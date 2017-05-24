أندية أوروبا تتصارع على جوهرة تشيلي

مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية، أشعل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الصراع بين عدد من الأندية الكبرى في القارة العجوز.

صحيفة «مانشستر ايفينجر نيوز» الإنجليزية، أكدت أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انضم للأندية الراغبة في الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ28 عامًا، بعدما أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف أرسنال والانضمام لنادي ينافس على البطولات.

وقدّم اللاعب القادم من صفوف برشلونة الإسباني إلى أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية عام 2014، موسما استثنائيا مع صفوف الجانرز استطاع أن يسجل خلاله 24 هدفًا، احتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي البريميرليج بفارق هدف وحيد عن البلجيكي روميلولوكاكو، مهاجم إيفرتون، و5 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأبدى نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة رغبته في ضم اللاعب، قبل أن ينضم مانشستر سيتي لصراع الظفر باللاعب.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن أرتورو فيدال، زميل سانشيز، في المنتخب التشيلي والمحترف ضمن صفوف بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» يسعى لإقناع مواطنه بالتوقيع للفريق البافاري.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تكشف الأيام القليلة الماضية عن وجهة فيدال، المقبلة، بعدما وصلت علاقته في أرسنال لطريق مسدود بسبب توتر العلاقة بين اللاعب والفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق.