أهالي الدراز.. قربان مودة من «آل خليفة» لأمريكا

تُصر السلطات البحرينية على تصعيد الأزمة السياسية في بلادها، من خلال جعل مدينة الدراز ساحة قتال، ويبدو أنها تسير في هذا الطريق بناء على تعليمات عليا لا يمكن مخالفتها، ويبدو أيضًا أن هذه الأوامر والتعليمات تأتي من الحليفة السعودية التي دعمت علانية الممارسات القمعية البحرينية مرارًا، لكن الرياض لن تتحرك إلا بضوء أخضر من قيادتها العليا أمريكا، أو قد يكون العاهل البحريني اختار أن يقدم أهالي مدينة الدراز كقربان أو بادرة لإظهار حسن النية والسير على النهج الجديد الذي رسمه القائد الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، دونالد ترامب.

استمرار التصعيد

خلال أقل من ثلاثة أيام سقط ما يقرب من 6 متظاهرين قتلى في البحرين، وأصيب ما يقرب من 120 آخرين، على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة البحرينية بمعاقبة المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم، بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، ومصادرة العقارات التابعة له وأموال فريضة الخمس الموجودة في حسابه، الأمر الذي أشعل مظاهرات في مدينة “الدراز”، لتحاول الشرطة لاحقًا اقتحام المدينة وتفريق اعتصام ساحة الفداء المستمر منذ نحو عام، قرب منزل “قاسم”، حيث تصدى الأهالي للقوات الأمنية، التي عززت مواقعها على شارع البديع بالقرب من مقر الاعتصام المفتوح، وشهدت ساحة الاعتصام استنفارًا من قبل المعتصمين ومواجهات عنيفة غير مسبوقة، حاول خلالها أهالي البلدة منع تقدم القوات نحو منزل المرجع الديني، لكنها فشلت بسبب التعزيزات الأمنية والأسلحة التي استخدمتها القوات من رصاص الشوزن والقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تفريق الاعتصام واقتحام منزل “قاسم” وسقوط عدد من القتلى والجرحي، كما اعتقلت القوات البحرينية أكثر من 250 شخصًا من المعتصمين، وقامت بالتنكيل بهم وضربهم.

المجزرة الوحشية التي ارتكبتها القوات البحرينية على مدار ثلاثة أيام دفعت المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية إلى إطلاق نداءات استغاثة؛ لوقف هذه الممارسات، حيث أطلقت جمعية الوفاق نداءً عاجلًا أمس الثلاثاء إلى العالم كله والمجتمع الدولي وجميع المؤسسات والقوى والشخصيات؛ لضرورة التحرك لوقف المجزرة التي تحدث في البحرين الآن،

وأكدت الوفاق أن هذه الدماء التي تنزف أمام العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع؛ حتى لا يستمر هذا النزف، وأن يتحمل العالم كل ما يجري وسيجري لهذا الشعب الأعزل جراء سياسة الإرهاب والبطش المستخدمة.

بدورها أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الهجوم الدموي على منطقة الدراز، واعتبرته قمعًا لحرية التعبير، وقالت “مرة أخرى يبدو أن مهندسي العنف المزعزع للاستقرار في البحرين هم حكومة آل خليفة، وتوقيت هذه العملية بعد يومين من اجتماع الملك حمد بالرئيس ترامب من الصعب أن يكون من قبيل المصادفة”.

قاسم.. الرمز الذي أثار ثورة

عيسى أحمد قاسم مواليد عام ١٩٤١، من مدينة الدراز بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة، اشتهر بحدة ذكائه بين أقرانه منذ صباه أثناء دراسته في المدارس النظامية، وكان حريصًا بشدة على بث الوعي الديني منذ ذلك الحين، تعلم القرآن الكريم منذ نعومة أظافره، وبعد إكمال دراسته الابتدائية، تخرج في المرحلة الثانوية بالمنامة، وانتقل مباشرة إلى كلية المعلمين، حتى نال شهادة التدريس في سنة 1959م، والتحق بمهنة التدريس 1960، وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي درس العلوم الدينية في المنامة.

