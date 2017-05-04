أحمد حجازي الذي نفتقده

لا يعاودني الحنين إلى قراءة ما قرأته من قبل، إلا إلى بعض أعمال شعراء أحببتهم صغيراً، وبعض الروايات التي أثرت فيَّ عبر مراحل مختلفة من حياتي، وبعض الكتب التي تضم رسوم الكاريكاتير المصرية، وتأتي في مقدمتها رسوم أحمد حجازي الكاريكاتورية.

ورغم أني لم أتقن في يوم من الأيام فنون الرسم، وكانت مادته ثقيلة عليً في تعليمي الأولي، إلا أني كنت أتوقف ملياً أمام رسوم مجلة “سمير” للأطفال، كانت تعجبني بشكل خاص، وربما تصورت لبعض اللحظات أني أستطيع أن أرسم مثلها، وباءت كل محاولاتي بالفشل الذريع.

يحكي المقربون من الفنان الكبير أنه لما غضب من المسئولين في مجلة صباح الخير طلب منه الأستاذ الكبير أحمد بهاء الدين أن يعمل بدار الهلال فاختار أن يعمل في مجلة الأطفال سمير، وكانت أول مرة يرسم حجازي للأطفال، فكسب الأطفال العرب من يومها أجمل وأرق وأعمق من رسم لهم.

لم أكن أعرف طبعاً أن حجازي هو الفنان الذي تخط ريشته تلك الرسوم، وفيما بعد، بعد مرور سنوات، كان كاريكاتير حجازي يأسرني، ببساطة خطوطه ووضوحها وربما حدته، وبعمق فكرته، وربما بما فيها من عمق فلسفي، ثم بعدها بسنوات أخرى كان لي قصة مع حجازي.

ولد حجازي لأب يعمل سائقا للقطار، وبدأ وعيه بما يجري حوله في بلده مبكراً حين كان يصحبه معه إلى محافظات شتى، فرأى مصر كلها عبر نافذة القطار، وعندما التحق بالمدرسة، تعرف على بعض زملائه من الأغنياء، يقول: كنت أشعر عندما يدعوني إلى بيوتهم، وأرى الفخامة، بأن هناك شيئا غير مضبوط في الدنيا، ولم أكن أفهم أبداً وقتها لماذا نحن فقراء جداً إلى هذا الحد”، كان هذا أول أسئلة الوعي عند حجازي، الوعي بالمجتمع الطبقي والظالم للأغلبية من فقرائه.

وفي أول فرصة قرر السفر إلى القاهرة ليعمل ويأكل من كد يديه، ترك خلفه رسالة قصيرة لأسرته يقول فيها إنه «لا يستطيع أن يستمر عبئا على الأسرة، ويريد أن يتحمل مسئولية نفسه».

ويتذكر حجازي عندما سأل أستاذه بتلقائية شديدة وكان لايزال طالبا في الثانوية العامة قائلاً: هل يتعلم الإنجليز العربية مثلما نتعلم نحن الإنجليزية؟، ويقول إن أستاذه رد عليه باستياء شديد: «حا يتعلموا عربي ليه يا فالح؟»، ويقول: «شعرت وقتها بالغيظ، وظل هذا الرد يراودني، وكلما تذكرته أشعر بحنق ومهانة.

وكان ذلك سؤال التحرر والوطنية، تعلمه مبكراً أحمد حجازي.

ونجح حجازي في القاهرة، وصار علماً من أعلام الصحافة والكاريكاتير، وصارت رسوماته نزين الكثير من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وله آلاف الرسوم الكاريكاتورية المميزة، ولكن بعضها يستهويني بشكل خاص، أقف أمامه كل مرة مملوءاً بالدهشة تلك التي مذ ولَّت تبلدنا، يدهشك عبقرية الرسم الكاريكاتوري، وتحلق بك الفكرة عالياً، وتعبيرات حجازي دائماً ما تختزن داخلها الكثير من الأفكار التي يرسمها ببساطة قد تجعل الساذج يتصور أنه يمكنه أن يأتي بمثلها، وما هو بقادر، ولا هي تأتي إلا لمثل من كان في صفاء وعبقرية وجمال شخصية أحمد حجازي.

