أكاديميات لتأهيل مساعدي الصيادلة.. «بزنس» غير مشروع

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات التي تدعو إلى دورات تدريبية على وظيفة مساعد صيدلي، أبرزها الإعلان الذي نشرته أكاديمية تدعى «مفتاح التميز»، التي تواصلنا معها كطالبي تأهيل، فأكد مسؤولوها أن الأكاديمية تقبل أي شخص من غير خريجي كليات الصيدلة أو العلوم، فيمكنهم قبول خريجي كليات الآداب والتجارة أو المعاهد الفنية أيضا، وتستمر الدورة لمدة ثلاث أسابيع بمبلغ 450 جنيها.

الدراسة، بحسب مسؤولي «مفتاح التميز» لها شق نظري وآخر عملي لتعريف المتدرب بالأمراض وطبيعة كل مرض وما يحتاجه من أدوية، إلى جانب شرح خصائص كل عقار وتناسبه مع المرض، انتهاء بوصف الأدوية للمرضى، وتمنح الأكاديمية شهادة مختومة ومعتمدة من جميع الصيدليات التي تم التدريب العملي بها، إلى جانب شهادة خبرة بعدد ساعات التدريب كاملة وخطاب توصية من الأكاديمية.

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن مهنة مساعدي الصيادلة يفترض أن تقتصر على “مناولة” الصيدلي دواء أو تنظيف الصيدلية، لافتا إلى كارثة أخرى موجودة حاليا تكمن في وجود نقابة لمساعدي الصيادلة، رغم أن وضعهم غير قانوني، وتم إلغاؤه منذ فترة طويلة، واقتصرت مهمة مساعد الصيدلي على جرد الأدوية أو مساعدة الصيدلي في أعمال الصيدلية نفسها.

وأكد سعودي لـ”البديل” على وجود الكثير من المخالفات في سوق الدواء، نتيجة غياب الرقابة من الجهات المنوط بها ذلك، مضيفا: “إذا كان القائمون على هذه الأكاديمية صيادلة أو غيرهم، يجب اتخاذ إجراء قانوني ضدهم، بتحويلهم إلى التحقيق أو شطبهم من نقابة الصيادلة، فلا يوجد شيء اسمه معهد أو أكاديمية لتأهيل مساعد صيدلي”، موضحا أنه سيبلغ النقابة إذا تبين أن القائمين عليها صيادلة.

وقال الدكتور مصطفى الطويل، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك الكثير من الأماكن التي انتشرت بصورة واضحة تدعي تأهيل أشخاص لتولي وظيفة مساعد صيدلي، بالمخالفة للقانون، مضيفا أن المساعد له عمل محدد يساعد في أعمال الصيدلية نفسها أو يقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل، لكن بعض الدخلاء على المهنة يستدعون أشخاص غير مؤهلين للعمل بالصيدليات حتى يوفروا الرواتب على سبيل المثال، مؤكدا أن نقابة الصيادلة ستتخذ اللازم تجاه أي شخص يتبين أنه دخيل على المهنة.