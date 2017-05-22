إحياء المناطق الأثرية.. مبادرات لاستعادة القاهرة التاريخية

عدة مبادرات ومشاريع دشنتها وزارة الآثار والجهات المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مؤخرًا، في محاولة لإحياء المناطق الأثرية والحفاظ على التراث، عبر جميع الوسائل المتاحة، منها الترميم، وتشكيل الوعي المجتمعي، وحل المشكلات البيئية والبنية التحتية وغيرها من الأزمات المرتبطة بمواقعها، حتى يعود بريق الحضارة لامعًا ويخطف أنظار الباحثين عن الإبهار في العالم إلى القاهرة من جديد.

منطقة الخليفة الأثرية

انطلق مشروع تطوير منطقة الخليفة الأثرية، تحت شعار “الأثر لنا”، وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على الآثار وتحويل التراث إلى مورد مجتمعي نستفيد منه جميعًا، بمشاركة المجتمع من خلال زيادة الوعي الأثري للأطفال والكبار وعمل نشاطات هدفها الترويج السياحي.

يستهدف المشروع تحسين المرافق، وحل مشاكل المياه الجوفية، ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية، والتعامل مع مشكلة إدارة المخلفات بوضع نظام للرقابة على النظام الحالي، وتحسين كفاءة المسارات ونقاط التجميع، بالإضافة إلى استحداث مشاريع استرشادية صغيرة للفصل وإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات العضوية فى المنطقة.

وقال محمد عبد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية، إن المشروع يتطلع إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة، بجانب تطوير منطقة الخليفة وجعلها مؤهلة لاستقبال السياح، من خلال تطوير المدخل الجنوبي بترميم المجموعة الأثرية وتحويل الأرض المواجهة لها لمنطقة ترفيهية، والمدخل الشمالي الأول بتحويل أثر مملوكي إلى مركز زوار سياحي، والشمالى الثاني ويشمل تنسيق السوق، وترميم المباني التاريخية المهددة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 72 مليون جنيه.

مقابر المماليك

ويقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، خطة للبدء في مرحلة توثيق مشروع تطوير مقابر المماليك، من أجل الحفاظ على إرث وتاريخ علمائنا، ويأتي هذا عقب تطوير مقبرة الكواكبي التي تقع بمقابر الغفير والمجاورين، وكانت مهملة وعرضة للاندثار العام الماضي.

ويتم تطوير مقابر طلعت حرب وعمر مكرم ومجموعة من كبار النجوم والشخصيات العامة والفنانين، بعد الانتهاء من توثيق جميع المقابر، وتأتي مبادرة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير ميادين مصر بهدف التصدي لأعمال التشويه والتلوث البصري التي انتشرت مؤخرًا في الميادين والفراغات العامة بالمدن والمحافظات المصرية.

إحياء التراث بسوق السلاح وباب الوزير

ودشنت محافظة القاهرة مشروع إحياء وتطوير الأماكن التراثية بالعاصمة، من خلال خطة لتأهيل المناطق التاريخية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي لما تحويه من آثار إسلامية وقبطية تاريخية وقصص وأحداث مهمة ومؤثرة فى تاريخ مصر الحديث والقديم.

مشروع الإحياء يعمل على ثلاث مناطق بالقاهرة التاريخية، هي سوق السلاح وباب الوزير بالدرب الأحمر ومسار آل البيت بجنوب القاهرة، والذي يبدأ من شارع الأشراف خلف جامع أحمد بن طولون وينتهي بمسجد السيدة نفيسة.

القاهرة في ألف عام

مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية أو القاهرة في ألف عام، يستهدف تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث من خلال إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية التي كانت تمر فيه قديمًا، حيث احتضنت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، هذا المشروع القومي الكبير، وتم تدشينه بالتزامن مع ديفيليه شارع المعز، الذي أقيم في إطار فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الخامسة.

وأوضح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، أن تدشين مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية كان بمثابة حلم طالما راوده منذ عام 2008، ويستهدف استحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية التي تبرز التفرد المعماري والعبقري لشارع المعز، الذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري بوجدان المصريين، مؤكدًا أن هذا المشروع الضخم سوف يكون له مردود كبير على السياحة والاقتصاد.

ويستهدف المشروع ربط شارع المعز بالمدن التاريخية من مختلف ثقافات العالم، باحتضان الشارع تراث المدن القديمة في أنحاء العالم من خلال احتفالات دولية على مدار العام وتشجيعا أيضا لبناء الفنادق التاريخية بمنظور جديد يجعل السائح يعيش حقبة زمنية فريدة من نوعها.