أهالي المرضى يستنكرون الاستيلاء على أجزاء بـ«العباسية»: «مرعوبين»

أثارت محاولات محافظة القاهرة الاستيلاء على أجزاء من مستشفى العباسية للصحة النفسية، غضب أهالي المرضى والأطباء، على حد سواء، كما تظاهر العشرات من العاملين بالمستشفى، أمام العيادات الخارجية يوم الأحد الماضي، اعتراضا على الأمر.

وحاولت إحدى شركات المحمول إقامة أبراج تقوية على شكل نخلة صناعية داخل حديقة العروبة التي تقع من ضمن حرم المستشفى بعد موافقة محافظة القاهرة، على أن يتم نقل المرضى والعاملين بالمستشفى إلى أطراف العاصمة، من جانبها، التقت «البديل» بعدد من أهالي المرضى، الذين وصفوا القرار بـ”ضربة قاضية لذويهم”.

قال س.ف، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “ابنتي مصابة بمرض الاكتئاب، ويتم علاجها داخل المستشفى منذ عدة أشهر، وأرى أنها تتحسن على أيدي الأطباء، بعدما كانت فاقدة للنطق تماما بسبب إصابتها بمرض الاكتئاب الذهني، لكنها الآن في وضع أفضل بعد العلاج”، مبديا تخوفه من نقل المرضى إلى أماكن أخرى متطرفة مثل مستشفى الخانكة التي تبعد عن القاهرة بمسافة كبيرة، ولا ترتقي لمستوى خدمات العباسية، كما أنها تقتصر على المرضى الرجال فقط، مؤكدا: “سوف نرفع شكوى إلى رئاسة الجمهورية لرفع الأذى عنا وعن مرضانا، نتيجة سعي الحكومة إلى إخراجهم من المستشفى بلا أي شفقة”.

وأوضحت والدة ب.أ، المريض الذي يعالج في مستشفى العباسية: “ابني يعالج من إدمان المخدرات، ومنذ أن سمعنا عن قرار الاستحواذ على المستشفى والرعب يملأ قلوبنا، فلا أستطيع تحمل نفقات علاج الإدمان بالمستشفيات ومراكز علاج الإدمان الخاصة”، مستنكرة: “لا أعلم لماذا يحاولون دائما حرمان الفقراء من كل شيء، حتى أماكن العلاج المميزة والرمزية التي يسعى إليها من لا يستطيعون توفير نفقات العلاج لأبنائهم؟”، مضيفة: “بعض الأطباء بالمستشفى تظاهروا أمامها، ودعوا أهالي المرضى أيضا للاعتصام، لكننا نخشى من خطوة النقل لمكان آخر؛ خوفا على أبنائنا المرضى وعلى سمعتهم، فأنا على سبيل المثال، ابني يعالج من الإدمان ولا أرغب أن يعرف أحد ذلك”.

وتروي س.ن، شقيقة مريضة: “اختي متواجدة بالمستشفى منذ عام بسبب إصابتها بمرض الفصام، الذي يحتاج إلى رعاية واهتمام من قبل الأطباء والممرضين أيضا، مضيفة: “انتابنا الرعب منذ سمعنا أن المسؤولين يسعون إلى تحويل المستشفى إلى مشروع استثماري، على أن يتم نقل المرضى إلى أطراف العاصمة، وهو ما نخشاه، خاصة أنني لا أستطيع توفير نفقات العلاج لشقيقتي خارج المستشفى مع صعوبة مرضها، مختتمة: “على كل شخص لا يمتلك ثمن العلاج الباهظ أن يذهب إلى الجحيم”.

«الأطباء»: القرار غير قانوني ويفضح أكذوبة العلاج المجاني

من جانبها، أبدت نقابة الأطباء رفضها التام لمحاولات الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية، مؤكدة دعمها الكامل للعاملين بالصرح الطبي الكبير، وأن مطالبهم بالحفاظ على أرض المستشفى مشروعة، كما أبدت تخوفها من المخاطبات الرسمية التي تسعى إلى إخلاء “العباسية” من المرضى والعاملين بها ونقلهم إلى أطراف العاصمة.

وأوضحت النقابة في بيان، أنها تلقت عدة شكاوى من العاملين بسبب وجود العديد من الخطابات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة في محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية وبعض الأراضي المحيطة بها، مضيفة أن هناك قرارا من مجلس الوزراء يحمل رقم 696 لسنة 2016 باعتبار بعض مباني المستشفى أثرا تاريخيا لا يجوز التعرض له، إلى جانب منع محافظة القاهرة أو أي جهة أخرى من الاستيلاء على قطعة من أرض منها.

وصف الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، القرار بـ”استمرارا لمسلسل خصخصة منظومة الصحة”، مؤكدا أن المخاطر التي يتعرض لها المرضى لا تكمن فقط في خطورة الأمراض، بل في محاولات الدولة إلغاء مجانية العلاج، وتحويل أي شبر من المستشفيات الحكومية إلى مشاريع خاصة، دون النظر إلى مصلحة المرضى من الأساس، مضيفا: “قرار الاستحواذ على أرض مستشفى العباسية، يشبه كي المرضى بالنار؛ لأن أي مستشفى خاص، تصل فيه تكاليف العلاج إلى ألفي جنيه في اليوم الواحد، ما يعني استحالة تمكن المرضى من العلاج خارج أسوار مستشفى العباسية، كما أن القرار يفضح أكذوبة العلاج المجاني في مصر”.

وأكد شوشة لـ”البديل” أن نقابة الأطباء لن تصمت على القرار مطلقا، وأنها سوف تتخذ إجراءات تصعيدية؛ تصل إلى الدعوة إلى اعتصام كامل من جميع أطباء مصر داخل مستشفى العباسية؛ احتجاجا على هذه المهاترات، بحسب وصفه، مضيفا: “نحن ضد قرارات وزارة الصحة أو محافظة القاهرة أو أي جهة أو شخص يحاول الاستيلاء على حقوق المرضى في مصر، وما حدث لا يمكن الصمت عليه، وإلا سوف نصحو يوما ما لنفاجأ أن جميع المستشفيات الحكومية تحولت إلى إما إلى مستشفيات استثمارية أو مشاريع خاصة، ضاربين بحقوق المرضى عرض الحائط”.

«النواب»: القرار تنفيذي ولا يمكن للبرلمان إيقافه

من جانبه، قال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مستشفى العباسية للأمراض النفسية صرحا طبيا مهما ونادرا، ليس فقط لأنه الوحيدة في مصر الذي يقدم خدمات علاج نفسي ممتازة، بل لكونه أثرا لا يمكن التعدي عليه بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن التعدي على مستشفى العباسية غير مبرر لأن المرضى بحاجة إليه، لكن للأسف، القرار تنفيذي، أي المسؤول عنه وزارة الصحة، والبرلمان لا يمكنه إيقاف القرار، بل محاسبة المسؤولين في حالة فشل أي قرارات تنفيذية يتم اتخاذها، موضحا أن المجتمع المدني له دور كبير في الفترة الحالية لإبداء رفضه للقرار، سواء منظمات المجتمع المدني أو نقابة الأطباء التي تمتلك جميع طرق الرفض للقرار وعدم تنفيذه فعليا، وأنه يؤيد أي وقفة احتجاجية ستدعو لها نقابة الأطباء خلال الفترة المقبلة.