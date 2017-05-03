أبو عمر.. ابن المنيا مضلل الحملة الفرنسية

فوق تل صغير على الجانب الشرقي من نهر النيل بالمنيا، تقع قرية الشيخ تمي، ذات الطبع الهادئ، لكن تاريخ أبنائها النضالي لعب دورًا مهمًا في صد الحملة الفرنسية خلال توجههم إلى الصعيد، بل وتضليلهم بالصحراء.

تحتضن القرية عائلة “آل عمر” والتي لا ينسى التاريخ دور أبنائها الوطني على مر السنين، ودائمًا ما يكون نقطة تحول للقرى المحيطة والصعيد كافة، بقيادة الجد الأكبر لهم “أبو عمر”.

يقول الشيخ شاهين يوسف الداخلي أبو عمر، كبير العائلة وأحد أبناء القرية: “عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وبدأت تتقرب من المواطنين والمشايخ والعلماء، وكان هناك جزءًا من الحملة أراد التوجه لجنوب مصر، تمهيدًا للسيطرة على الصعيد والتوغل داخل القرى والنجوع، فسمعوا عن أبو عمر صاحب السمعة الطيبة بالصعيد، بالإضافة إلى أنه كان مقربًا من مراد بك، أحد المماليك، فطلب نابليون أن يتم استخدامه في مساعدة الحملة للتوغل بالصعيد”، مضيفا: “عندما وصلت الحملة بني سويف في طريقها للجنوب، قابلهم أبو عمر هناك، وجعلهم يسلكون طرقًا مجهولة وضالة بها عدة جبال، حتى فشلوا في استكمال مهمتهم ورحلتهم بالصحراء، ومات منهم عدد ليس بالقليل من المشقة والتعب”.

وتابع: الشيخ شاهين لـ”البديل”: “كتب الفرنسيين ذكرت عدم توغلهم في الصعيد، وقالوا فيها: اعتمدنا على رجل منهم يدعى أبو عمر، وضللنا وسط الجبال وهلك منا من هلك ونجا من نجا”، مستطردا: “ذاع صيت أبو عمر بين أبناء الصعيد بأنه من أنجاهم من الحملة الفرنسية، وبدأت العلاقة بين العائلات وعائلة أبو عمر والنجميين والهوارة، وبدأ التشابك بقوة بين أبناء الصعيد”.

وأكد فاتح أبو عمر، أحد أبناء العائلة: “أحب أهالي الصعيد محمد أبو عمر كثيرًا رغم أنه كان يمثل الحكومة في جمع الجزية، فكانت هناك سفينة مارة بالنيل من أمام قري شرق النيل، وكانت هناك حالة من الفقر الشديد بين الكثير من الأهالي، فقرر أن يساعدهم وجعل الشاحنة تتوقف بذمام تلك القرى، وسمح للأهالي بأخذ ما يريدون منها من طعام وشراب واحتياجات، رغم أن الأمر قد يتسبب في فصله من عمله”.

وأضاف فاتح أن الدور الوطني الذي مارسه أبناء العائلة بعد محمد أبو عمر ووالده ظلت مستمرة، وأنجب محمد أبو عمر 4 من الأبناء، هم خليل ويوسف وسطوحي وحسن، وكان يوسف أحد الوجهاء العشرة الذين قدموا وثيقة الملك، وحصل على درجة البهوية، ومن العائلة أيضًا، المهني أبو عمر، أحد أعضاء مجلس شورى القوانين الذي حصل على البشوية، ومن أوائل من وقفوا مع عرابي في الثورة، وأختير ضمن ثلاثة أشخاص لتشكيل وزارة إسماعيل، ولقب بشاعر الصعيد، وأيضا لقب بثالث الثلاثة لمحمود سامي البارودي وعبد الله النديم، وحُكم عليه بالإعدام هو وشقيقه الأمين أبو عمر مع أحمد عرابي والمجموعة التي رافقتهم، إلى أن تقدم والدهم بطلب للخديوي لتخفيف الحكم، وحكم عليهم بالنفي وتحديد الملكية والمصادرة التي بلغت 3 آلاف فدان وحرمان الأسرة من الوظائف.

على جانب آخر، قال شحاتة محمد أبو عمر، أحد أبناء العائلة، إن الحب والمودة والخير بين الأبناء، سر تماسك القرية، والحفاظ على هدوئها وترابطها، إلا أنها مهمشة، رغم وجود مدارس ابتدائي وإعدادي ومعهدين أزهريين، ووحدة صحية بها، لكن نسبة البطالة زادت نتيجة لاتساع العائلات، وغالبية أهلها يعملون في الفلاحة غير مجدية، ما يترتب عليه سفر الشباب إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وطالب بتطوير القرية والاعتناء بها، نظرًا لدور أبنائها البطولي، وتنفيذ بعض المشروعات المتوقفة بها كالري المغطى لترعة القرية، وتوفير أطباء مقيمين بالوحدة الصحية، بدلًا ممن يأتون حاليا ويتركون عملهم بعد فترة لا تتجاوز الثلاث ساعات ويذهبون.