وضع قاسم بصمته في بناء الدولة البحرينية، وشارك في رسم دستورها العقدي الأول بعد الاستقلال، فمع الشروع في قيام المجلس التأسيسي لوضع دستور دولة البحرين، استدعاه جمع في البحرين للقدوم والترشح لهذا المجلس، وفاز حينها بأعلى الأصوات، وكان له مع المجموعة الإسلامية في المجلس التأثير البارز في إدخال كثير من المواد الإسلامية في الدستور.

في عام 1971 رشح قاسم نفسه للمجلس الوطني، واعتبر نفسه رئيسًا للكتلة الدينية في المجلس، حتى تم حل المجلس، كما كان من أبرز المؤسسين لجمعية التوعية الإسلامية في نفس العام، وفي 2001 شرع في تأسيس ما أسماه المجلس الإسلامي العلمائي، وتولى قيادة المجلس منذ دورته الأولى.

يُعرف قاسم بمشاركته في العديد من النشاطات الاجتماعية المختلفة، كإقامة صلاة الجمعة في مساجد الدراز، والمشاركة في المحافل الإسلامية، وأبرزها المشاركات الموسمية في عاشوراء، كما أنه يحضر مؤتمرات إسلامية عالمية، وأخذ على عاتقه تأسيس الأحزاب والجمعيات، بهدف الدفاع عن حقوق الطائفة الشيعية في البحرين، الأمر الذي جعله يمتلك أكبر قاعدة شعبية في البلاد، وتعتبره الأغلبية الشيعية في البحرين قائدًا لهم، وله العديد من المواقف الوطنية، وهو ما دفعه لأن يكون رمزًا دينيًّا مقدسًا، حتى إن البعض يعتبره المرشد والأب الروحي لثورة الشعب البحريني في 14 فبراير عام 2011، الأمر الذي جعله مستهدفًا من النظام البحريني، الذي يحاول قمع واعتقال كل من هو مخالف لنهجه السياسي.

في 20 يونيو عام 2016 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عنه، واتهمته بـ”تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورًا رئيسيًّا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره”.

أول ثمار القمة العربية الإسلامية الأمريكية

لا يمكن الفصل بين التصعيد الأخير في البحرين ولقاء الملك البحريني مع الرئيس الأمريكي في السعودية على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويبدو أن هذا التصعيد يأتي كثمرة أولى تقطفها أمريكا، بعد أن أعطت الدول العربية محاضرات في كيفية التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة الخليجية، الأمر الذي يدفع إلى القول بأن هذا التصعيد تم بناءً على ضوء أخضر ومباركة حصلت عليها السعودية ومعها الحلفاء في الخليج ومن ضمنهم البحرين؛ للقضاء على كل صوت معارض في الداخل.

في ذات الإطار رجح العديد من المراقبين أن يمثل هذا التصعيد قربانًا للرئيس الأمريكي، الذي ما لبث أن أنهى قمته مع الدول العربية؛ لتبادر البحرين بتنفيذ توصياته، من خلال استهداف الطائفة الشيعية الموجودة في البلاد، والتي يعتبرها النظام أحد أذرع إيران في الدول الخليجية، وقد يكون هذا القربان جزءًا من صفقة أمريكية بحرينية، تستفيد بموجبها سلطات آل خليفة، وتحقق مصالحها مقابل تحقيق مصالح الزعيم الجديد للمنطقة “ترامب” في البحرين، حيث قال أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين في الرياض: قرر البيت الأبيض المضي في صفقة بيع 19 طائرة من طراز “إف-16” والمعدات الخاصة بها إلى البحرين، مقابل خمسة مليارات دولار. وهي الصفقة التي تم تعليقها في العام الماضي، بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، فيما قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إن ترامب تفهم بشكل أفضل من سلفه باراك أوباما التهديدات الإيرانية، التي تواجهها دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان أول مؤيدي هذا الترجيح، حيث قال إن قمع المعتصمين السلميين في محيط منزل قاسم بالمنامة من أول ثمار دفء العلاقات بين الرئيس الأمريكي والطغاة في الرياض، وفي تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب “ظريف”: أول ثمار دفء العلاقات بين ترامب والطغاة في الرياض هو قيام النظام البحريني بقمع المعتصمين السلميين في محيط منزل المرجع الديني البارز عيسى قاسم.