أرسنال يستغنى عن 5 لاعبين من أجل ضم هذا الخماسي!

مع نهاية الموسم الرياضي 2016/2017 في القارة العجوز، بات الشغل الشاغل للأندية التفكير في كيفية تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات من العيار الثقيل؛ استعدادًا للموسم المقبل، ومن الأندية التي تسعى إلى تدعيم صفوفها بشكل قوي فريق أرسنال الإنجليزي.

الفريق الواقع في شمال لندن أنهى مسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” في المركز الخامس، وابتعد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، ولكنه نجح مؤخرًا في الظفر بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بطل الدوري.

النادي اللندني ما زال يبحث عن اللقب الرابع عشر في تاريخه، والأول له منذ 13 عامًا، حيث يعود آخر تتويج لكتيبة المدفعجية بلقب البريميرليج في موسم 2004، ورصدت إدارة أرسنال 150 مليون إسترليني من أجل تحقيق هذا الحلم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق رصد خمسة أسماء من أجل جلبها إلى ملعب “الإمارات” خلال الميركاتو الصيفي، ولكن في المقابل عليه التخلص من خمسة أسماء من قائمته الحالية.

وجاءت القائمة التي طلب فينجر ضمها على النحو التالي:

1- الكولومبي كارلوس باكا، لاعب فريق إيه سي ميلان الإيطالي، وشارك لاعب إشبيلية الإسباني السابق مع الميلانيستا خلال الموسم المنقضي، وأحرز 14 هدفًا في 34 مباراة.

2- الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2015/2016، بعدما قاد فريقه للظفر بلقب البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه، وحاول فينجر ضم اللاعب الجزائري في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن ناديه تمسك به، ورفض بيعه لأرسنال، ولكن هذه المرة الفريق اللندني متمسك بضم اللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل عن ناديه.

3- الإسباني بابلو فورنالس، لاعب مالاجا الإسباني، وأشارت الميرور إلى أن صاحب الـ21 عامًا يمكن أن يضيف الكثير لخط وسط المدفعجية بجوار شاكا أو فرانسيس كوكلين، ولكن لن يكون الظفر به سهل المنال، حيث أبدى ريال مدريد بطل أوروبا في وقت سابق رغبته في ضم اللاعب.

4- إسباني آخر يلعب في فريق مالاجا نال على إعجاب فينجر، وهو ساندرو راميريز، صاحب الـ21 عامًا، وسجل المهاجم الشاب 14 هدفًا في 30 مباراة، شارك بها في الدوري الإسباني.

5- الفرنسي توماس ليمار، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، صاحب الـ21 عامًا، ضمن القائمة التي يرغب مدرب أرسنال في جلبها لملعب “الإمارات”، ولكن ستجد إدارة الفريق اللندني صعوبة كبيرة في الوصول إليه بعدما أبدت العديد من الأندية رغبتها في ضمه.

وجاءت قائمة الراحلين وفقًا لميرور على النحو التالي:

1- الإنجليزي جاك ويلشير، صاحب الـ25 عامًا، ويعد فريق بورنموث الأقرب لضمه.

2- البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس المرمى صاحب الـ27 عامًا المعار إلى صفوف روما الإيطالي، أكدت الميرور أنه بنسبة كبيرة سيستمر في صفوف الذئاب.

3- الكوستاريكي جويل كامبل.

4- الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

5- الإنجليزي كيران جيبس.