إفريقيا.. جميع طرق الطاقة المستدامة تؤدي إلى الشمس

قال موقع ذي كونفرزيشن، إن الدول الإفريقية تحتاج عاجلا أم آجلا إلى حل حقيقي لتوفير الطاقة المستدامة عن طريق الشمس، على المدى الطويل، وينبغي أن تكون الطاقة الشمسية خارج شبكة مستقبل الطاقة في القارة السمراء.

وأضاف الموقع أن النظام خارج الشبكة يعني ببساطة عدم اعتماد الناس فيه على دعم البنية التحتية البعيدة، مثل الاتصال بخط نقل الكهرباء المركزي، بل استخدام مصدر طاقة مستقل، متابعا: “هذه النظم المستقلة مثالية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وينبغي أن يكون الحصول على الطاقة حقا أساسيا من حقوق الإنسان لـ620 مليون شخص في إفريقيا محرومين منه، ولتحقيق ذلك، ينبغي للمرء أن يتطلع إلى أبعد من الشبكة لحلول الطاقة المستقبلية”.

وأوضح “ذي كونفرزيشن” أن حل “الطاقة المستدامة” يتطلب نهجا متعدد التخصصات، ويحتاج إلى خبرة من مجالات الكيمياء، والفيزياء الحيوية، وعلم الأحياء وهندسة المواد، على سبيل المثال، التمثيل الضوئي هو حل الطبيعة للحفاظ على الحياة، وفهمها الكامل يلمس العديد من التخصصات.

وتابع الموقع: “الطاقة تعد أهم مورد للبشرية، خاصة أن لديها عددا من المزايا، فهي وفيرة ولا تنضب، ويمكن وصولها للجميع”، مضيفا: “تستهلك الأرض حاليا الطاقة بمعدل 17.7 تريليون وات (17 تيراواط، تو)، وستصل إلى 30 تو بحلول عام 2050، بافتراض معدل نمو سكاني مماثل”.

واستطرد “ذي كونفرزيشن”: “تبلغ الطاقة الكامنة للشمس 120 ألف تو على سطح الأرض، ويجب أن يكون الحل واضحا؛ بالتركيز على الشمس، بدلاً من إهدار الأموال في أشياء أخرى”، متابعا: “يعتبر الثنائي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خيارا قابلا للتطبيق على الأقل بالنسبة لمستقبل إفريقيا، ويتمثل التحدي في أن الطاقة الشمسية تصبح مفيدة فقط بمجرد تحويلها إلى أشكال طاقة قابلة للاستخدام مثل الحرارة والكهرباء والوقود”.

وذكر الموقع: “على سبيل المثال في جنوب إفريقيا، كان المشهد النووي للطاقة ملوثا بالجشع السياسي، وليس المنطق العلمي، ولحسن الحظ، في أبريل 2017، توقفت جميع التطورات الخاصة بالمستقبل النووي في جنوب إفريقيا من خلال قرار المحكمة العليا”.

وأردف “ذي كونفرزيشن”: “لا يجب أن نجعل الطاقة النووية خياراً، ويجب أن تتذكر الدول الإفريقية عاقبتين مهمتين في هذا الأمر، بالنسبة لجنوب إفريقيا، حيث يستغرق الأمر 10 سنوات ومليارات الراندات (عملة جنوب إفريقيا) لتشغيل محطة للطاقة النووية، ناهيك عن تكاليفها، فهي لا تدوم إلى الأبد، لكن بعد 500 عاما، يجب أن يتم إلغاؤها مرة أخرى، وتكلف نفس المبلغ في الوقت والمالية”.

وأضاف: “لنفترض أن جنوب إفريقيا بلد لديه مخزونات من اليورانيوم والمخصبات النووية، فإن هذه المرافق سوف تصبح أهدافا أساسية للإرهابيين، وستجعل الدولة بالكامل عرضة للمخاطر”، مختتما: “لقد انقضى الآن 31 عاما على كارثة تشيرنوبيل النووية، ودمرت أوكرانيا، ولا تزال مساحة الأرض المحيطة التي تبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع غير صالحة للإنسان، والدرع الإشعاعي الهائل يخفي الآن وصمة عار هذا المشهد، فهل هذا الخطر يستحق تكراره في إفريقيا والقارة غنية بالشمس وطاقتها الآمنة المستدامة؟”.