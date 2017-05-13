أموال إبراموفيتش تكتب التاريخ لتشيلسي.. وجماهير ميلان تُمني النفس

توج فريق تشيلسي رسميًّا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعدما تمكن من الفوز على فريق وست بروميتش ألبيون، أمس الجمعة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين.

تشيلسي أو كما يلقب وفقًا لجماهير لندن العاشقة لصاحب القميص الأزرق بـ”البلوز” أسس في العاشر من مارس عام 1905، ورغم أن الفريق يعد واحدًا من أقدم أندية كرة القدم في إنجلترا والعالم، إلا أنه كان بعيدًا كل البعد عن المنافسة على الألقاب.

وطوال تاريخه الطويل لم يفز إلا بلقب واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الرابطة ومثلهما في درع الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في دوري الدرجة الثانية ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولم يذق الفريق طعم الانتصار بدوري الأبطال.

ولكن بعد 98 عامًا بدأ البلوز في كتابة تاريخ مشرف له، وبالتحديد في عام 2003، حينما اشتراه رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش، حيث أنفق ملايين الدولارت من أجل استقدام العديد من النجوم؛ لإعادة الأزرق اللندني لدائرة الضوء من جديد، وحقق الفريق عددًا من البطولات، وصار واحدًا من أهم الفرق في أوروبا بفضل أموال إبراموفيتش.

ففي العام الذي جاء فيه المالك الروسي، تمكن تشيلسي من احتلال وصافة البريميرليج، قبل أن يظفر باللقب في العام التالي، ويعاود الكرة، ويحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وفي موسمي 2006/2007، 2007/2008، حل وصيفًا قبل أن يعود، ويتوج باللقب مرة أخرى في موسم 2009/2010، 2014/2015، وأخيرًا 2016/2017.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مواسم 2007، 2009، 2010، 2012، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مواسم 2005، 2007، 2015، ودرع الاتحاد الإنجليزي موسمي 2005، 2009، وتمكن الفريق تحت ولاية رومان، أن يكتب اسمه في سجلات أبطال أوروبا، حيث توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري الأبطال نسخة 2011/2012، بالإضافة إلى لقب الوصيف في نسخة 2007/2008.

كما استطاع البلوز أن يحقق لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه في نسخة 2013، ولكن لم يحالفه الحظ في الظفر بلقب كاس السوبر، حيث حل وصيفًا في نسخة 2013.

الأرقام أظهرت الفارق الكبير بين ألقاب الفريق قبل وبعد قدوم رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش، الذي أكد أن المال بات المتحكم الرئيسي في اللعبة، وفتح المجال أمام العديد من رجال الأعمال للاستثمار في عالم الساحرة المستديرة.

جماهير ميلان تُمني النفس.. وتسعى للحاق بركاب البلوز

ميلان الذي يمتلك من التاريخ والبطولات الكثير بات يعاني بسبب الثورة المالية التي شهدتها عالم الساحرة المستديرة، فبعدما كان نجوم اللعبة يسعون للانتقال إلى الأندية العريقة، باتوا يخضعون لإغراءات الأندية صاحبة المال للانتقال إليها، فحُرمت الأندية العريقة من مصدر تفوقها، وأصبحت تعاني، وابتعدت عن دائرة المنافسة.

بعد إحباط جماهير إيه سي ميلان الإيطالي، أحد أعرق الأندية في أوروبا والعالم، لابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب المحلي، واختفائه من الساحة الأوروبية، ردت الروح إليهم، بعدما انتقلت ملكية النادي إلى رجال أعمال صينيين، حيث وعد الملاك الجدد الجماهير العاشقة للروسونيري بطفرة كبيرة على صعيد الانتقالات الصيفية، تعيده إلى وضعه الطبيعي.

وتأمل جماهير ميلان في استعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وأن يستطيع الصينييون بناء فريق قوي مثلما فعل الروس مع تشيلسي.