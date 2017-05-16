أزمة الحكم تتصاعد في ملاوي

منذ فوز الرئيس الحالي لملاوي، بيتر موثاريكا، برئاسة البلاد في عام 2014، أعلن أن مهمته الرئيسية ستكون توحيد الملاويين بعد الجدل الذي طال أمده حول القضايا الانتخابية، ودعا منافسيه لمساعدته فى إعادة بناء البلاد، حتى اتضح فيما بعد أن مهمة توحيد البلاد ما هي إلا محاولة منه للقضاء على منافسيه وضمهم في جبهته لكي يأمن من معارضتهم ويكسب مؤيديهم .

قال موقع أوول أفريكا، إن الأمين العام للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم جريزر جيفري، هاجم رئيس المجلس التشريعي المركزي في “كارونجا” فرانك تومبال موينيفومبو، لرفضه عرضا منهم بالانضمام إلى حزبهم الحاكم واختياره حزب أورد المعارض، ووفقا لجيفري، طلب الرئيس بيتر موثاريكا، وهو أيضا زعيم الحزب، من موينفومبو الانضمام للحزب ولكنه رفض.

وقال إن موينيفومبو ارتكب خطأ كبيرا بالانضمام إلى أورد “لأن حزبنا سيكون هو الحاكم ليس الفترة الرئاسية القادمة فحسب ولكن لن يكون هناك على الساحة سوى الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم إلى الأبد”.

وأضاف الموقع أن الحزب الحاكم يشنّ حربا نفسية ضد منافسيه ويظهر ذلك واضحا من خلال تصريح الأمين العام للحزب بأنه لا يجب أن يحلم الناس بأن يختاروا رئيسا.

وفي ذات الوقت قال موينفومبو إنه رفض عرض الانضمام للحكومة لأنه اختار الانضمام للناس واختار أن يعاني مع الملاويين ويتحدث بلسانهم، وتابع: لست شخصا أنانيا أو رخيصا حتى أبيع كرامتي لأصبح غنيا على حساب الملاويين.

وقال موينيفومبو: “لماذا يتعين علىّ الانضمام إلى الحزب عندما يعاني الكثير من الملاويين من قيادته؟ أختار أن أعاني مع زملائي من الملاويين وأنظر كيف يمكننا التغلب على هذه المشاكل، وهذه هي حياتي التي لا أخاف عليها من تهديدات الحزب الحاكم”.

الجدير بالذكر أن الرئيس بيتر موثاريكا، شقيق الرئيس الراحل بينجو وا موثاريكا، فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014 بنسبة 36% مقابل 29% لزروس شاكويرا، أما جويس باندا التي كانت وقتها رئيسة البلاد فجاءت في المركز الثالث بنسبة 20% من الأصوات، وشككت في نزاهة الانتخابات وقالت إنها كانت تعج بالاحتيال والفوضى والتزوير، حيث قام الناس بالتصويت أكثر من مرة.