة، ويفضلون اللجوء إلى أسيادهم الاستعماريين أثناء التفاوض الدبلوماسي.

حاول قادة مثل معمر القذافي، العمل على استقلال القارة السياسي، وثابو مبيكي، وأولوسيغون أوباسانجو من نيجيريا، إلا أن نقصهم القيادة الفكرية.

الوضع مختلف في الوقت الراهن، وعلى إفريقيا التعامل مع شركاء غير تقليديين مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، لإتاحة الفرص الجديدة للقارة وإعادة تحديد أسلوب مشاركتها مع بقية العالم، ولكن ذلك سيتطلب وضع استراتيجية جديدة يتركز عليها مبدأ عموم القارة والنهضة الإفريقية.

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