من هذه الرسومات ذلك الرسم الذي يمثل الشعب فيه واحد تحيط به الحكومة من كل جانب، يبدو المواطن في الرسم وكأنه يتحرك بحريته داخل كردون الحكومة، يحيط به من خلفه ثلاثة صفوف من العساكر، ويحيط به من أمامه صفان متراصان من الجنود، ويحيط به من الجانبين الأيمن والأيسر ثلاثة صفوف من العسكر، وهو حر في كل ما يفعل داخل المربع المحشور داخل كردون الحكومة، ليس كشعب له حكومة ولكن كأنها حكومة طلع لها شعب، الأصل في الرسمة هو الحكومة والشعب مجرد إكمال لمربع واحد تحيط به الحكومة من كل جانب.

يقول الرسم أن لكل واحد من الشعب جيش من البوليس، لا ليحرسه، ولا ليكون في مأمن، ولكن ليحبسه، ولكي تبقى الحكومة في مأمن منه، فهي تحيط به لتشل قدرته على التواصل مع غيره من الشعب، ولتتمكن من أن تنفرد به وحيداً فتقدر عليه، حكومة ضد التنظيم، وضد التشكيلات السياسية التي تُعظِّم دور المواطن مع بقية المواطنين.

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ظل حجازي يرسم ولا يتكلم، يقرأ بنهم، ويطلع على أحدث ما تنتجه العقول البشرية من فنون وأدب وكتب في السياسة والاجتماع، وبقى المجتمع المصري هو كتابه المفتوح، لا يمل من قراءة عميقة لكل ما يجري فيه، ثم يصنع من تلك الخلطة رسوما بديعة وعبقرية تدخل القلب وتنفذ إلى جوهر الأشياء.

كنت تراه هادئاً طول الوقت، تجتمع عنده شلة الأصدقاء، يتكلمون ويأكلون ويشربون، وهو صامت صمت المتدبر المتأمل الباحث عن فكرة جديدة يحولها إلى رسم عبقري، كان الصمت عنده كلام له معاني كثيرة، حتى عندما يصمت عن رسم الكاريكاتير كان يريد أن يقول الكثير بصمته البليغ، فالواقع يصل في كاريكاتوريته إلى حد يقف بعده الرسام محتاراً بين الرسم والواقع، فيسكت القلم عن الحديث.

وفي قمة تألقه ونضجه الفني، انسحب حجازي في هدوء، وانزوى في شقته الكائنة بضاحية المنيل الهادئة، يركبه الإحباط، وقد تملكت منه مشاعر عدم جدوى الكتابة والرسم في مجتمع صار غريباً عليه، وصار غريباً فيه، فانقطع لمدة تقارب السنوات العشر عن الرسم فلم يرسل رسومه إلى مجلة أو جريدة.

كان حجازي يحب دائماً أن يرسم في مطبوعة يحبها، حين يتوقف حبه تتوقف ريشته، ولما هاتفني الصديق العزيز الراحل فنان الخط العربي الذي لن نعوضه الفنان حامد العويضي وصوته يزغرد من الفرح، قال: مفاجأة لا تخطر على بالك، ولا في الأحلام، وتركني أخمن، خمنت كل شيء، وأي شيء إلا الخبر الذي يزفه إليَّ، قال وصوته يملأه الفرح:

ـ حجازي ها يرسم عندكم.

وسكت، طارت الكلمات فرحاً، زف إلىّ حامد أنه في الطريق لكي يسلمني الرسمة الأولى، وعندما أبلغت الصديق العزيز عبد الله السناوي رئيس التحرير بالخبر شعرت أنه اطمأن إلى أن “العربي” نجحت أخيراً، وأنها دخلت منطقة أخرى، وارتفعت درجة كبيرة في سلم النجاح، اقترحت أن يرسم العويضي بنفسه الصفحة الأولى تزينها رسمة حجازي بعد انقطاع طويل عن الرسم، وكان عنوان العدد الرئيسي الذي كتبه السناوي بخط يده: عودة حجازي رسام الكاريكاتير الأعظم.

الإنسان في حجازي لا ينفصل عن الفنان الكبير الذي في داخله، كانت له شقة في المنيل، وقبل أن يتخذ قراره الأخير بالعودة من جديد إلى مدينته طنطا، تاركا العاصمة بصخبها وجدلها العقيم، متوحدا بذكريات سني عمره الأولى، ودفء الملايين من محبيه، ترك الشقة لصاحب العمارة دون أن يحصل على مقابل كما يفعل كل الناس، ولكنه نسيج وحده، قال ببساطة وبراءة: لستُ في حاجة إلى المال، هكذا وبكل بساطة.

كم نفتقد هذا الفنان الكبير الواعي، وكم يفتقده هذا الزمان الذي ما تزال رسوماته قادرة على وصفه، تلك التي ستبقى معنا طويلاً.