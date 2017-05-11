إضراب العاملين بـ«تعداد أسيوط» لتقليص الرواتب

دخل المئات من المفتشين والمعاونين العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تعداد 2017 بأسيوط، في مراكز “القوصية، ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب” في إضراب عن العمل؛ بسبب تأخر صرف رواتبهم، واعتراضا على سياسة الجهاز المالية والإدارية، بعد تغيير الرواتب المالية المتفق عليها وتقليصها من ألفي جنيه إلى ألف و260 جنيها، كما ورد في المنشور المالي المعتمد من الإدارة المالية للجهاز، حسبما أكدوا.

وأصدرت الإدارة المالية التابعة للجهاز بعض التعليمات، تنص على “نظرا للعطل في منظومة البنك الأهلي في جميع أنحاء الجمهورية اليوم، سيتم صرف الجزء الأول من شهر أبريل مبلغ ألف و260 جنيها، على أن يتم الصرف تبعا لأقاليم الجمهورية مقسمة إلى 4 أقاليم، سيتم صرف 50% الجزء الأول من حصر السكان يوم 25/5/2017، والتي بدأت يوم 19/4 طبقا لحجم الإنجاز لكل (معاون، مفتش، مراقب)، وباقي المكافأة سيتم صرفها في نهاية المرحلة”.

وقال علي محمود، أحد المفتشين بالجهاز: “تقدمنا للعمل على أساس ألفي جنيه للمرتب، وتقاضينا رواتب 3 أشهر على هذا الأساس، وفوجئنا بتقليص الراتب إلى ألف و260 جنيها، فضلا عن المعاناة اليومية التي يشهدها المفتشون والمعاونون بسبب المشاكل المتراكمة في الإطار والخريطة على جهاز التابلت، إلى جانب المعاملة السيئة التي نشهدها من قبل الأهالي”.

على الجانب الآخر، قال عمر محمد فايز، مسؤول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأسيوط، إن سياسة الإضراب التي يتبعها العاملون تعمل على إيقاف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الجهاز يصرف جميع الرواتب للعاملين وبالزيادة، لكن لا يمكن صرف ألفي جنيه راتب للمفتش الذي يكتفي بحصر 100 أسرة شهرية فقط، في حين أنه مطالب بمتوسط 500 أسرة شهريا، وأن الجهاز يصرف 200 جنيه زيادة، موضحا أن تأخير الرواتب أمر نادر حدوثه.